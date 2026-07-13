Τραγικές μνήμες Κραν Μοντανά στην Ταϊλάνδη: Πώς κάηκαν ζωντανοί, εγκλωβισμένοι στις τουαλέτες οι 27

Τα περισσότερα από τα θύματα, στην πλειονότητά τους νέοι, βρέθηκαν μέσα στις τουαλέτες του καταστήματος, σε μία προσπάθεια να σωθούν από τις φλόγες - Οι αρχές ερευνούν αν ο χώρος είχε ξεκλείδωτες και λειτουργικές εξόδους πυρκαγιάς, ψεκαστήρες, πυροσβεστήρες, συναγερμούς και άλλα μέτρα πυρασφάλειας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τραγικές μνήμες Κραν Μοντανά στην Ταϊλάνδη: Πώς κάηκαν ζωντανοί, εγκλωβισμένοι στις τουαλέτες οι 27
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πυρκαγιά στο μπαρ Na Ladprao στην Μπανγκόκ προκάλεσε τον θάνατο 27 ανθρώπων και τον τραυματισμό 18, κυρίως νέων.
  • Πολλά θύματα παγιδεύτηκαν και κάηκαν ζωντανοί στις τουαλέτες του καταστήματος, όπου αναζήτησαν καταφύγιο ή εγκλωβίστηκαν λόγω καπνού και εμποδίων.
  • Η πυρκαγιά ξεκίνησε πιθανώς από ηλεκτρικά προβλήματα κοντά στη σκηνή του μπαρ, σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων.
  • Οι αρχές ερευνούν την ακριβή αιτία και εξετάζουν αν το κατάστημα είχε λειτουργικές και ξεκλείδωτες εξόδους πυρκαγιάς και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
  • Το περιστατικό επαναφέρει μνήμες παρόμοιων τραγωδιών στην Ταϊλάνδη με πολλούς νεκρούς από πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα τα τελευταία χρόνια.
Snapshot powered by AI

Σε μία οδυνηρή επανάληψη της τραγωδίας του Κραν Μοντανά, στη Μπανγκόκ, 27 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί και 18 τραυματίστηκαν όταν μία καταστροφική πυρκαγιά έπληξε το μπαρ Na Ladprao, αργά το βράδυ της Κυριακής, όπου διασκέδαζε πλήθος κόσμου.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν φλόγες να τυλίγουν το κτίριο, με πυκνό μαύρο καπνό να ξεχύνεται από την είσοδο καθώς τρομοκρατημένοι άνθρωποι προσπαθούσαν να διαφύγουν. Από τους νεκρούς, οι 9 ήταν άνδρες και οι 18 γυναίκες, οι περισσότεροι σύμφωνα με πληροφορίες νέοι.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και έδωσαν μάχη με τη φωτιά για περίπου 30 λεπτά πριν την περιορίσουν με επιτυχία. Οι εικόνες αμέσως μετά έδειξαν ένα εσωτερικό με σοβαρές ζημιές, με απανθρακωμένα τραπέζια, καρέκλες και μέρη του χώρου να έχουν καταστραφεί.

Μαρτυρίες επιζώντων, αλλά και ενός μουσικού που ήταν στη σκηνή, ανέφεραν καπνό να προέρχεται από διακόπτη κυκλώματος ή ηλεκτρικό χώρο δίπλα στη σκηνή, ακολουθούμενος από έκρηξη και πυκνό μαύρο καπνό που γέμισε γρήγορα τον χώρο.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, αιφνιδιάζοντας πολλούς θαμώνες, γεμίζοντας το κλαμπ και μετατράπηκαν σε αυτό που ορισμένοι μάρτυρες ονόμασαν blowtorch (φλόγιστρο) μέσα από τις μπροστινές πόρτες.

Πολλά από τα θύματα βρέθηκαν στις τουαλέτες, όπου είχαν προφανώς αναζητήσει καταφύγιο ή παγιδεύτηκαν καθώς η ορατότητα μειώθηκε και οι έξοδοι κατακλύστηκαν από καπνό και πανικό, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν μπλοκαρισμένες από διάφορα αντικείμενα του καταστήματος.

Οι αξιωματούχοι συνεχίζουν να ερευνούν την ακριβή αιτία, με προκαταρκτικές ενδείξεις να δείχνουν πιθανά ηλεκτρικά προβλήματα.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Anutin Charnvirakul επισκέφθηκε το σημείο καθώς οι ιατροδικαστικές ομάδες εργάζονται για να εντοπίσουν τα θύματα και να προσδιορίσουν τι πήγε στραβά. Θα γίνει επίσης πλήρης επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν ο χώρος είχε ξεκλείδωτες και λειτουργικές εξόδους πυρκαγιάς, ψεκαστήρες, πυροσβεστήρες, συναγερμούς και άλλες προφυλάξεις.

Οι αρχές εξακολουθούν να επιθεωρούν τον χώρο και να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των νεκρών.

Η πυρκαγιά στο Na Ladprao αναβιώνει μνήμες παρόμοιων τραγωδιών στην Ταϊλάνδη.

Το 2022, μια πυρκαγιά σε μια μουσική παμπ στην ανατολική περιοχή της χώρας άφησε πίσω της 14 νεκρούς. Το 2009, 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του εορτασμού της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο νυχτερινό κέντρο Santika, ένα γεγονός που σημάδεψε και την πρόσφατη ιστορία της πρωτεύουσας. Αυτή η πυρκαγιά φέρεται να συνδέεται με επίδειξη πυροτεχνημάτων σε εσωτερικούς χώρους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπογράφεται η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

08:55WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν την «ημερομηνία λήξης» της Γης και τον βασικό «ένοχο» του τέλους της

08:48ΑΠΟΨΕΙΣ

Στεγαστική κρίση: Σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες καθυστερεί να πληρώσει ενοίκιο, στεγαστικό δάνειο ή λογαριασμούς ΔΕΚΟ

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές την Δευτέρα λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Συνελήφθη από τις βρετανικές Aρχές η 46χρονη που αναζητούνταν

08:33ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σταματήσει η ναυτία στο αυτοκίνητο;

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικές μνήμες «Κραν Μοντανά» στην Ταϊλάνδη: Πώς κάηκαν ζωντανοί, εγκλωβισμένοι στις τουαλέτες 27 άνθρωποι

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και λεωφόρο Αθηνών - Έως 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τι έγινε τελικά με τους τουρκικούς S-400; Άκρα του τάφου σιωπή για την τύχη τους - Τα σενάρια

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Κίνα: Βασιλικά φίδια, πράσινες οχιές και κόμπρες δραπέτευσαν από φάρμες κατά τη διάρκεια των πλημμυρών - «Στοκάρουν» αντίδοτα τα νοσοκομεία

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ταπεινωτική ήττα για τον πρίγκιπα Χάρι: Πώς κατέρρευσε η δικαστική «μηχανή» εναντίον της Daily Mail

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νέστορα: Ο 29χρονος συλληφθείς πέταξε το κινητό από το μπαλκόνι όταν έκανε «ντου» η Αντιτρομοκρατική - Κυκλοφορούσαν με ομπρέλα για να μην τους πιάσουν οι κάμερες

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Λίντστεϊ Γράχαμ: Τι έδειξε το πρώτο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον ξαφνικό θάνατο του γερουσιαστή

08:10BOMBER

Πρόωρες εκλογές: Μπλόφα ή πραγματικότητα;

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας και οι 400: Όλα τα ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ

07:50LIFESTYLE

Αλλαγή σκυτάλης στην πρωινή ζώνη - Οι παρουσιαστές του καλοκαιριού στην ενημέρωση

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο λόγω της κρίσης στο Ορμούζ - Πάνω από τα 79 δολάρια το Brent

07:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βολουδάκη για συνθήματα στο σπίτι της: «Θα συνέβαινε σαν την Βάγια Νέστορα, αν τους κάτσει δολοφονία οκ»

07:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία – Αργεντινή: Τα «ζώα» του 1966, τα Φόκλαντ, το «χέρι του Θεού» και τώρα οι δυο τους

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για σκλαβοπάζαρο στην Ηλεία: Μαστροποί με έδρα την Πάτρα μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές στα χωράφια

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Συνελήφθη από τις βρετανικές Aρχές η 46χρονη που αναζητούνταν

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όταν η νύφη σέρνει τον χορό με απόλυτη λεβεντιά και καθηλωτικό πάθος - Βίντεο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης με 35άρια - Πού αναμένεται να βρέξει μετά το μεσημέρι

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικές μνήμες «Κραν Μοντανά» στην Ταϊλάνδη: Πώς κάηκαν ζωντανοί, εγκλωβισμένοι στις τουαλέτες 27 άνθρωποι

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νέστορα: Ο 29χρονος συλληφθείς πέταξε το κινητό από το μπαλκόνι όταν έκανε «ντου» η Αντιτρομοκρατική - Κυκλοφορούσαν με ομπρέλα για να μην τους πιάσουν οι κάμερες

04:54LIFESTYLE

Γιώργος Ματαράγκας: Στο νοσοκομείο μετά από ελαφρύ έμφραγμα νοσηλεύεται ο ηθοποιός

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ραγδαία άνοδο θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η δύσκολη περίοδος

15:08LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα έγινε 54 ετών και «ανέβασε» το θερμόμετρο ποζάροντας με κόκκινο μπικίνι

07:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία – Αργεντινή: Τα «ζώα» του 1966, τα Φόκλαντ, το «χέρι του Θεού» και τώρα οι δυο τους

22:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Δύο τυχεροί θα μοιραστούν πάνω από 5.000.000 ευρώ

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

07:20ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Άδωνις κατά γαλάζιων «κομιλφό», η Καρυστιανού και το αμαρτωλό ακίνητο, ο… μύλος με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, οι τράπεζες και τα 12 δισ., η Binance και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι κινήσεις της Motor Oil, οι ζημιές της Groupama και η γκρίνια της Sky Express

07:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βολουδάκη για συνθήματα στο σπίτι της: «Θα συνέβαινε σαν την Βάγια Νέστορα, αν τους κάτσει δολοφονία οκ»

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Κίνα: Βασιλικά φίδια, πράσινες οχιές και κόμπρες δραπέτευσαν από φάρμες κατά τη διάρκεια των πλημμυρών - «Στοκάρουν» αντίδοτα τα νοσοκομεία

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τι έγινε τελικά με τους τουρκικούς S-400; Άκρα του τάφου σιωπή για την τύχη τους - Τα σενάρια

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Εμφύλιος στο Παλάτι: Ο βασιλιάς Κάρολος παρακάμπτει τον Ουίλιαμ και... τα βρίσκει με τον Χάρι

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντησε σε Φουρνιέ ο Γιαννακόπουλος: «Μάθε πρώτα την ιστορία και μετά μίλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ