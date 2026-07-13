Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές την Δευτέρα λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

Snapshot Η απαγόρευση αφορά περιοχές όπως η χερσόνησος Κασσάνδρας (Κορυφογραμμή από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή, Αράπης και Χαλκοβούνι) και η χερσόνησος Σιθωνίας (κορυφογραμμή Δραγουντέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως Συκιά).

Θα γίνονται έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων και θα απομακρύνονται όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση, εκτός των μελών εθελοντικών οργανώσεων πυροπροστασίας.

Η παράβαση της απαγόρευσης επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ ως μέτρο προστασίας του δασικού πλούτου.

Η απαγόρευση αποτελεί προληπτικό μέτρο κατά των δασικών πυρκαγιών και η συνεργασία κατοίκων και επισκεπτών κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική προστασία των δασών. Snapshot powered by AI

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να τηρήσουν αυστηρά την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Η παράβαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ, ως μέτρο προστασίας του δασικού πλούτου και πρόληψης πυρκαγιών.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής αποτελεί μέρος των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιές. Η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματική προστασία των δασικών εκτάσεων και την αποφυγή καταστροφών.

Από τις 08:00 έως τις 20:00, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, το μέτρο αφορά, στον δήμο Κασσάνδρας, τη χερσόνησο της Κασσάνδρας και ειδικότερα την περιοχή «Κορυφογραμμή» από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της κοινότητας Παλιουρίου. Στον δήμο Σιθωνίας η απαγόρευση ισχύει στη χερσόνησο της Σιθωνίας, στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.