Ταϊλάνδη: Νεκρός σε βίλα Βρετανός επιχειρηματίας - Συνελήφθη η 20χρονη σύζυγός του

Η 20χρονη ισχυρίζεται ότι ο σύζυγός της αυτοκτόνησε, όμως οι ερευνητές θεωρούν ότι τα στοιχεία παραπέμπουν σε δολοφονία

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ταϊλάνδη: Νεκρός σε βίλα Βρετανός επιχειρηματίας - Συνελήφθη η 20χρονη σύζυγός του

Η 20χρονη σύζυγος του 33χρονου επιχειρηματία

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Νεκρός βρέθηκε 33χρονος Βρετανός επιχειρηματίας στην πολυτελή βίλα του στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, με τη 20χρονη σύζυγό του να συλλαμβάνεται ως βασική ύποπτη για τη δολοφονία.
  • Η σύζυγος ισχυρίστηκε αυτοκτονία, αλλά τα στοιχεία, όπως τα πολλαπλά τραύματα στην πλάτη και το καθαρισμένο μαχαίρι, υποδεικνύουν ανθρωποκτονία.
  • Στο σπίτι βρέθηκαν ενδείξεις πάλης και η γυναίκα είχε κοψίματα στα δάχτυλα, ενώ γείτονες ανέφεραν έντονους καβγάδες και ασυνήθιστη συμπεριφορά πριν το συμβάν.
  • Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και αναμένουν αποτελέσματα εγκληματολογικών εξετάσεων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
  • Ο 33χρονος επιχειρηματίας φέρεται να διατηρούσε μεγάλη επιχείρηση παραγωγής κάνναβης στην περιοχή, με τις αρχές να ερευνούν τη σχέση της χρήσης ουσιών με το περιστατικό.
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Νέκρος βρέθηκε ένας 33χρονος Βρετανός επιχειρηματίας μέσα στην πολυτελή βίλα όπου διέμενε στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν την 20χρονη Βρετανίδα σύζυγό του ως βασική ύποπτη για τη δολοφονία.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο σύζυγός της αυτοκτόνησε, ωστόσο οι αστυνομικοί εκτιμούν πως τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στο σημείο δεν συνάδουν με τον ισχυρισμό της και αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Το μακάβριο εύρημα στη βίλα

Το άψυχο σώμα του 33χρονου εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (2/7), όταν φίλος του από την Αγγλία ανησύχησε επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο φίλος επικοινώνησε με άλλο γνωστό του θύματος, ο οποίος μετέβη στην πολυτελή κατοικία στην περιοχή Μπανγκ Λαμούνγκ της Πατάγια. Εκεί βρήκε το σπίτι αναστατωμένο και τον επιχειρηματία νεκρό μέσα στο ντους, ειδοποιώντας αμέσως την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, κυρίως στην πλάτη, ενώ εκτιμάται πως ήταν νεκρός περίπου έξι ώρες πριν εντοπιστεί.

Η κατάθεση της συζύγου και τα ευρήματα των Αρχών

Η 20χρονη σύζυγος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του, υποστηρίζοντας πως το τελευταίο διάστημα έκανε συχνή χρήση κάνναβης και λάμβανε μεγάλες ποσότητες ηρεμιστικών χαπιών.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομία, αντικρούουν την εκδοχή της. Στην κουζίνα βρέθηκε ένα κυνηγετικό μαχαίρι μήκους περίπου 50 εκατοστών, το οποίο φέρεται να είχε πλυθεί σχολαστικά, ενώ η γυναίκα έφερε κοψίματα στα δάχτυλα και στο σπίτι υπήρχαν ενδείξεις πάλης.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το θύμα δέχθηκε την επίθεση σε διαφορετικό δωμάτιο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο μπάνιο.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων

Γείτονες ανέφεραν πως το ζευγάρι είχε μετακομίσει στη βίλα μόλις πριν από δύο εβδομάδες και ότι συχνά ακούγονταν έντονοι καβγάδες.

Ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε πως το προηγούμενο βράδυ άκουσε τα σκυλιά του ζευγαριού να γαβγίζουν ασταμάτητα, ενώ περίπου στις 2 τα ξημερώματα διανομέας έφτασε στο σπίτι για να παραδώσει τροφή για τα κατοικίδια, χωρίς όμως να του ανοίξει κανείς.

Εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ήδη κατασχέσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της κατοικίας προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη τις ώρες πριν από τον θάνατο του επιχειρηματία.

Ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υποστηρίζουν το σενάριο της αυτοκτονίας, επισημαίνοντας πως το τραύμα στην πλάτη, αλλά και το γεγονός ότι το μαχαίρι είχε καθαριστεί, ενισχύουν την εκτίμηση ότι πρόκειται για δολοφονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος διατηρούσε μεγάλη επιχείρηση παραγωγής κάνναβης στην περιοχή της Πατάγια.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης εάν η χρήση κάνναβης ή άλλων ουσιών έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στην υπόθεση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Η 20χρονη παραμένει υπό κράτηση και σε βάρος της έχει κινηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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