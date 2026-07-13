Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν την «ημερομηνία λήξης» της Γης και τον βασικό «ένοχο» του τέλους της

Μια μελέτη υποστηρίζει πως έχει μία ημερομηνία κατά την οποία η ζωή στη γη θα μπορούσε να τελειώσει 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν την «ημερομηνία λήξης» της Γης και τον βασικό «ένοχο» του τέλους της
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια νέα μελέτη εκτιμά ότι η ζωή στη Γη, ειδικά η βλάστηση, μπορεί να διαρκέσει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια ακόμα πριν το περιβάλλον γίνει μη φιλόξενο.
  • Ο βασικός παράγοντας για το τέλος της ζωής είναι η αύξηση της φωτεινότητας και θερμοκρασίας του Ήλιου, που θα προκαλέσει συρρίκνωση των ωκεανών και μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.
  • Η μελέτη χρησιμοποίησε ένα τρισδιάστατο κλιματικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη σύννεφα, βροχοπτώσεις, ωκεανούς και ατμοσφαιρική κίνηση, προσφέροντας πιο ολοκληρωμένη εικόνα από προηγούμενες εκτιμήσεις.
  • Τα σκληροτράχηλα φυτά, όπως οι κάκτοι και αυτά με εξειδικευμένη φωτοσύνθεση, αναμένεται να επιβιώσουν περισσότερο από άλλα είδη φυτών.
  • Η «ημερομηνία λήξης» δεν είναι οριστική, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των φυτών ή η μελλοντική τεχνολογία που μπορεί να μεταβάλει την εξέλιξη της ζωής στη Γη.
Snapshot powered by AI

Συζητήσεις, θεωρίες, σενάρια περιστρέφονται γύρω από το μέλλον της Γης, και όλα μιλούν για ένα επερχόμενο τέλος, που μπορεί να έχει τη μορφή ενός αστεροειδούς ή μιας καταστροφικής κλιματικής αλλαγής, ή και κάτι άλλο.

Αυτή η δυσοίωνη εκδοχή ότι η ζωή στη γη κάποτε θα τελειώσει, απέκτησε και ημερομηνία, απαντώντας στο ερώτημα πότε θα συμβεί αυτό.

Μία νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η χλωρίδα στη Γη θα μπορούσε να επιβιώσει για περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ακόμη χρόνια προτού ο πλανήτης γίνει πολύ εχθρικός για να αντέξει η περισσότερη βλάστηση. Ο κύριος λόγος είναι απλός: ο Ήλιος γίνεται σιγά σιγά πιο φωτεινός.

Η μελέτη δείχνει ότι η βλάστηση μπορεί να διαρκέσει σχεδόν έως ότου η Γη αρχίσει να χάνει τους ωκεανούς της και να γίνει μόνιμα ακατοίκητη. Πολύ πριν από αυτό, οι άνθρωποι και τα ζώα αναμενόταν να εξαφανιστούν.

Καθώς αυτή η θερμότητα αυξάνεται, η Γη θα γίνεται σταθερά λιγότερο επιεικής. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν, οι ωκεανοί θα συρρικνωθούν και η ατμόσφαιρα μπορεί τελικά να χάσει πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα για να παράγουν τα φυτά τροφή μέσω της φωτοσύνθεσης. Σε αυτό το μέλλον, ακόμη και η ανθεκτική βλάστηση θα δυσκολευόταν να επιβιώσει.

Η μελέτη, από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Boulder και το Blue Marble Space στο Σιάτλ, που δημοσιεύτηκε στο JGR Atmospheres, χρησιμοποίησε ένα τρισδιάστατο κλιματικό μοντέλο για να προσομοιώσει πώς μπορεί να μοιάζει η Γη τα επόμενα δύο δισεκατομμύρια χρόνια.

Σε αντίθεση με παλαιότερες εκτιμήσεις, αυτό το μοντέλο έλαβε υπόψη όχι μόνο τη θερμότητα, αλλά και τα σύννεφα, τις βροχοπτώσεις, τους ωκεανούς και την κίνηση της ατμόσφαιρας. Αυτό έδωσε στους ερευνητές μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς μπορεί να αλλάξει ο πλανήτης.

Δοκίμασαν δύο βασικά σενάρια.

Στο ένα, το διοξείδιο του άνθρακα συνεχίζει να πέφτει καθώς οι βράχοι απορροφούν περισσότερο από αυτό με την πάροδο του χρόνου.

Στο άλλο, το διοξείδιο του άνθρακα παραμένει περίπου σταθερό ενώ ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται.

Και στις δύο περιπτώσεις, το συμπέρασμα ήταν σε γενικές γραμμές το ίδιο: η ζωή θα μπορούσε να επιβιώσει πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν προβλέψει πολλά προηγούμενα μοντέλα.

Τα τελευταία φυτά που θα στέκονταν θα ήταν πιθανότατα οι σκληροί, φιλικοί προς την ξηρασία τύποι, συμπεριλαμβανομένων των κάκτων και άλλων προσαρμοσμένων σε σκληρές συνθήκες. Ορισμένα φυτά με εξειδικευμένες μορφές φωτοσύνθεσης μπορεί επίσης να αντέξουν περισσότερο από τα υπόλοιπα.

Είναι οριστική η «ημερομηνία λήξης»;

Όχι, η μελέτη δεν συνυπολόγισε πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα φυτά σε τόσο τεράστιες χρονικές περιόδους ή πώς η μελλοντική ανθρώπινη τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα. Αυτό αφήνει περιθώρια για εκπλήξεις.

Οι ερευνητές πρότειναν ακόμη ότι τα φυτά θα μπορούσαν μια μέρα να προσαρμοστούν σε θερμότερες συνθήκες, πιθανώς να εξαπλωθούν σε υψηλότερα μέρη της ατμόσφαιρας εάν το περιβάλλον συνεχίσει να αλλάζει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:26ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τεράστιος όγκος σκουπιδιών κατέρρευσε πάνω σε ανθρώπους - Τουλάχιστον 9 νεκροί

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γεωργιάδης αναδημοσίευσε ανάρτηση ασθενούς που εξυπηρετήθηκε σε χρόνο-ρεκόρ στα ΤΕΠ του Γεννηματάς

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για κατολίσθηση στο Μύρτο Κεφαλονιάς: Είμαστε στα όρια ανεκτού κινδύνου - Έκτακτα μέτρα

10:22LIFESTYLE

Στη Μύκονο με τον Έλληνα σύντροφό της η Αρίνα Σαμπαλένκα

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τεράστια πυρκαγιά έξω από το Παρίσι - Στις φλόγες το δάσος του Φοντενεμπλό

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Συνελήφθη 24χρονος για αυτοσχέδιο αγώνα με μοτοσικλέτα

10:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: Σε τεντωμένο σχοινί η ενότητα του κόμματος

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι σχέσεις που μας διαμόρφωσαν χωρίς να το καταλάβουμε

09:56ΑΠΟΨΕΙΣ

Αλήθειες και υπερβολές για τον λαγοκέφαλο

09:54ΚΥΠΡΟΣ

Independent: Nέο σχέδιο του ΟΗΕ για το Κυπριακό - Ποιος ωφελείται περισσότερο

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Manhattanhenge: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να δουν το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα στο Μανχάταν - Φωτογραφίες και βίντεο

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ευρώπη: Πάνω από 10.000 θάνατοι από την ακραία ζέστη τον Ιούνιο

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: «Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά» - «Μύθευμα ότι η υπόθεση της Marfin άνοιξε από ανώνυμο email»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτής καντίνας που προσέγγισε παραλία χωρίς άδεια

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για επίθεση σε Βολουδάκη και δολοφονία Νέστορα: Αληταριά, κότες, άχρηστα υποκείμενα

09:34LIFESTYLE

Eva Herzigova: Το διάσημο τοπ μόντελ παντρεύτηκε μετά από 25 χρόνια «αναμονής»

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ζώνες συσκότισης: Τα μέρη στη Γη όπου οι μαγνητικές πυξίδες δεν λειτουργούν

09:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA εξετάζει Μουντιάλ με 64 χώρες για το 2030

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: Από την πρώτη μέρα στη σχολή μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τα όπλα - Κλειδί η ιατροδικαστική και η βαλλιστική εξέταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για σκλαβοπάζαρο στην Ηλεία: Μαστροποί με έδρα την Πάτρα μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές στα χωράφια

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: «Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά» - «Μύθευμα ότι η υπόθεση της Marfin άνοιξε από ανώνυμο email»

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικές μνήμες «Κραν Μοντανά» στην Ταϊλάνδη: Πώς κάηκαν ζωντανοί, εγκλωβισμένοι στις τουαλέτες 27 άνθρωποι

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Σαμ Νιλ: Πέθανε ο πρωταγωνιστής των «Jurassic Park» και «Peaky Blinders» σε ηλικία 78 ετών 

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Συνελήφθη από τις βρετανικές Aρχές η 46χρονη που αναζητούνταν

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτής καντίνας που προσέγγισε παραλία χωρίς άδεια

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης με 35άρια - Πού αναμένεται να βρέξει μετά το μεσημέρι

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

08:33ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σταματήσει η ναυτία στο αυτοκίνητο;

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση με βαν στα Χανιά

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όταν η νύφη σέρνει τον χορό με απόλυτη λεβεντιά και καθηλωτικό πάθος - Βίντεο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τι έγινε τελικά με τους τουρκικούς S-400; Σιωπή για την τύχη τους - Τα σενάρια

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νέστορα: Ο 29χρονος συλληφθείς πέταξε το κινητό από το μπαλκόνι όταν έκανε έφοδο η Αντιτρομοκρατική - Κυκλοφορούσαν με ομπρέλα για να μην τους πιάσουν οι κάμερες

22:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Δύο τυχεροί θα μοιραστούν πάνω από 5.000.000 ευρώ

07:20ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Άδωνις κατά γαλάζιων «κομιλφό», η Καρυστιανού και το αμαρτωλό ακίνητο, ο… μύλος με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, οι τράπεζες και τα 12 δισ., η Binance και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι κινήσεις της Motor Oil, οι ζημιές της Groupama και η γκρίνια της Sky Express

07:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία – Αργεντινή: Τα «ζώα» του 1966, τα Φόκλαντ, το «χέρι του Θεού» και τώρα οι δυο τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ