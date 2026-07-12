Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Δύο τυχεροί θα μοιραστούν πάνω από 5.000.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Δύο νικητές ανέδειξε η κλήρωση του Τζόκερ (12/7) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία πάνω από 5.000.000 ευρώ.
Στην δεύτερη κατηγορία πέντε τυχεροί θα μοιραστούν το ποσό 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 1, 3, 7, 15, 21 και Τζόκερ ο αριθμός: 13.
Στην κλήρωση της Τρίτης (14/7) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ.
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