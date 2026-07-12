Μουντιάλ: Το σχόλιο του Ραχόι για το Μουντιάλ εξοργίζει τη Γαλλία και τον Σάντσεθ

Το σχόλιο του Ραχόι για τη Γαλλία, το οποίο χαρακτηρίστηκε ρατσιστικό, προκάλεσε την οργή του Παρισιού. Αρκετοί υπουργοί και ηγέτες κομμάτων κατήγγειλαν τον «διάχυτο ρατσισμό» και το «κανονικοποιημένο μίσος» που, όπως υποστήριξαν, εκφράστηκαν σε άρθρο του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι στην εφημερίδα El Debate.

Ο Ραχόι αναγνώρισε ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας, αντίπαλος της Ισπανίας στον ημιτελικό της Τρίτης 14 Ιουλίου, είναι μια ομάδα «εξαιρετικού επιπέδου», αλλά πρόσθεσε ότι είναι μια ομάδα «χωρίς Γάλλους παίκτες».

Οι αντιδράσεις στη Γαλλία

Το σχόλιο του πρώην επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης (του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος) προκάλεσε άμεση αντίδραση στο Παρίσι.

«Η Γαλλία δεν είναι ένα εθνικά ομοιογενές κράτος. Δεν έχει χρώμα δέρματος ούτε θρησκεία. Είναι ένα πολιτικό έθνος ενωμένο γύρω από το δημοκρατικό της σύνθημα. Προς μεγάλη απογοήτευση της ρατσιστικής δεξιάς», απάντησε ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ.

«Χθες ήταν μια γερουσιαστής της Παραγουάης, σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας: δεν μπορούν να συγκρατήσουν την ανάγκη τους να εκφράσουν έναν απροκάλυπτο ρατσισμό, προκειμένου να επιτεθούν στην υπέροχη γαλλική εθνική ομάδα», δήλωσε ο επικεφαλής του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ.

Στην αντιπαράθεση παρενέβησαν και μέλη της γαλλικής κυβέρνησης.

«Σε κάθε νίκη της γαλλικής εθνικής ομάδας, επανεμφανίζονται οι ίδιες εμμονές και οι ίδιες ρατσιστικές προσβολές. Δεν πρόκειται για απλές “ατυχείς εκφράσεις”. Είναι ένα μεθοδικό και κανονικοποιημένο μίσος απέναντι στη Γαλλία και σε όσα αυτή εκπροσωπεί», δήλωσε η υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών Ναϊμά Μουτσού (του κόμματος Ορίζοντες), καλώντας τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να εξετάσει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών.

Σάντσεθ και Ισπανία

Οι δηλώσεις του πρώην Ισπανού ηγέτη, η κυβέρνηση του οποίου κατέρρευσε το 2018 εν μέσω κατηγοριών για παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος, προκάλεσαν αντιδράσεις και στην Ισπανία.

Μετά τον υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, ο οποίος χαρακτήρισε τον Ραχόι «μεταφρανκικό ηλίθιο», παρενέβη και ο νυν πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

«Η Ισπανία ανήκει σε εκείνους που την αγαπούν και τη διατηρούν ζωντανή. Όχι σε εκείνους που την ατιμάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις. Γαλλία, θα συναντηθούμε στον ημιτελικό. Ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα και ας χάσει ο ρατσισμός», έγραψε ο Σάντσεθ.

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