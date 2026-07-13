Η νέα BMW M4 θα γίνει και ηλεκτρική και θα έχει έως 1.000 ίππους

Snapshot Η BMW ετοιμάζει την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική M4, πιθανώς με την ονομασία iM4, που αναμένεται το 2028.

Η ηλεκτρική M4 θα έχει έως και 1.000 ίππους από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό, για προηγμένο έλεγχο ροπής.

Ο σχεδιασμός της νέας M4 βασίζεται στο πρωτότυπο M Concept Neue Klasse με πιο αιχμηρές γραμμές και βελτιωμένη αεροδυναμική.

Η νέα M4 θα συνεχίσει να προσφέρεται και με τον παραδοσιακό εξακύλινδρο bi-turbo κινητήρα 3.0 λίτρων.

Η ηλεκτρική M3 θα παρουσιαστεί το 2027, με την ηλεκτρική M4 να ακολουθεί περίπου ένα χρόνο μετά. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η BMW επιταχύνει τον εξηλεκτρισμό της γκάμας M και -μετά τη μελλοντική ηλεκτρική M3- στα σκαριά βρίσκεται και η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική M4. Η οποία θα μπορούσε να ονομαστεί iM4 και να παρουσιαστεί το 2028, φέρνοντας μια εντελώς νέα φιλοσοφία στην ιστορία της κουπέ.

Οι ψηφιακές απεικονίσεις που δημοσίευσε το Kolesa, βασισμένες στο πρωτότυπο BMW M Concept Neue Klasse, δίνουν μια πρώτη εικόνα του σχεδιασμού.

Η νέα BMW M4 υιοθετεί πιο αιχμηρές γραμμές, λεπτούς προβολείς, επανασχεδιασμένη μάσκα και έντονα αεροδυναμικά στοιχεία, απομακρυνόμενη αισθητά από τη σημερινή γενιά.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα και ένας μεγάλος διαχύτης, σχεδιασμένος για τη βελτίωση της αεροδυναμικής στις υψηλές ταχύτητες.

Σε τεχνικό επίπεδο, η ηλεκτρική M4 αναμένεται να έχει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό, προσφέροντας προηγμένο έλεγχο της κατανομής της ροπής. Η ισχύς εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από περίπου 700 έως και 1.000 ίππους στις ισχυρότερες εκδόσεις, τοποθετώντας την ανάμεσα στα πιο ισχυρά μοντέλα παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ το M Division.

Παράλληλα, η βαυαρική εταιρεία δεν εγκαταλείπει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Όπως και η επόμενη M3, έτσι και η νέα M4 θα συνεχίσει να διατίθεται με τον γνωστό εξακύλινδρο σε σειρά bi-turbo των 3.000 κυβικών, δίνοντας στους φίλους της παραδοσιακής οδήγησης τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε θερμική και ηλεκτρική έκδοση.

Η ηλεκτρική M3 αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της μέσα στο 2027, με τη νέα M4 να ακολουθεί περίπου έναν χρόνο αργότερα.

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