Τρόμος στην Κίνα: Βασιλικά φίδια και κόμπρες δραπέτευσαν από φάρμες κατά τη διάρκεια των πλημμυρών

Δηλητηριώδη φίδια δραπέτευσαν από φάρμες αναπαραγωγής στη νότια Κίνα κατά τη διάρκεια πλημμυρών

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Τρόμος στην Κίνα: Βασιλικά φίδια και κόμπρες δραπέτευσαν από φάρμες κατά τη διάρκεια των πλημμυρών
ΚΟΣΜΟΣ
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Εκατοντάδες φίδια, ανάμεσά τους κόμπρες, έχουν δραπετεύσει από πλημμυρισμένες φάρμες αναπαραγωγής στη νότια Κίνα , καθώς σφοδρές καταιγίδες συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια φάρμα φιδιών στο Χενγκζού, στην αυτόνομη περιφέρεια Γκουανγκσί Τζουάνγκ, επλήγη από πλημμύρες μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Μαϊσάκ , με αποτέλεσμα να εκδοθούν προειδοποιήσεις στους κατοίκους της περιοχής.

Ένα δραματικό βίντεο που κοινοποιήθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και δείχνει ντόπιους να χρησιμοποιούν δίχτυα για να πιάσουν φίδια και μια κόμπρα να σηκώνει το κεφάλι της πάνω από έναν χείμαρρο λασπωμένου νερού έγινε viral. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα είδη των φιδιών που δραπέτευσαν περιλάμβαναν νερόφιδα, βασιλικά φίδια και κόμπρες.

«Εκατοντάδες φίδια δραπέτευσαν μονομιάς. Έχω δει πέντε ή έξι», δήλωσε στο Beijing News ένα θύμα δαγκώματος φιδιού σε τοπικό νοσοκομείο. Ο χωρικός είπε ότι τον δάγκωσε μια κόμπρα ενώ καθάριζε τα συντρίμμια στο ισόγειο του σπιτιού του. Ένας τοπικός γιατρός που περιθάλπει ασθενείς με δάγκωμα φιδιού δήλωσε στην εφημερίδα ότι έχει περιθάλψει αρκετούς χωρικούς από τότε που ο τυφώνας έπληξε την περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω σοβαρών πλημμυρών στην Γκουανγκσί, όπου δύο φράγματα υπερχείλισαν και έσπασαν τη Δευτέρα, αφήνοντας πολλά χωριά σε αρκετές περιοχές περικυκλωμένα από πλημμύρες. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν. Έξι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές καταιγίδες σε περιοχές της Κίνας αυξήθηκε σε 38, αφότου το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε την Τετάρτη ότι μια κατολίσθηση στην κεντρική επαρχία Γκανσού είχε σκοτώσει 21 ανθρώπους. Καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το Beijing News ανέφερε επίσης ότι ένα θύμα δαγκώματος φιδιού πέθανε, επικαλούμενο τις Αρχές σε ένα τοπικό νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε «ολοκληρωμένες» προσπάθειες διάσωσης, καθώς οι πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα συνέχιζαν να πλήττουν την περιοχή. Το γραφείο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης του Χενγκζού δήλωσε ότι γνώριζε αναφορές ότι τα νερά των πλημμυρών είχαν καταστρέψει φάρμες εκτροφής φιδιών και ότι χωρικοί είχαν δαγκωθεί από φίδια που είχαν ξεφύγει.

Το Κέντρο Σύγκλισης Μέσων Ενημέρωσης της Χενγκζού εξέδωσε την Τετάρτη κατευθυντήριες γραμμές έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση δαγκωμάτων φιδιών, προειδοποιώντας ότι δηλητηριώδη φίδια, όπως κόμπρες, νυχτόβια φίδια (Bungarus) και πράσινες οχιές, έχουν δραπετεύσει μετά την άνοδος της στάθμης των υδάτων.

Το κέντρο ανέφερε επίσης ότι οι τοπικές αρχές αύξησαν τις προμήθειες αντιδότου και άνοιξαν ένα κανάλι ταχείας θεραπείας για ασθενείς με δάγκωμα φιδιού στο Λαϊκό Νοσοκομείο Hengzhou, το καθορισμένο κέντρο θεραπείας δαγκωμάτων φιδιού της πόλης, σε απάντηση στα πρόσφατα περιστατικά. Το νοσοκομείο αρνήθηκε να σχολιάσει και δεν επιβεβαίωσε αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι ένας ασθενής με δάγκωμα φιδιού πέθανε.

Οι οδηγίες ανέφεραν ότι τα φίδια θα μπορούσαν να αναζητήσουν καταφύγιο σε σπίτια, κλιμακοστάσια, γωνίες κτηρίων και σε όχθες ποταμών, και προέτρεψαν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν να αγγίζουν οι ίδιοι τα φίδια. Απεστάλησαν διασώστες, αναπτύχθηκαν ειδικοί ιατροί για να βοηθήσουν με την περίθαλψη και δημιουργήθηκαν πρόσθετοι ιατρικοί σταθμοί στις περιοχές, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα βιώνει συχνές φυσικές καταστροφές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες να πλήττουν ορισμένες περιοχές, ενώ άλλες παλεύουν με ακραία ζέστη. Αν και οι εμφανίσεις φιδιών είναι συχνές σε πλημμυρισμένες περιοχές του νότου, οι αναφορές για εκατοντάδες φίδια που δραπετεύουν από εμπορικές φάρμες αναπαραγωγής είναι σπάνιες.

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