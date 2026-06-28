Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Για 20 δολάρια σκότωσε και έκρυψε σε βαλίτσα τη 17χρονη, ο 45χρονος Αυστραλός

Snapshot Ο 45χρονος Αυστραλός Σάιμον Πίτερ Κάρμαν κατηγορείται για τη δολοφονία της 17χρονης Ταϊλανδής Τουντσάνοκ Ντονχόμλα, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή.

Ο Κάρμαν συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να αναχωρήσει από την Ταϊλάνδη με πτήση προς το Περθ και αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε από αράχνες.

Η διαφωνία μεταξύ του ζευγαριού αφορούσε την αμοιβή για υπηρεσίες, με τον Κάρμαν να ισχυρίζεται ότι η νεαρή προσπάθησε να τον ληστέψει και ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ο κατηγορούμενος εξέφρασε μεταμέλεια σε μήνυμά του προς την οικογένεια του θύματος, ζητώντας προσοχή από άλλα νεαρά κορίτσια.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου παρέχει προξενική βοήθεια στον κρατούμενο Αυστραλό στην Ταϊλάνδη. Snapshot powered by AI

Ένας Αυστραλός που κατηγορείται για φόνο, μετά την εύρεση μιας γυμνής και χωμένης μέσα σε βαλίτσα Ταϊλανδής έφηβης, έστειλε μήνυμα στην οικογένειά της, αναφέροντας ότι αισθάνεται «πολύ άσχημα».

Ο Σάιμον Πίτερ Καρμαν, 45 ετών, φέρεται να παρέλαβε την Τουντσάνοκ Ντονχόμλα, 17 ετών, από την περιοχή με τα καταστήματα διασκέδασης στην Πατάγια, πριν επιστρέψει στο ξενοδοχείο του την Πέμπτη.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το ζευγάρι να κρατιέται χέρι-χέρι καθώς έμπαιναν σε έναν ανελκυστήρα, ενώ λίγες ώρες αργότερα κατέγραψαν τον Κάρμαν να φεύγει από το ξενοδοχείο με μια μαύρη βαλίτσα.

The body of 17-year-old "Nong Cake" has been found after she was allegedly murdered and stuffed into a suitcase, which was then dumped in a wooded area beside a railway line.



Police in Pattaya coordinated with Immigration Bureau officers to arrest an Australian man at the… https://t.co/UlbQs8hfP9 pic.twitter.com/FZ6iPRisga — Pure Guava (@pureguava10300) June 27, 2026

Η Ντονχόμλα βρέθηκε χωμένη μέσα σε μια βαλίτσα δίπλα σε μια σιδηροδρομική γραμμή, μόλις δέκα λεπτά από το ξενοδοχείο του Κάρμαν, ενώ ο Αυστραλός συνελήφθη την Παρασκευή καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Περθ από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι.

Ο Κάρμαν φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι είχαν συμφωνήσει για 1.000 μπατ (43,45 δολάρια Αυστραλίας), αλλά το ζευγάρι μάλωσε όταν εκείνος της πρόσφερε 500 μπατ (21,72 δολάρια Αυστραλίας).

Σε ένα βίντεο που κατέγραψε η αστυνομία, ο Κάρμαν είπε στους ανακριτές ότι η έφηβη είχε ζητήσει περισσότερα χρήματα και προσπάθησε να τον ληστέψει, πριν αυτός ενεργήσει σε αυτοάμυνα.

Ο 45χρονος εμφανίστηκε αργότερα στο βίντεο να κοιτάζει την κάμερα και να απευθύνεται στην οικογένεια της κυρίας Ντονχόμλα, λέγοντας ότι ένιωθε «πολύ άσχημα».

«Νιώθω άσχημα για ό,τι συνέβη στην κόρη σας· ήταν πέρα από τον έλεγχό μου», είπε ο Κάρμαν.

«Εμ, ξέρω ότι θα είστε πολύ λυπημένοι, αναστατωμένοι, όπως κι εγώ. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό και ελπίζω να είστε καλά, ξέρω ότι δεν είστε, αλλά ελπίζω.

«Παρακαλώ, πείτε σε άλλα κορίτσια… απλώς να είναι προσεκτικά».

Ο Κάρμαν αρνήθηκε ότι σκότωσε την Ντονχόμλα, όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο στο αστυνομικό τμήμα και απέδωσε τις γρατζουνιές στον λαιμό του σε... αράχνη.



Οι φίλοι της 17χρονη ήταν εκείνοι που δήλωσαν την εξαφάνισή της, δύο ώρες πριν τη σύλληψη του Κάρμαν και 6 ώρες πριν την ανεύρεση της σορου της.



Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου «παρέχει προξενική βοήθεια στον Αυστραλό που κρατείται στην Ταϊλάνδη».



