4 ξένες σειρές θα σας κάνουν να «κολλήσετε» το φετινό καλοκαίρι

Η ελληνική μυθοπλασία έχει «κατεβάσει ρολά», καθώς επίσημα η τηλεοπτική σεζόν έχει ολοκληρωθεί. Τα κανάλια, εκτός από επαναλήψεις, ρίχνουν στην αρένα ξένες σειρές που έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό και στοχεύουν στο να κερδίσουν το ελληνικό κοινό.

Στο STAR, στις 23.30, θα προβάλλεται η 23η σεζόν της αστυνομικής σειράς «Νόμος και τάξη: Ειδική ομάδα». Η παραγωγή εξιστορεί τη ζωή και τα εγκλήματα με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι ντετέκτιβ της ειδικής ομάδας θυμάτων του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης. Η έμπειρη ντετέκτιβ Ολίβια Μπένσον μαζί με την ειδική ομάδα του «Νόμος και τάξη» επικοινωνούν με αυτούς, που οι υπόλοιποι αφορίζουν, για να βρουν τον ένοχο. Αφουγκράζονται καρδιές, συμβιώνουν στα γεγονότα και συναρμολογούν την τελική εικόνα της κάθε υπόθεσης. Τα «Γιατί;» ποτέ δεν έχουν άμεση απάντηση. Όμως αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Κάθε επεισόδιο ακολουθεί τα κατορθώματα των αφοσιωμένων ντετέκτιβ, καθώς προσπαθούν να λύσουν τις πιο περίπλοκες υποθέσεις της πόλης. Ακολουθούν με επιμέλεια το κάθε στοιχείο και είναι αμείλικτοι στην αναζήτησή τους για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Το «Νόμος και Τάξη: Ειδική Ομάδα» συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πέντε πιο δημοφιλείς σειρές της αμερικάνικης τηλεόρασης. Κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων συνεχόμενων υποψηφιοτήτων για ΕΜΜΥ (11 στον αριθμό), ενώ έχει αποσπάσει και πολλά ακόμη βραβεία.

Στη late night ζώνη του STAR, θα ακολουθεί το «NCIS». Η NCIS είναι μια ειδικευμένη ομάδα ντετέκτιβ, η οποία ασχολείται με εγκλήματα που έγιναν στο Ναυτικό και δεν έχουν διαλευκανθεί. Δολοφονίες, κατασκοπεία, τρομοκράτες και κλεμμένα υποβρύχια, αυτή η ομάδα ειδικών πρακτόρων ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να ερευνήσει όλα τα εγκλήματα που συνδέονται με το προσωπικό του Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών, ανεξαρτήτως βαθμού ή θέσης. Αυτή η δυναμική ομάδα ρίχνει άπλετο φως σε υποθέσεις που είναι βαθιά θαμμένες και τις καλύπτει μυστήριο. Οι σύγχρονοι «πειρατές» δεν είναι λιγότερο επικίνδυνοι, αφού η τρομοκρατία συνεχίζει τη δράση της. Η σειρά, να σημειωθεί, έχει κερδίσει 4 φορές το βραβείο ASCAP ως «Κορυφαία Τηλεοπτική Σειρά» για τις χρονιές 2004, 2006, 2009, 2013.

Στον ALPHA, έρχεται η δραματική σειρά «Heridas», ισπανικής παραγωγής. Μια γυναίκα. Ένα παιδί. Και μια απόφαση που δεν έχει επιστροφή… Η Μανουέλα, μια μοναχική γυναίκα σημαδεμένη από το τραύμα της παιδικής εγκατάλειψης, συναντά τη μικρή Άλμπα, ένα κορίτσι που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον αδιαφορίας και κακοποίησης. Η απρόσμενη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους θα τις οδηγήσει σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, θάρρους και λύτρωσης, ανατρέποντας για πάντα τις ζωές τους. Βασισμένη στο διεθνώς βραβευμένο ιαπωνικό φορμάτ «Mother του Yûji Sakamoto», η ελληνική εκδοχή με τίτλο «Να με λες Μαμά» προβλήθηκε στον ALPHA με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Στον ίδιο σταθμό θα προβάλλεται και το «Tracker». Πρόκειται για μία αστυνομική δραματική σειρά αμερικανικής παραγωγής 2024, βασισμένη στο μυθιστόρημα «The Never Game» του Τζέφρι Ντίβερ. Ο Κόλτερ αναλαμβάνει την πρώτη του υπόθεση μετά από καιρό: να βρει έναν αγνοούμενο έφηβο, τον Γκίλμπερτ, ο οποίος φέρεται να απήχθη από τον βιολογικό του πατέρα στην άγρια φύση του Όρεγκον.

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