Tαϊλανδή πούλησε τη 12χρονη κόρη της σε σαλόνι μασάζ του Τόκιο για «παροχή υπηρεσιών»

Snapshot Η 30χρονη Ταϊλανδή μητέρα καταδικάστηκε σε 7,5 χρόνια φυλάκιση για εμπορία της 12χρονης κόρης της σε σεξουαλικές υπηρεσίες σε σαλόνι μασάζ στο Τόκιο.

Η μητέρα μετέφερε το παιδί στην Ιαπωνία με το πρόσχημα του τουρισμού και το εγκατέλειψε στο σαλόνι μασάζ πριν διαφύγει στην Ταϊβάν.

Το κορίτσι ζήτησε βοήθεια μόνο του από τις ιαπωνικές αρχές, γεγονός που οδήγησε στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η μητέρα συνελήφθη στην Ταϊβάν και εκδόθηκε στην Ταϊλάνδη, όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η ανήλικη επέστρεψε στην Ταϊλάνδη και βρίσκεται υπό την προστασία ειδικού ιδρύματος για γυναίκες και παιδιά. Snapshot powered by AI

Ποινικό δικαστήριο της Ταϊλάνδης καταδίκασε τη Δευτέρα μια 30χρονη σε 7,5 χρόνια φυλάκιση για εμπορία της κόρης της σε σεξουαλικές υπηρεσίες σε σαλόνι μασάζ στο Τόκιο.

Η γυναίκα, που αναγνωρίστηκε δημόσια μόνο ως Lucksana ή «Preaw», κρίθηκε ένοχη για εμπορία ανθρώπων, προμήθεια παιδιού για σεξουαλική εκμετάλλευση και συναφή αδικήματα πορνείας. Οι δικαστές επέβαλαν αρχικά συνολική ποινή φυλάκισης 15 ετών. Ωστόσο, μείωσαν την ποινή στο μισό αφού ομολόγησε την ενοχή της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η μητέρα εισήλθε στην Ιαπωνία με την τότε 12χρονη κόρη της τον Ιούνιο του περασμένου έτους με το πρόσχημα του τουρισμού πριν εγκαταλείψει το κορίτσι στο σαλόνι μασάζ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Σεπτέμβριο, αφού το κορίτσι ζήτησε βοήθεια μόνη της από το Περιφερειακό Γραφείο Υπηρεσιών Μετανάστευσης του Τόκιο.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης είπε ότι οι δηλώσεις της μητέρας έδειξαν ότι είχε συμφωνήσει με τον πρώην χειριστή του ινστιτούτου μασάζ να εργαστεί το κορίτσι εκεί.

Η μητέρα συνελήφθη κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ταϊβάν τον Σεπτέμβριο για συμμετοχή σε πορνεία και εκδόθηκε τον Δεκέμβριο στην Ταϊλάνδη, όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Το κορίτσι επέστρεψε επίσης στην Ταϊλάνδη τον Δεκέμβριο και τώρα βρίσκεται υπό την προστασία ενός ιδρύματος για γυναίκες και παιδιά.