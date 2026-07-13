Χερσόνησος: Σε εξέλιξη οι έρευνες για την καταγγελία βιασμού 19χρονης τουρίστριας

Snapshot Η 19χρονη κατήγγειλε ότι βιάστηκε στις 6 Ιουλίου σε κατάλυμα της περιοχής αφού γνώρισε τον άνδρα σε νυχτερινό κέντρο.

Υπήρξε καθυστέρηση περίπου δύο ημερών στην έναρξη των προανακριτικών ενεργειών, παρά το γεγονός ότι η νεαρή περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του δράστη και υπέβαλε ιατροδικαστική εξέταση.

Η 19χρονη έχει επιστρέψει στη Γερμανία και βρίσκεται σε επιβαρυμένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση, ενώ οι γερμανικές Αρχές έχουν πλέον εμπλακεί στην υπόθεση.

Οι ελληνικές Αρχές αξιολογούν το διαθέσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του υπόπτου. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την καταγγελία βιασμού που υπέβαλε 19χρονη τουρίστρια στη Χερσόνησο Ηρακλείου, με τον άνδρα που κατονομάζεται στην υπόθεση να μην έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εξέλιξη της έρευνας έχουν πλέον εμπλακεί και οι γερμανικές Αρχές.

Η 19χρονη, υπήκοος Γερμανίας, κατήγγειλε ότι τα ξημερώματα της 6ης Ιουλίου έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από άνδρα, τον οποίο, όπως ανέφερε, γνώρισε νωρίτερα σε κατάστημα διασκέδασης της Χερσονήσου.

Όπως υποστήριξε στην κατάθεσή της στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, ο άνδρας την οδήγησε σε κατάλυμα της περιοχής, όπου φέρεται να τη βίασε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε έξω από το νυχτερινό κέντρο από φίλη της, χωρίς τις αισθήσεις της.

Η νεαρή περιέγραψε από την πρώτη στιγμή τα χαρακτηριστικά του φερόμενου δράστη και υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση. Η πλευρά της υποστηρίζει ότι υπήρξε καθυστέρηση περίπου δύο ημερών μέχρι να ξεκινήσουν οι απαραίτητες προανακριτικές ενέργειες, όπως η αναζήτηση μαρτύρων, η λήψη καταθέσεων και η συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, η ίδια φέρεται να αναγνώρισε τον άνδρα που καταγγέλλει μέσα από σχετικό βιντεοληπτικό υλικό.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από κάμερες της περιοχής, έχοντας πλέον εικόνα του υπόπτου, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.

Η 19χρονη έχει επιστρέψει στη Γερμανία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Η οικογένειά της εκφράζει δυσαρέσκεια για την πορεία της έρευνας, ενώ στην υπόθεση έχει υπάρξει επικοινωνία με τον πρόξενο της Γερμανίας στο Ηράκλειο. Επιπλέον, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τις τελευταίες ημέρες φέρεται να έχουν ενεργοποιηθεί και οι αρμόδιες γερμανικές Αρχές.

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