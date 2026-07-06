«Σπιλιάδες»: Ανάβουν οι μηχανές για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1

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Έτοιμος για μία δυνατή τηλεοπτική σεζόν φαίνεται ότι είναι ο ΑΝΤ1, που επενδύει ιδιαίτερα στη μυθοπλασία.

H δραματική παραγωγή «Σπιλιάδες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα και, λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων, το καστ συναντήθηκε για την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου, παρουσία του σκηνοθέτη, Γιώργου Παπαβασιλείου, και της σεναριογράφου, Μαρίας Γεωργιάδου.

Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου:

Σύρος 1962.... Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα με σπιλιάδες, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Σε μία δίνη του ανέμου, χάνει οικογένεια, περιουσία και ταυτότητα. Η ζωή της, αρχίζει ξανά χάρη στην αγάπη. Η αγάπη ενός άντρα της χαρίζει μια νέα ζωή, μια νέα ταυτότητα, μια νέα οικογένεια. Κι η ζωή που άφησε πίσω της; Οι άνθρωποι που αγάπησε και την αγάπησαν; Τι θα γίνει όταν ξεσπάσει η αλήθεια; Ποιος απ’ όλους θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα; Όσο ο χρόνος κυλάει, οι δύο παράλληλες ζωές της Νίκης πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη…

Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννης Καράμπαμπας, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Μέγκυ Σούλι, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ελεάνα Καυκαλά, Μαρία Γεωργιάδου, Θεανώ Κλάδη πρωταγωνιστούν.

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