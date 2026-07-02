Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 8 βουδιστές μοναχοί νεκροί - Τους χτύπησε ανήλικος με αγροτικό φορτηγάκι

Snapshot Οκτώ βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν σοβαρά σε σύγκρουση με αγροτικό φορτηγάκι στην επαρχία Μουκνταχάν της Ταϊλάνδης.

Το περιστατικό συνέβη περίπου τα μεσάνυχτα σε δρόμο της περιοχής Μπαν Να Σι Νουάν κατά τη διάρκεια προσκυνήματος.

Ο οδηγός του αγροτικού ήταν ανήλικος που φέρεται να πήρε το όχημα χωρίς άδεια από γονέα ή κηδεμόνα.

Πέντε μοναχοί πέθαναν επί τόπου, ενώ τρεις κατέληξαν αργότερα στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και συνεχίζει την έρευνα για το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Οκτώ βουδιστές μοναχοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 13 τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα αγροτικό φορτηγάκι έπεσε πάνω τους κατά τη διάρκεια προσκυνήματος στην Ταϊλάνδη.

Το φρικτό περιστατικό συνέβη περίπου τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, στη βορειοανατολική επαρχία Μουκνταχάν της Ταϊλάνδης, σε δρόμο στην περιοχή Μπαν Να Σι Νουάν, στο διαμέρισμα Μουεάνγκ, την Πέμπτη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Διασώστες, αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, όπου μοναχοί βρέθηκαν πεσμένοι στον δρόμο και στην άκρη του. Πέντε μοναχοί διαπιστώθηκαν νεκροί επί τόπου, ενώ άλλοι τρεις κατέληξαν αργότερα στο νοσοκομείο. Οι 13 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για επείγουσα ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Οι προκαταρκτικές έρευνες της αστυνομίας έδειξαν ότι το αγροτικό οδηγούσε ανήλικος, ο οποίος φέρεται να πήρε το όχημα χωρίς την άδεια γονέα ή κηδεμόνα, πριν πέσει πάνω στη πομπή των μοναχών.

Η περιοχή αποκλείστηκε ενώ συλλέγονταν στοιχεία.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.