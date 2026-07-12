Κρήτη: Όταν η νύφη σέρνει τον χορό με απόλυτη λεβεντιά και καθηλωτικό πάθος - Βίντεο

Υπάρχουν στιγμές σε έναν γάμο που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα κλισέ και μετατρέπονται σε αληθινή ιεροτελεστία χαράς. Μια τέτοια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στον γάμο της Εύας και του Λευτέρη, με το βίντεο της γιορτής να αποτυπώνει την απόλυτη έκφραση της κρητικής λεβεντιάς.

Όταν η νύφη, η Εύα, μπήκε μπροστά για να σύρει τον παραδοσιακό χορό, ο χρόνος έμοιαζε να σταματά. Δεν επρόκειτο απλώς για το καθιερωμένο έθιμο.

Ως ενεργό μέλος του χορευτικού συγκροτήματος των Σχολών Μπριντάκη, η Εύα δεν εκτελούσε απλές φιγούρες· χόρευε με μια σπάνια ένταση, πάθος και μια καθηλωτική ελευθερία.

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