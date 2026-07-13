Τραγικές μνήμες Κραν Μοντανά στην Ταϊλάνδη: Πώς κάηκαν ζωντανοί, εγκλωβισμένοι στις τουαλέτες οι 27

Snapshot Πυρκαγιά στο μπαρ Na Ladprao στην Μπανγκόκ προκάλεσε τον θάνατο 27 ανθρώπων και τον τραυματισμό 18, κυρίως νέων.

Πολλά θύματα παγιδεύτηκαν και κάηκαν ζωντανοί στις τουαλέτες του καταστήματος, όπου αναζήτησαν καταφύγιο ή εγκλωβίστηκαν λόγω καπνού και εμποδίων.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε πιθανώς από ηλεκτρικά προβλήματα κοντά στη σκηνή του μπαρ, σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων.

Οι αρχές ερευνούν την ακριβή αιτία και εξετάζουν αν το κατάστημα είχε λειτουργικές και ξεκλείδωτες εξόδους πυρκαγιάς και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Το περιστατικό επαναφέρει μνήμες παρόμοιων τραγωδιών στην Ταϊλάνδη με πολλούς νεκρούς από πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Σε μία οδυνηρή επανάληψη της τραγωδίας του Κραν Μοντανά, στη Μπανγκόκ, 27 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί και 18 τραυματίστηκαν όταν μία καταστροφική πυρκαγιά έπληξε το μπαρ Na Ladprao, αργά το βράδυ της Κυριακής, όπου διασκέδαζε πλήθος κόσμου.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν φλόγες να τυλίγουν το κτίριο, με πυκνό μαύρο καπνό να ξεχύνεται από την είσοδο καθώς τρομοκρατημένοι άνθρωποι προσπαθούσαν να διαφύγουν. Από τους νεκρούς, οι 9 ήταν άνδρες και οι 18 γυναίκες, οι περισσότεροι σύμφωνα με πληροφορίες νέοι.

A major fire at the Na Ladprao restaurant and bar in the Chatuchak area, Bangkok, Thailand. According to local news, 27-29 people have died. 63 were taken to the hospital, and 22 are in critical condition. pic.twitter.com/r5Arfi1M5a — Ashish rai (@journorai) July 13, 2026

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και έδωσαν μάχη με τη φωτιά για περίπου 30 λεπτά πριν την περιορίσουν με επιτυχία. Οι εικόνες αμέσως μετά έδειξαν ένα εσωτερικό με σοβαρές ζημιές, με απανθρακωμένα τραπέζια, καρέκλες και μέρη του χώρου να έχουν καταστραφεί.

Μαρτυρίες επιζώντων, αλλά και ενός μουσικού που ήταν στη σκηνή, ανέφεραν καπνό να προέρχεται από διακόπτη κυκλώματος ή ηλεκτρικό χώρο δίπλα στη σκηνή, ακολουθούμενος από έκρηξη και πυκνό μαύρο καπνό που γέμισε γρήγορα τον χώρο.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, αιφνιδιάζοντας πολλούς θαμώνες, γεμίζοντας το κλαμπ και μετατράπηκαν σε αυτό που ορισμένοι μάρτυρες ονόμασαν blowtorch (φλόγιστρο) μέσα από τις μπροστινές πόρτες.

?#BREAKING#Bangkok ?? : A massive fire broke out at the Rong Beer Na Ladprao beer restaurant in the Chatuchak district of northern Bangkok, Thailand.



According to emergency services, at least 29 people have died.#Thailand #Chatuchak#RestaurantFire pic.twitter.com/HUvg1ANNNB — Newslive 24x7 ?︎ (@kanpurtak) July 12, 2026

Πολλά από τα θύματα βρέθηκαν στις τουαλέτες, όπου είχαν προφανώς αναζητήσει καταφύγιο ή παγιδεύτηκαν καθώς η ορατότητα μειώθηκε και οι έξοδοι κατακλύστηκαν από καπνό και πανικό, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν μπλοκαρισμένες από διάφορα αντικείμενα του καταστήματος.

Οι αξιωματούχοι συνεχίζουν να ερευνούν την ακριβή αιτία, με προκαταρκτικές ενδείξεις να δείχνουν πιθανά ηλεκτρικά προβλήματα.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Anutin Charnvirakul επισκέφθηκε το σημείο καθώς οι ιατροδικαστικές ομάδες εργάζονται για να εντοπίσουν τα θύματα και να προσδιορίσουν τι πήγε στραβά. Θα γίνει επίσης πλήρης επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν ο χώρος είχε ξεκλείδωτες και λειτουργικές εξόδους πυρκαγιάς, ψεκαστήρες, πυροσβεστήρες, συναγερμούς και άλλες προφυλάξεις.

Οι αρχές εξακολουθούν να επιθεωρούν τον χώρο και να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των νεκρών.

Η πυρκαγιά στο Na Ladprao αναβιώνει μνήμες παρόμοιων τραγωδιών στην Ταϊλάνδη.

Το 2022, μια πυρκαγιά σε μια μουσική παμπ στην ανατολική περιοχή της χώρας άφησε πίσω της 14 νεκρούς. Το 2009, 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του εορτασμού της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο νυχτερινό κέντρο Santika, ένα γεγονός που σημάδεψε και την πρόσφατη ιστορία της πρωτεύουσας. Αυτή η πυρκαγιά φέρεται να συνδέεται με επίδειξη πυροτεχνημάτων σε εσωτερικούς χώρους.