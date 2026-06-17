«Mundial Mode: On»: «Μυθικός» Μέσι, «βασιλιάς» Εμπαπέ κι όλη η δράση από τα γήπεδα και τις εξέδρες!
Παρακολουθείστε όλη τη δράση μέσα από την εκπομπή «Mundial Mode: On» στο onsports.gr
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Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 «φουντώνει» και το Onsports δηλώνει ΠΑΡΩΝ.
Η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κι οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Βαγγέλης Πάτας, στις 15:00 και για μία ώρα ακριβώς, σας μεταφέρουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλη τη δράση μέσα από την εκπομπή «Mundial Mode: On».
Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 15:00 με 16:00 το μεσημέρι, οι δύο δημοσιογράφοι του Onsports σας δίνουν ραντεβού για να σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις από τα γήπεδα (και τις εξέδρες) της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό.
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