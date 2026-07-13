Αγγλία – Αργεντινή: Τα «ζώα» του 1966, τα Φόκλαντ, το «χέρι του Θεού» και τώρα οι δυο τους

Η ιστορία της μεγάλης κόντρας των δύο Εθνικών ομάδων που θα αναμετρηθούν σε λίγες μέρες για τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Newsbomb

Αγγλία – Αργεντινή: Τα «ζώα» του 1966, τα Φόκλαντ, το «χέρι του Θεού» και τώρα οι δυο τους
AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Η αντιπαλότητα Αγγλίας-Αργεντινής ξεκίνησε πριν τον πόλεμο των Φόκλαντ και εντάθηκε με ιστορικές πολιτικές και ποδοσφαιρικές συγκρούσεις.
  • Το 1966 ο προπονητής της Αγγλίας Αλφ Ράμσεϊ χαρακτήρισε τους Αργεντινούς «ζώα», δημιουργώντας έναν ρατσιστικό χαρακτηρισμό που διατηρείται μέχρι σήμερα.
  • Ο πόλεμος των Φόκλαντ το 1982 ενίσχυσε την έχθρα μεταξύ των δύο χωρών, με την Αγγλία να διατηρεί τον έλεγχο των νησιών παρά τις αμφισβητήσεις της Αργεντινής.
  • Στο Μουντιάλ του 1986, ο Μαραντόνα πέτυχε το περίφημο γκολ με το «χέρι του Θεού» και το «γκολ του αιώνα», συμβολίζοντας την ποδοσφαιρική αντιπαλότητα.
  • Στα Μουντιάλ του 1998 και 2002 οι αναμετρήσεις σημαδεύτηκαν από έντονες στιγμές, όπως η αποβολή του Μπέκαμ και το γκολ-εκδίκηση που οδήγησε στην πρόκριση της Αγγλίας.
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Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλών ειδών αντιπαλότητες. Προέρχονται από τις σχέσεις χωρών, τις πολιτικές πεποιθήσεις στην οπαδική βάση των ομάδων, τον ανταγωνισμό για στόχους στο πέρασμα των ετών. Σε επίπεδο Εθνικών, δύσκολα μπορεί να συναντήσει κανείς κάτι τέτοιο, όταν δεν αφορά έχθρες μεταξύ χωρών. Το Αγγλία – Αργεντινή αποτελεί την εξαίρεση.

Μια κόντρα που ξεκίνησε πριν τα Φόκλαντ και γιγαντώθηκε περισσότερο κι απ’ τον ίδιο τον πόλεμο του 1982. Στο ίδιο το ποδόσφαιρο η διαμάχη των δύο χωρών έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Και έχει μετατραπεί ίσως στη μεγαλύτερη «έχθρα» που υπάρχει. Αυτό το τεράστιο ντέρμπι, έρχεται στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Ο χαρακτηρισμός που απέκτησε ρατσιστική μορφή

Πώς όμως… ρίζωσε το «κακό»; Τα πάντα ξεκίνησαν αρκετά νωρίτερα από τα Φόκλαντ. Συγκεκριμένα ήταν το 1966 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αγγλίας. Εκεί τα «τρία λιοντάρια» αντιμετώπισαν την Αργεντινή στα προημιτελικά. Στις 23 Ιουλίου στο Λονδίνο οι Άγγλοι επικράτησαν δύσκολα 1-0. Ο προπονητής τους, Αλφ Ράμσεϊ, είχε κάνει μια δήλωση που έμεινε στην ιστορία. Χαρακτηρίζοντας δημόσια τους Αργεντινούς «ζώα». Λόγω του τρόπου που αγωνίζονταν. Μια αναφορά που πήρε ακόμη και ρατσιστικό χαρακτήρα, καθώς από τότε πολλοί Βρετανοί αναφέρονται στο λαό της χώρας λατινικής Αμερικής με τον συγκεκριμένο τρόπο. Κάτι που φυσικά δεν αρέσει στους Αργεντινούς…

Τα Φόκλαντ

Η ουσιαστική κόντρα Αγγλίας-Αργεντινής, πέρα απ’ το ποδόσφαιρο, αφορά τα Φόκλαντ. Τα νησιά Μαλβίνας όπως τα αποκαλούν στην Αργεντινή. Το 1833 η Αγγλία εγκατέστησε μόνιμη διοίκηση, με την Αργεντινή να μην το αποδέχεται μέχρι και σήμερα. Καθώς απέχουν 500χλμ. από τις ακτές της χώρας της λατινικής Αμερικής και 13.000χλμ. από αυτές της Αγγλίας.

Το 1982 ο Γκαλτιέρι (δικτάτορας στην Αργεντινή) θεώρησε πως η κατάληψη των Φόκλαντ θα ενώσει τους Αργεντινούς. Έστειλε στρατό και η Μάργκαρετ Θάτσερ «απάντησε» αμέσως. Στέλνοντας συνολικά 28.000 στρατιώτες διατήρησε τα νησιά υπό αγγλικό έλεγχο.

Από τότε μέχρι και σήμερα, στα συνθήματα των φιλάθλων της Αργεντινής σχεδόν πάντα γίνεται αναφορά στα νησιά Μαλβίνας.

Το «χέρι του Θεού» και το γκολ του αιώνα

Τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο, διεξήχθη το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικό (1986). Στις 22 Ιουνίου στο «Αζτέκα» για τα προημιτελικά, ο Ντιέγκο Μαραντόνα μετέτρεψε την αναμέτρηση σε έναν ακόμη «πόλεμο». Με τους Αργεντινούς να αναζητούν μια δική τους νίκη στον ποδοσφαιρικό «πόλεμο» αυτή τη φορά.

Το γκολ με το «χέρι του Θεού» στο 51’, έμεινε στην ιστορία. Ο Σίλτον φώναζε, όμως ποτέ δεν σφυρίχτηκε παράβαση. Ο Μαραντόνα αργότερα πέτυχε το ομορφότερο γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου σύμφωνα με πολλούς. Για να δείξει στους Άγγλους πως η ποδοσφαιρική ανωτερότητα δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι ευρωπαίοι μέχρι και σήμερα αναφέρονται μόνο στο χέρι…

Η κόκκινη του Μπέκαμ

Οι δύο χώρες αναμετρήθηκαν και στο Μουντιάλ του 1998. Για τους «16» στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας. Με το σκορ στο 2-2 στις αρχές του δευτέρου μέρους, ο Μπέκαμ κλώτσησε τον Σιμεόνε ενώ ήταν πεσμένος στο χορτάρι. Με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Η «αλμπισελέστε» τελικά προκρίθηκε στα πέναλτι.

Το 2002 οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στον όμιλο. Η Αγγλία νίκησε 1-0 με γκολ-εκδίκηση του Μπέκαμ και πέρασε στους «16», αφήνοντας την Αργεντινή εκτός.

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