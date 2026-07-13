Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 27 νεκροί και 63 τραυματίες από φωτιά σε μπαρ της Ταϊλάνδης

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται 

Ελένη Ευστρατίου

Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 27 νεκροί και 63 τραυματίες από φωτιά σε μπαρ της Ταϊλάνδης
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  • Μια πυρκαγιά σε παμπ στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης προκάλεσε τον θάνατο 27 ανθρώπων και τον τραυματισμό 63 ατόμων.
  • Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 13ης Ιουλίου και βρήκε πολλούς εγκλωβισμένους μέσα στο κτήριο.
  • Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών και ανακοίνωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.
  • Ορισμένα θύματα εγκλωβίστηκαν στις τουαλέτες του μπαρ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και έχασαν τη ζωή τους.
  • Ο χώρος «Rong Beer Na Lat Phrao» τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.
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Στις φλόγες τυλίχθηκε μία παμπ στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, με αποτέλεσμα 27 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα την Κυριακή 13 Ιουλίου και έσπευσε στο σημείο όπου διαπίστωσε ότι κόσμος είχε εγκλωβιστεί μέσα στο κτήριο. Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από εγκαύματα, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, 27 άνθρωποι δεν τα κατάφεραν και έχασαν τη ζωή τους.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών και δήλωσε στο ΑΡ ότι τα αίτια της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από τον χώρο διασκέδασης και κόσμος να προσπαθεί να διαφύγει από τον χώρο διασκέδασης, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούν να ελέγξουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με την The Sun, ο χώρος, που αναγνωρίστηκε ως «Rong Beer Na Lat Phrao», τυλίχθηκε στις φλόγες πολύ γρήγορα από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένα θύματα αναζήτησαν καταφύγιο μέσα στις τουαλέτες του χώρου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να χάσουν τη ζωή τους.

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