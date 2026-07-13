Αλλαγή σκυτάλης στην πρωινή ζώνη - Οι παρουσιαστές του καλοκαιριού στην ενημέρωση

Η πρωινή ενημέρωση αλλάζει πρόσωπα - Όλες οι καλοκαιρινές αντικαταστάσεις

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Αλλαγή σκυτάλης στην πρωινή ζώνη - Οι παρουσιαστές του καλοκαιριού στην ενημέρωση
Unsplash
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  • Οι βασικοί παρουσιαστές της πρωινής ενημέρωσης παραδίδουν προσωρινά τη σκυτάλη σε αντικαταστάτες για το καλοκαίρι.
  • Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» συνεχίζει καθημερινά με νέα ομάδα παρουσιαστών στο MEGA.
  • Ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει να βγάλει καλοκαιρινή ζωντανή εκπομπή με παρουσιαστή τον Νίκο Ρογκάκο.
  • Το OPEN διατηρεί τα ενημερωτικά δίδυμα έως τα τέλη Ιουλίου και μετά αναλαμβάνουν άλλοι δημοσιογράφοι.
  • ΣΚΑΪ θα συνεχίσει την πρωινή ενημέρωση έως τις 24 Ιουλίου και μετά θα αναλάβουν δημοσιογράφοι του καναλιού, ενώ ALPHA και STAR προτιμούν επαναλήψεις και παιδικά προγράμματα.
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H μικρή οθόνη έχει μπει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και οι βασικοί παρουσιαστές της πρωινής ενημέρωσης παραδίδουν προσωρινά τη σκυτάλη στους αντικαταστάτες τους. Δημοσιογράφοι, που έχουν αποδείξει την αξία τους πίσω και μπροστά από τις κάμερες, αναλαμβάνουν τις ενημερωτικές εκπομπές των καναλιών για το επόμενο διάστημα, κρατώντας ζωντανό το πρόγραμμα μέχρι την επιστροφή των «πρωταγωνιστών».

Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές, το πρωί της Παρασκευής. Η εκπομπή, όμως, «Κοινωνία ώρα Mega» θα κρατήσει συντροφιά στο κοινό όλο το καλοκαίρι. Από σήμερα, και κάθε πρωί στις 06.00, το μαγκαζίνο συνεχίζει την καθημερινή παρουσία της στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του MEGA, με ανανεωμένη ομάδα στην παρουσίαση. Ο Νικήτας Κορωνάκης, η Βελίκα Καραβάλτσιου, ο Ζήσης Μούσιος, η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη, ο Γιάννης Χρηστάκος, ο Βασίλης Τσεκούρας, εναλλάσσονται στην παρουσίαση, σε δημοσιογραφικά δίδυμα, και μεταφέρουν με αμεσότητα, ψυχραιμία και ουσία όλες τις σημαντικές εξελίξεις. εκπομπή καταγράφει τον παλμό της ημέρας μέσα από ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και αναλύσεις, προσφέροντας στους τηλεθεατές μία ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της επικαιρότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η πολιτική, η οικονομία, η διεθνής ειδησεογραφία, τα κοινωνικά ζητήματα και όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, με τη δυναμική συμβολή ρεπόρτερ και συνεργατών από την καρδιά των γεγονότων.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, λήφθηκε η απόφαση να βγει στον αέρα μία καλοκαιρινή ζωντανή εκπομπή. Αν και ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, ο Νίκος Ρογκάκος -που έχει αποδείξει την αξία του σε ό,τι κι αν του ζητηθεί- σηκώνει μανίκια για να βρεθεί σε ρόλο παρουσιαστή.

Στο μετερίζι του OPEN, στόχος είναι η καρδιά της ενημέρωσης και το καλοκαίρι να χτυπά δυνατά. Το φετινό στοίχημα του Χρήστου Παναγιωτόπουλου απέφερε καρπούς και έτσι τα ενημερωτικά δίδυμα Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς, Νίκος Στραβελάκης και Μίνα Καραμήτρου, θα παραμείνουν στις επάλξεις ως τα τέλη Ιουλίου. Τη σκυτάλη θα πάρουν [από τις 27 Ιουλίου] δημοσιογράφοι του καναλιού, που θα αναλάβουν την παρουσίαση μέχρι τις αρχές της νέας σεζόν.

Με ίδια φιλοσοφία θα πορευτούν και οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ. «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You», θα είναι on air έως τις 24 Ιουλίου. Από τις 27 του μήνα, δημοσιογράφοι του καναλιού θα αναλάβουν τις εκπομπές «Πρωινή ενημέρωση» και «On Line» όπως κάθε καλοκαίρι. Μαρία Βούσουλα, Τίνα Μιχαηλίδου, Μάρτζυ Λαζάρου, θα είναι μερικές μόνο από τις κυρίες που θα αναλάβουν δράση.

ALPHA και STAR, κόντρα στους προαναφερθέντες, επενδύουν σε επαναλήψεις σειρών και παιδικά προγράμματα αντίστοιχα.

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