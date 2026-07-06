4 σειρές που κλείνουν τη χρονιά – Από τη «Γη της ελιάς» στο «Σόι σου»

Οι ψυχαγωγικές εκπομπές αποχαιρέτησαν το κοινό, όπως και αρκετές από τις

παραγωγές μυθοπλασίας. Αυτή την εβδομάδα, όμως, πέφτει αυλαία και για τα

τελευταία σίριαλ της χρονιάς με την ελληνική τηλεόραση να μπαίνει επίσημα σε

summer mood!

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 21.00, στον ALPHA, θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο

της κωμωδίας «Μπαμπά σ’ αγαπώ», που θα συνεχιστεί του χρόνου. Η ζωή κάνει

κύκλους και το ίδιο κάνει και το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»… Σε ένα φινάλε κύκλου

γεμάτο εξελίξεις κι ανατροπές, τα τρία Μπαμπαδάκια έρχονται αντιμέτωπα με τις

μεγαλύτερες δοκιμασίες τους.

Ο Νίκος καλείται να βρει τη φωνή του στην οικογένεια, αφού έχει σημαντικές καταστάσεις να χειριστεί. Σύμμαχοι του στις καινούριες ισορροπίες που πρέπει να βρεθούν, η Βιργινία, όπως πάντα, αλλά και η Στέλλα. Ο Ηρακλής προσπαθεί να ξανακερδίσει την Τζένη, και παρότι οι τοίχοι που έχουν σηκωθεί είναι πολύ ψηλοί, ο Ηρακλής θα επιχειρήσει τον πιο δύσκολο του άθλο μέχρι τώρα: να κερδίσει την καρδιά της θυμωμένης πριγκίπισσας.

Και ο Δημήτρης πρέπει να αποφασίσει αν θα δώσει τον Βίκτωρα πίσω στη μητέρα του ή θα προσπαθήσει να κρατήσει το παιδί για τον εαυτό του, στη μεγαλύτερη μάχη που έχει δώσει με τον εγωισμό του μέχρι τώρα.

Στον ALPHA, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 22.00, η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα

στο ποτάμι» ολοκληρώνεται. Οι πέντε αδερφές επιστρέφουν στο σπίτι δίπλα στο

ποτάμι, στον τόπο όπου ξεκίνησαν όλα, κουβαλώντας όσα έχασαν και όσα

άντεξαν. Η Μελισσάνθη παλεύει με τη σιωπή της απώλειας, μέχρι που μια

καθοριστική στιγμή στο ποτάμι τη φέρνει αντιμέτωπη με την ανάγκη να συνεχίσει.

Η Ιουλία, μέσα από τις αναμνήσεις της αγάπης που έζησε, βρίσκει τη δύναμη να

σταθεί ξανά παρούσα για όσους την χρειάζονται. Η Ασπασία ανοίγει μια δύσκολη

κουβέντα με τη μητέρα της και βάζει λόγια σε επιλογές που την καθόρισαν. Η

Μαγδαληνή επιστρέφει στο χωριό με την κόρη της, αναζητώντας γαλήνη και μια

νέα αρχή μέσα στο πένθος. Γύρω τους, οι γυναίκες της οικογένειας υφαίνουν ξανά

δεσμούς, στηρίζοντας η μία την άλλη. Το ποτάμι κυλά, όπως πάντα, παίρνοντας

μαζί του τον πόνο και αφήνοντας χώρο για ζωή.

Την ίδια ημέρα, στο MEGA, οι συντελεστές του σίριαλ «Η Γη της ελιάς»

κλείνουν ένα μεγάλο κύκλο. Η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει την ανέγερση ενός

ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να αγοράσει νέο

σπίτι. Ο Μανώλης κάνει πρόταση γάμου στην Αμαλία κι όλοι οι ήρωες

κατεβαίνουν στα Χανιά προκειμένου να παρευρεθούν στην τελετή. Η Αμαλία,

ωστόσο, αποφασίζει να του μιλήσει για το παρελθόν της ενώ ετοιμάζονται να

ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο Μανώλης και η Αμαλία συμφωνούν να αφήσουν πίσω τους καθετί που καθόρισε το παρελθόν τους και να πορευτούν μαζί σε μια νέα ζωή. Ο γάμος τους γίνεται μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς και όλοι οι ήρωες της Μάνης και της Κρήτης ενώνονται σε αυτή τη γιορτή. Ο καιρός περνάει και τους βλέπουμε πάλι στη γνωστή τους καθημερινότητα μόνο που πλέον έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.

Κάποιες ιστορίες κλείνουν αφήνοντας τραύματα αλλά και μαθήματα ζωής, και κάποιες άλλες ανοίγουν δίνοντας προοπτικές για το μέλλον. Οι άνθρωποι της «Γης της ελιάς» θα συνεχίσουν να δίνουν τους προσωπικούς τους αγώνες μέχρι να βρουν τους συνοδοιπόρους τους, να συναντήσουν την αγάπη και να αποδεχτούν πως πάντα η ζωή κρύβει εκπλήξεις και ζητάει αποφάσεις που καμιά φορά κοστίζουν. Συνεχίζουν να παλεύουν, όμως, γιατί ξέρουν πως θα έχει ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί θα συμπορευτούν στο ταξίδι της ζωής τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ALPHA, το «Σόι σου» τελειώνει την

Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 21.00 και ανανεώνει το ραντεβού του για τη νέα χρονιά. Το

πεπρωμένο φυγείν αδύνατον, και Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, μετά από μια

αλυσίδα ψεμάτων, παρανοήσεων και παρορμητικών αποφάσεων, καταλήγουν όλοι

μαζί στο ίδιο resort.

Κι ενώ η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κάνει τον Χαμπέα να παραδεχτεί το ψέμα του, η Χαρά προσπαθεί να διαχειριστεί τα νέα που της έφερε ο Νάσος: έφτασε η στιγμή να κάνει τη θητεία του στο στρατό! Τα πράγματα, βέβαια, θα πάρουν απρόσμενη τροπή, όταν ο Σάββας θα τους βρει σε τρυφερές στιγμές στην πισίνα… και η αντίδρασή του θα εκπλήξει ακόμα και τον ίδιο!

Κι ενώ η Μπέλα με τον Χρήστο καταφτάνουν στο resort, η Λυδία κρατάει την Αλεξάνδρα «όμηρο»: δεν την αφήνει να πάει πουθενά, μέχρι να μαζευτούν όλοι! Η οικογένεια Τριανταφύλλου ετοιμάζεται για μια πολυαναμενόμενη επιστροφή η οποία θα γίνει όμως με τον πλέον αναπάντεχο τρόπο και η Μπέλα πρόκειται να βρεθεί μπλεγμένη σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε με τίποτα να υπολογίσει.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι μας εύχονται καλό καλοκαίρι αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν… και πως οι περιπέτειες για τις δύο

οικογένειες δεν έχουν τελειώσει ακόμα!