Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Δύο τυχεροί θα μοιραστούν πάνω από 5.000.000 ευρώ

Δύο νικητές ανέδειξε η κλήρωση του Τζόκερ (12/7) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία πάνω από 5.000.000 ευρώ.

Στην δεύτερη κατηγορία πέντε τυχεροί θα μοιραστούν το ποσό 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 1, 3, 7, 15, 21 και Τζόκερ ο αριθμός: 13.

Στην κλήρωση της Τρίτης (14/7) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ.