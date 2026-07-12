Οδηγός μυθοπλασίας: Όλες οι σειρές που έχουν «κλειδώσει» για τη νέα χρονιά

Συνεχίζουν να επενδύουν στη μυθοπλασία τα στελέχη των καναλιών και, όπως φαίνεται, η επόμενη τηλεοπτική σεζόν θα είναι πιο ανταγωνιστική από τη φετινή. Ήδη έχουν ανακοινωθεί πολλές από τις νέες σειρές, με δυνατές ιστορίες και all star καστ που υπόσχονται καθηλωτικές ερμηνείες.

Με φόρα έρχεται ο ALPHA, ο μεγάλος κερδισμένος της περασμένης χρονιάς, στον τομέα της μυθοπλασίας. Οι κωμωδίες «Το Σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» συνεχίζονται, ενώ επιστρέφουν και οι «Φόνοι στο καμπαναριό». Ένα ακόμη σίριαλ, που έχει «κλειδώσει», φέρει τον τίτλο εργασίας «Κενά μνήμης». Σε σενάριο Νίκου Παναγιωτόπουλου και σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. «Είναι ένας συνταξιούχος υπάλληλος σε ένα δικαστικό μέγαρο. Είναι στην αρχή της άνοιας. Αποφασίζει, σε μια άλυτη υπόθεση, να την πάρει στα χέρια του και να δώσει το αποτέλεσμα που δεν κατόρθωσε να δώσει στο δικαστήριο. Είναι οι συνυπεύθυνοι γύρω στους οχτώ με δέκα ανθρώπους και αποφασίζει, πριν ξεχάσει, να τους σκοτώσει έναν. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο εγχείρημα στη ζωή του. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν πηγαίνει να κάνει την πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά πρέπει να την κάνει και την κάνει. Μόλις διάβασα τα σενάρια είπα αμέσως το ναι», έχει δηλώσει ο ηθοποιός. Να σημειωθεί ότι στην ίδια σειρά θα δούμε και τη μοναδική Λένα Κιτσοπούλου.

Η λίστα του ALPHA μεγαλώνει με την καθημερινή σειρά «Οι κόρες της Αρετής». Πρόκειται για μία υπόθεση γεμάτη έντονα συναισθήματα, δυνατούς χαρακτήρες, μεγάλους έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής. Στη συγκεκριμένη παραγωγή έχει ήδη κλείσει η Μαριάννα Τουμασάτου, όπως και η Ασημένια Βουλιώτη. Η σειρά «Για σένα» έχει ήδη συζητηθεί και το νέο teaser αποκαλύπτει για πρώτη φορά το πρωταγωνιστικό ζευγάρι. Ο Κίμωνας Κουρής υποδύεται τον Φίλιππο έναν αυτοδημιούργητο επιχειρηματία και η Ειρήνη Αγγελοπούλου τη Μελίνα, μια γλυκιά αλλά δυναμική κοπέλα που βοηθά την μητέρα της στο ανθοπωλείο της. Μέσα από ένα κινηματογραφικής αισθητικής εικαστικό, με έμφαση στη δύναμη των βλεμμάτων, της σιωπής και της συναισθηματικής έλξης, αναδεικνύεται ο βαθιά ρομαντικός χαρακτήρας της σειράς και η ιδιαίτερη χημεία των πρωταγωνιστών της. Με κυρίαρχο σύμβολο το τριαντάφυλλο, διαχρονικό σύμβολο της αγάπης, η εικόνα ισορροπεί ανάμεσα στον έρωτα και το μυστήριο, προϊδεάζοντας για έναν κόσμο όπου, τα καλά κρυμμένα μυστικά και οι καθοριστικές επιλογές, μπορούν να αλλάξουν τις ζωές όλων.

Στο κανάλι θα προβληθεί ένα ακόμη σίριαλ, με τίτλο «Μια γυναίκα». Η Δανάη Παππά φαίνεται ότι θα ενσαρκώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έπειτα από την εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον σταθμό στον «Άγιο Έρωτα».

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Στην ΕΡΤ1, η νέα κωμική σειρά «Κουτσουπιές» μάς μεταφέρει σε ένα μικρό ορεινό χωριό που μοιάζει να έχει μείνει πίσω στον χρόνο, αλλά είναι έτοιμο να ζήσει τη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας του. Σε σενάριο των Ντίνας Κάσου, Νικόλα Στραβοπόδη και Βασίλη Τσιγκριστάρη και σε σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, θα ζήσουμε τις περιπέτειες των κατοίκων ενός χωριού που αρνείται να σβήσει από τον χάρτη και αποφασίζει να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Στο ίδιο μετερίζι θα δούμε και το «TV Land», σε σενάριο Γιώργου Β. Φειδά, σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου και πρωτότυπο concept Φρόσως Ράλλη και Γιώργου Β. Φειδά. Το σίριαλ ανοίγει τις πόρτες μιας τηλεοπτικής παραγωγής και προσφέρει μια απολαυστική ματιά σ' έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι τόσο οργανωμένο όσο δείχνει στην οθόνη και κάθε ημέρα γυρισμάτων εξελίσσεται σε μια νέα, απρόβλεπτη περιπέτεια. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια εταιρεία παραγωγής, που παλεύει να κρατήσει στον αέρα την καθημερινή της σαπουνόπερα, τη σειρά που εξασφαλίζει τη λειτουργία της εταιρείας και τις αμοιβές όλων. Όμως, τα πραγματικά... επεισόδια εκτυλίσσονται πίσω από τις κάμερες. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Ιωάννη Παπαζήση, Σύλβια Δεληκούρα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Φωτεινή Αθερίδου. Στην ΕΡΤ1 έρχεται και η σειρά «Οι θάλασσες που μας χώρισαν». Μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες, ζωντανεύει στη μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων, που βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. Η αφήγηση αρχίζει το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο θάνατος του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά τούς αναγκάζει να ξεριζωθούν και να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, δοκιμάζονται από τον έρωτα, τη ζήλια και μια απαγορευμένη σχέση που θα αλλάξει τη μοίρα τους.

ΑΝΤ1: Σε ολική επαναφορά

Το κανάλι του Αμαρουσίου ετοιμάζεται να «ζορίσει» πολύ τον ανταγωνισμό με παραγωγές που ήδη συζητιούνται. Το «Ντέρτι» είναι μία δυνατή ιστορία, που ξεδιπλώνεται μέσα από το σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη και παίρνει σάρκα και οστά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σπύρου Ρασιδάκη. Πάτρα, 1987… Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Παίζοντας ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, εκεί όπου όλα γιγαντώνονται και κανείς δεν χωρά πια στο «παραμύθι» που έχει φτιάξει για τη ζωή του, αποκαλύπτεται ο πυρήνας των ηρώων. Πρόσωπα που κρύβουν πληγές, που σβήνουν ίχνη, που ξεγελούν βλέμματα. Πρόσωπα που πιστεύουν πως μπορούν να αφήσουν πίσω τους πολλά. Εναν τόπο, ένα όνομα, έναν έρωτα. Μάλιστα, συχνά το καταφέρνουν ή έτσι νομίζουν. Εκείνο, όμως, που δεν μπορούν να αφήσουν ποτέ πίσω τους είναι ο πραγματικός εαυτός τους. Αυτός που προχωρά πάντα μαζί τους. Διότι, στο τέλος, αυτό που μας ορίζει δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που πραγματικά είμαστε. Η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) επιστρέφει στην πόλη όπου γεννήθηκε, για να συναντήσει ξανά έπειτα από χρόνια τη μητέρα της, την Ξένια (Κλέλια Ρένεση), που την είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρό παιδί, για να κυνηγήσει το όνειρό της. Η Ξένια, η θρυλική τραγουδίστρια του νυχτερινού κέντρου, θα έρθει αντιμέτωπη με την κόρη που άφησε πίσω της και κανείς δεν ξέρει αν αυτή η επανένωση θα φέρει τη συγχώρεση ή θα ανοίξει πληγές που ακόμα αιμορραγούν. Στις αποσκευές της η Στέλλα, εκτός από τους φόβους της, κρύβει και τον έρωτά της για τον Αρη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), μια επικίνδυνη αγάπη, που για να επιβιώσει πρέπει να μείνει μυστική. Και οι δύο ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι μαζί. Ομως, και οι δύο θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι το μόνο που έχουν είναι ο ένας τον άλλον. Στον πυρήνα της ιστορίας και ο Αλέκος (Τάσος Νούσιας), ο άνδρας της Ξένιας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου. Το βασίλειό του είναι η νύχτα, όμως κάτω από τη λαμπερή μαρκίζα ζει μια άλλη σκοτεινή ζωή. Η βιτρίνα της αυτοκρατορίας του θα ραγίσει και εκείνος θα κάνει τα πάντα, για να μη χάσει την κυριαρχία του. Ο Πασχάλης (Φάνης Μουρατίδης), αστυνόμος στην Ασφάλεια Πατρών, είναι αποφασισμένος να βρει την αλήθεια που κρύβεται μέσα στον σκληρό κόσμο του Αλέκου και, όταν την αντικρίσει κατάματα, θα έρθει σε σύγκρουση με τη γυναίκα του, Βούλα (Ευαγγελία Συριοπούλου), αδελφή της Ξένιας. Ο Λεωνίδας (Λεωνίδας Κακούρης), πρώτο ανδρικό όνομα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι», θα παλέψει και αυτός με τους δικούς του δαίμονες και θα δει τη φιλία του με τον Αλέκο και τον Πασχάλη να δοκιμάζεται με τον πιο εφιαλτικό τρόπο. Δίπλα του, αλλά και απέναντί του, η πρώην γυναίκα του, η Μάρθα (Θεοδώρα Σιάρκου), που θα πρέπει να αποφασίσει εάν μπορεί να τον εμπιστευτεί ξανά.

Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1, βάζει στο επίκεντρο μια ιστορία αγάπης, εκδίκησης και συγκλονιστικών αποκαλύψεων. Αρκαδία, 1959. Ο Μάρκος Αρβανίτης (Γιώργος Γεροντιδάκης) επιστρέφει σπίτι του έπειτα από 15 χρόνια φυλάκισης για έναν φόνο που σημάδεψε τη ζωή του, αλλά και δύο οικογένειες. Μέσα στη φυλακή, είχε μόνο μία παρηγοριά, τα γράμματα της Λευκής (Αναστασία Παντούση), μιας γυναίκας που δεν είχε συναντήσει ποτέ. Όταν οι δυο τους συναντιούνται για πρώτη φορά, ο Μάρκος είναι βέβαιος πως βρήκε τη γυναίκα της ζωής του και της ζητά να τον παντρευτεί. Η Λευκή δέχεται. Όμως, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Γιατί η Λευκή δεν μπήκε τυχαία στη ζωή του. Σκοπός της είναι να πλησιάσει τον άνθρωπο που θεωρεί υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της. Η επιστροφή του Μάρκου φέρνει αναστάτωση και στο ίδιο του το σπίτι. Οι γονείς του (Κατερίνα Διδασκάλου και Γιάννης Τσορτέκης) τον υποδέχονται με ανακούφιση και συγκίνηση, αλλά η άγνωστη γυναίκα που εμφανίζεται στο πλευρό του γεννά ερωτήματα, καχυποψία και συγκρούσεις. Την ίδια στιγμή, οι γονείς της Λευκής (Στέλιος Μάινας και Μαρία Ζορμπά) εξακολουθούν να ζουν στη σκιά μιας παλιάς τραγωδίας που δεν έπαψε ποτέ να ζητά δικαίωση. Οι δύο οικογένειες έρχονται αντιμέτωπες. Μυστικά αρχίζουν να ξυπνούν. Αλήθειες, που έμειναν θαμμένες για χρόνια, απειλούν να αλλάξουν τα πάντα. Μπορεί ένας έρωτας να επιβιώσει, όταν έχει χτιστεί πάνω σε ένα ψέμα; Τι θα συμβεί όταν το παρελθόν προσπαθήσει να έχει τον τελευταίο λόγο;

H δραματική σειρά «Σπιλιάδες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με την υπογραφή του σκηνοθέτη, Γιώργου Παπαβασιλείου, και της σεναριογράφου, Μαρίας Γεωργιάδου. Σύρος 1962… Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα με σπιλιάδες, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Σε μία δίνη του ανέμου, χάνει οικογένεια, περιουσία και ταυτότητα. Η ζωή της, αρχίζει ξανά χάρη στην αγάπη. Η αγάπη ενός άντρα της χαρίζει μια νέα ζωή, μια νέα ταυτότητα, μια νέα οικογένεια.

Κι η ζωή που άφησε πίσω της; Οι άνθρωποι που αγάπησε και την αγάπησαν; Τι θα γίνει όταν ξεσπάσει η αλήθεια; Ποιος απ’ όλους θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα; Όσο ο χρόνος κυλάει, οι δύο παράλληλες ζωές της Νίκης πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη… Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου,

Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Μέγκυ Σούλι, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ελεάνα Καυκαλά, θα απογειώσουν κάθε σκηνή με τις ερμηνείες τους.

Ο ΣΚΑΪ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Αντρέα Γεωργίου

Το κανάλι του Φαλήρου επενδύει ξανά στη μυθοπλασία και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μετά τη «χρυσή» συμφωνία με τον Ανδρέα Γεωργίου, το κανάλι θα βγάλει στον αέρα τη σειρά «Μπλε Ώρες». Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ερωτικό δράμα, όπου οι τηλεθεατές ακολουθούν τους ήρωες σε μία διαδρομή γεμάτη μυστήριο και ανατροπές. «Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις Μπλε Ώρες. Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου και της Εύας. Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού... Οι Μπλε Ώρες μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Βαγγέλης Κακουριώτης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βάσια Παναγοπούλου, Βάνα Μπάρμπα, Γιώργος Παρτσαλάκης, Πασχάλης Τσαρούχας, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, είναι λίγοι μόνο από τους ηθοποιούς του all star καστ.

Mία ακόμη σειρά του Ανδρέα Γεωργίου θα φέρει τον τίτλο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Η υπόθεση θα συνδυάζει αστυνομική δράση, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές, δημιουργώντας ένα τηλεοπτικό περιβάλλον γεμάτο ένταση. Κεντρικό χαρακτηριστικό του «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» θα είναι οι αυτοτελείς ιστορίες που θα ξεδιπλώνονται σε κάθε επεισόδιο. Νέες υποθέσεις, άγνωστα πρόσωπα και απρόβλεπτες εξελίξεις θα βρίσκονται στο επίκεντρο, με την έρευνα να οδηγεί σταδιακά στις απαντήσεις και στις αποκαλύψεις που θα καθορίζουν την εξέλιξη της κάθε ιστορίας.

STAR με σταθερές αξίες

Στο κανάλι της Κηφισιάς ήδη έχουν ανακοινωθεί δύο σειρές. «Τα Φαντάσματα» επιστρέφουν και Ορφέας Αυγουστίδης-Έλλη Τρίγγου υπόσχονται πολλές περιπέτειες. Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα σπίτι γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Η Μαρίνα και ο Χάρης συνειδητοποιούν πως αυτή η ιδιόμορφη συγκατοίκηση με ορατούς και αόρατους συνενοίκους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς τα ευτράπελα και οι απρόσμενες εκπλήξεις διαδέχονται το ένα το άλλο! Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων. Ξεκαρδιστικές καταστάσεις μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις.

Παράλληλα, θα βγει στον αέρα και ο νέος κύκλος του «IQ 160». Η αστυ-κωμική σειρά, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ, με τον 4ο κύκλο επεισοδίων. Τα πράγματα ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολα για τον Αργύρη Καλατζή! Η Πηνελόπη Μουρίκη έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία της παιδιά και το νεογέννητο Μιχαλάκη στο σπίτι του, σε μία συγκατοίκηση... χαοτική και άκρως οδυνηρή! Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα. Θα καταφέρουν να μείνουν ενωμένοι απέναντι στις προκλήσεις της δουλειάς, αλλά και της ίδιας τους της ζωής, που δε σταματά να υψώνει εμπόδια και ανατροπές; Και αν ναι, μέχρι πότε; Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα; Πρωταγωνιστούν οι Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη.

MEGAλες σειρές

Το σίριαλ «Δύο μαύρα πουκάμισα» έρχεται να ταξιδέψει το κοινό του Μεγάλου καναλιού. Πρόκειται για τη μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, ενώ η υπόθεση αφορά σε μια ιστορία για όσα μας δένουν, όσα μας χωρίζουν και όσα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Κυρίως όμως, μιλούν για τις αλήθειες, που όσο κι αν προσπαθήσουν να κρυφτούν, πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως. Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί όπου οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα, θα διαλύσει -μέχρι πρότινος- άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πληγές. Όλα ξεκινούν μια νύχτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Μα η μοίρα περιμένει… ώσπου δεκαετίες αργότερα το παρελθόν επιστρέφει και ζητά δικαίωση. Ό,τι ξυπνήσει μαζί του, θα είναι σαρωτικό. Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός, απρόβλεπτος άνδρας, που ακολουθεί το ένστικτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι δάσκαλος, σοβαρός, με πυξίδα στη ζωή του τη λογική και την ευθύνη. Προστατεύει ό,τι αγαπά και κρατά τις ισορροπίες, μέχρι τη στιγμή που θα καταρρεύσουν. Οι δυο τους βαδίζουν -χωρίς να το γνωρίζουν- προς μία σύγκρουση χωρίς επιστροφή, αντιμέτωποι με βαθιά ριζωμένες αξίες και τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα αναμετρηθούν με το πιο επικίνδυνο συναίσθημα, τον έρωτα, όταν θα μπει στη ζωή τους η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μία όμορφη, σαγηνευτική γυναίκα που θα λειτουργήσει σαν σπίθα σε ένα ήδη εύφλεκτο τοπίο. Νίκος Βερλέκης, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας, θα κρατήσουν βασικούς ρόλους. Στον ρόλο του Παυλή θα δούμε τον Μιχάλη Αεράκη και στον ρόλο της Σοφίας την Ελένη Γερασιμίδου.

Στο Μεγάλο κανάλι, έχει ανακοινωθεί και το «Κάμπινγκ». Οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου, έχουν πάρει εδώ και καιρό το σενάριο στα χέρια τους και έχουν μπει στο σετ… για τη νέα τηλεοπτική δουλειά που θα συζητηθεί. Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και καθωσπρέπει λογιστής. Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μία βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης.

Η αρχική λίστα με τις νέες σειρές του MEGA, για την επόμενη σεζόν, συμπληρώνεται με το θρίλερ «Σύγκρουση». Σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη, είναι μια διεισδυτική ματιά στον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, στη δύναμη της έλξης και της ανθρώπινης αδυναμίας. Είναι μία σύγχρονη ιστορία, που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της. Όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Στην προσπάθειά της να τον αθωώσει, παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών και αμφιλεγόμενων στοιχείων. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο πιο προσωπική, συναισθηματικά και ηθικά, γίνεται η εμπλοκή της, ώσπου θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την υπόθεση, αλλά και με τη συνείδησή της.

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