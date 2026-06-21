Εορτολόγιο 21 Ιουνίου: Το σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα

Σήμερα Κυριακή, 21 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αφροδισίου.

Newsbomb

Εορτολόγιο 21 Ιουνίου: Το σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
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Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Αφροδίσιος
  • Αφροδισία

Άγιος Αφροδίσιος

Ο Άγιος Αφροδίσιος δόξασε με το μαρτύριο του τη γη της Κιλικίας. Γεμάτος θείο ζήλο, εργάστηκε για το φωτισμό των απίστων, αποκαλύπτοντας το ψεύδος της ειδωλολατρίας και διδάσκοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου.

Το 65 μ.Χ., ο άρχοντας Διονύσιος, όταν πληροφορήθηκε την ενέργεια αυτή του Αφροδισίου, τον καταδίκασε σε θάνατο. Στην αρχή τον έριξαν τροφή σε κάποια λέαινα μέσα στο αμφιθέατρο. Αλλά συνέβη κάτι παράδοξο. Η ορμή της λέαινας, σταμάτησε λίγα βήματα από τον Άγιο, και το πεινασμένο θηρίο τον προσπέρασε χωρίς να τον αγγίξει.

Κατόπιν τον έκαψαν με πυρακτωμένο σίδερο, και τελικά βρήκε μαρτυρικό θάνατο μεταξύ δύο μεγάλων λιθαριών, όπου τον είχαν βάλει και τον συνέθλιψαν. Το σώμα του κυριολεκτικά θρυμματίστηκε, αλλά η δύναμη της ψυχής του και η πίστη του διατηρήθηκαν ακέραιες.

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