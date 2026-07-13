Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσαν ρεκόρ στα γκολ της φετινής διοργάνωσης

Snapshot Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν σημειώσει συνολικά 19 γκολ στο Μουντιάλ 2026, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 18 γκολ της ουγγρικής Χόνβεντ από το 1954.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι πρώτος στη λίστα των σκόρερ με οκτώ γκολ, ακολουθούμενος από τον Τζουντ Μπέλιγχαμ με έξι γκολ.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πρόσθεσε δύο γκολ που βοήθησαν στην επίτευξη του ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης στη φετινή διοργάνωση.

Άλλοι παίκτες της Ρεάλ που σκόραραν είναι ο Βινίσιους με τέσσερα γκολ και ο Αρντά Γκιουλέρ με ένα γκολ.

Οι σύλλογοι με τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ 2026 είναι η Ρεάλ Μαδρίτης (19), η Παρί Σεν Ζερμέν (13), η Μπάγερν (12) και η Άρσεναλ (9). Snapshot powered by AI

Τέσσερις χώρες έχουν μείνει για τη διεκδίκηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα.

Όμως, όπως φαίνεται, η πιο επιτυχημένη ομάδα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού οι παίκτες της έχουν σκοράρει τα περισσότερα γκολ στη φετινή διοργάνωση. Μάλιστα, έχουν καταρρίψει και τα προηγούμενα ρεκόρ που κατείχαν άλλες ομάδες, αφού με τα δύο γκολ του Άγγλου μέσου Μπέλιγχαμ, ο συνολικός αριθμός έφτασε στα 19.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται πρώτος στα σκορ και μετρά οκτώ γκολ, ενώ ακολουθούν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με έξι, ο Βινίσιους με τέσσερα και ο Αρντά Γκιουλέρ με ένα γκολ για την εθνική του ομάδα και τους «μερένγκες».

Με τα 19 συνολικά γκολ, οι παίκτες της Ρεάλ ξεπέρασαν κατά ένα το προηγούμενο ρεκόρ της ουγγρικής Χόνβεντ το 1954, η οποία σκόραρε συνολικά 18 φορές, ενώ μόνο ένας παίκτης, ο Σάντορ Κότσις, είχε σημειώσει 11 γκολ.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, πρώτος σκόρερ με πέντε γκολ ήταν ο Τόμας Μίλερ από την Μπάγερν Μονάχου, ενώ Μπαπέ και Μέσι βρέθηκαν πρώτος και δεύτερος στη λίστα το 2022, με οκτώ και επτά γκολ αντίστοιχα, εκπροσωπώντας την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι σύλλογοι με τα περισσότερα γκολ:

Ρεάλ Μαδρίτης 19

Παρί Σεν Ζερμέν 13

Μπάγερν 12 γκολ

Άρσεναλ 9 γκολ

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