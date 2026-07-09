Μιχάλης Ιατρόπουλος: «Γ@@ω τα λαγοκέφαλα» - Ξέσπασε ο ηθοποιός που πήγε για ψάρεμα

Snapshot Ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο λαγοκέφαλους που είχαν πιαστεί στα αγκίστρια του κατά τη διάρκεια ψαρέματος στη Μεσόγειο.

Οι λαγοκέφαλοι είναι εισβολέα είδος που αναπαράγεται γρήγορα, είναι τοξικά και δεν έχουν φυσικούς θηρευτές στην περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την αλιευτική δραστηριότητα.

Ο Ιατρόπουλος εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή του μέσω βίντεο και φωτογραφιών στο Instagram, σχολιάζοντας την αρνητική επίδραση των λαγοκέφαλων στη θάλασσα.

Η γυναίκα που τον συνόδευε ανέφερε ότι ένας από τους λαγοκέφαλους είχε καταπιεί το αγκίστρι, δυσχεραίνοντας την απελευθέρωσή τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο ηθοποιός τόνισε τη δυσκολία που προκαλούν τα λαγοκέφαλα στην καθημερινότητα των ψαράδων. Snapshot powered by AI

Κατά τη διάρκεια ψαρέματος με σκάφος ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο λαγοκέφαλους που είχαν πιαστεί στα αγκίστρια της πετονιάς του.

Το γεγονός αυτό τον ώθησε να δημοσιοποιήσει βίντεο και φωτογραφίες στο Instagram, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την παρουσία των συγκεκριμένων τοξικών ψαριών στη θάλασσα.

Στο βίντεο που ανάρτησε ο ηθοποιός, φαίνεται να κρατά με τα χέρια του τους λαγοκέφαλους, οι οποίοι είχαν πιαστεί στα αγκίστρια του. Η έντονη αντίδρασή του συνοδεύεται από εκφράσεις απογοήτευσης και εκνευρισμού, καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά: «Γαμ… τα λαγοκέφαλα».

Παράλληλα, η γυναίκα που τον συνόδευε στο σκάφος επισημαίνει ότι ένας από τους λαγοκέφαλους είχε καταπιεί το αγκίστρι, γεγονός που δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια απελευθέρωσής τους.

Οι λαγοκέφαλοι αποτελούν μια εισβολέα είδος που έχει προκαλέσει ανησυχία στους αλιείς και το θαλάσσιο οικοσύστημα της Μεσογείου. Τα τοξικά αυτά ψάρια δεν έχουν φυσικούς θηρευτές στην περιοχή και αναπαράγονται γρήγορα, επηρεάζοντας αρνητικά τη βιοποικιλότητα και την αλιευτική δραστηριότητα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος σχολίασε με χιούμορ αλλά και απογοήτευση: «Τελικά από τους μαλ@@@ες δεν γλυτώνεις πουθενά», καταδεικνύοντας τη δυσκολία που προκαλούν τα λαγοκέφαλα στη θάλασσα και την καθημερινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με το ψάρεμα.