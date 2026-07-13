Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν την «ημερομηνία λήξης» της Γης και τον βασικό «ένοχο» του τέλους της

Snapshot Μια νέα μελέτη εκτιμά ότι η ζωή στη Γη, ειδικά η βλάστηση, μπορεί να διαρκέσει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια ακόμα πριν το περιβάλλον γίνει μη φιλόξενο.

Ο βασικός παράγοντας για το τέλος της ζωής είναι η αύξηση της φωτεινότητας και θερμοκρασίας του Ήλιου, που θα προκαλέσει συρρίκνωση των ωκεανών και μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.

Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα τρισδιάστατο κλιματικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη σύννεφα, βροχοπτώσεις, ωκεανούς και ατμοσφαιρική κίνηση, προσφέροντας πιο ολοκληρωμένη εικόνα από προηγούμενες εκτιμήσεις.

Τα σκληροτράχηλα φυτά, όπως οι κάκτοι και αυτά με εξειδικευμένη φωτοσύνθεση, αναμένεται να επιβιώσουν περισσότερο από άλλα είδη φυτών.

Η «ημερομηνία λήξης» δεν είναι οριστική, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των φυτών ή η μελλοντική τεχνολογία που μπορεί να μεταβάλει την εξέλιξη της ζωής στη Γη. Snapshot powered by AI

Συζητήσεις, θεωρίες, σενάρια περιστρέφονται γύρω από το μέλλον της Γης, και όλα μιλούν για ένα επερχόμενο τέλος, που μπορεί να έχει τη μορφή ενός αστεροειδούς ή μιας καταστροφικής κλιματικής αλλαγής, ή και κάτι άλλο.

Αυτή η δυσοίωνη εκδοχή ότι η ζωή στη γη κάποτε θα τελειώσει, απέκτησε και ημερομηνία, απαντώντας στο ερώτημα πότε θα συμβεί αυτό.

Μία νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η χλωρίδα στη Γη θα μπορούσε να επιβιώσει για περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ακόμη χρόνια προτού ο πλανήτης γίνει πολύ εχθρικός για να αντέξει η περισσότερη βλάστηση. Ο κύριος λόγος είναι απλός: ο Ήλιος γίνεται σιγά σιγά πιο φωτεινός.

Η μελέτη δείχνει ότι η βλάστηση μπορεί να διαρκέσει σχεδόν έως ότου η Γη αρχίσει να χάνει τους ωκεανούς της και να γίνει μόνιμα ακατοίκητη. Πολύ πριν από αυτό, οι άνθρωποι και τα ζώα αναμενόταν να εξαφανιστούν.

Καθώς αυτή η θερμότητα αυξάνεται, η Γη θα γίνεται σταθερά λιγότερο επιεικής. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν, οι ωκεανοί θα συρρικνωθούν και η ατμόσφαιρα μπορεί τελικά να χάσει πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα για να παράγουν τα φυτά τροφή μέσω της φωτοσύνθεσης. Σε αυτό το μέλλον, ακόμη και η ανθεκτική βλάστηση θα δυσκολευόταν να επιβιώσει.

Η μελέτη, από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Boulder και το Blue Marble Space στο Σιάτλ, που δημοσιεύτηκε στο JGR Atmospheres, χρησιμοποίησε ένα τρισδιάστατο κλιματικό μοντέλο για να προσομοιώσει πώς μπορεί να μοιάζει η Γη τα επόμενα δύο δισεκατομμύρια χρόνια.

Σε αντίθεση με παλαιότερες εκτιμήσεις, αυτό το μοντέλο έλαβε υπόψη όχι μόνο τη θερμότητα, αλλά και τα σύννεφα, τις βροχοπτώσεις, τους ωκεανούς και την κίνηση της ατμόσφαιρας. Αυτό έδωσε στους ερευνητές μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς μπορεί να αλλάξει ο πλανήτης.

Δοκίμασαν δύο βασικά σενάρια.

Στο ένα, το διοξείδιο του άνθρακα συνεχίζει να πέφτει καθώς οι βράχοι απορροφούν περισσότερο από αυτό με την πάροδο του χρόνου.

Στο άλλο, το διοξείδιο του άνθρακα παραμένει περίπου σταθερό ενώ ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται.

Και στις δύο περιπτώσεις, το συμπέρασμα ήταν σε γενικές γραμμές το ίδιο: η ζωή θα μπορούσε να επιβιώσει πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν προβλέψει πολλά προηγούμενα μοντέλα.

Τα τελευταία φυτά που θα στέκονταν θα ήταν πιθανότατα οι σκληροί, φιλικοί προς την ξηρασία τύποι, συμπεριλαμβανομένων των κάκτων και άλλων προσαρμοσμένων σε σκληρές συνθήκες. Ορισμένα φυτά με εξειδικευμένες μορφές φωτοσύνθεσης μπορεί επίσης να αντέξουν περισσότερο από τα υπόλοιπα.

Είναι οριστική η «ημερομηνία λήξης»;

Όχι, η μελέτη δεν συνυπολόγισε πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα φυτά σε τόσο τεράστιες χρονικές περιόδους ή πώς η μελλοντική ανθρώπινη τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα. Αυτό αφήνει περιθώρια για εκπλήξεις.

Οι ερευνητές πρότειναν ακόμη ότι τα φυτά θα μπορούσαν μια μέρα να προσαρμοστούν σε θερμότερες συνθήκες, πιθανώς να εξαπλωθούν σε υψηλότερα μέρη της ατμόσφαιρας εάν το περιβάλλον συνεχίσει να αλλάζει.