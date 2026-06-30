Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκλεισαν τον κύκλο τους στην ΕΡΤ

Το «Στούντιο 4» ολοκληρώθηκε για τη φετινή σεζόν και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με την ΕΡΤ. Το δίδυμο, το απόγευμα της Τρίτης (30/06), αποχαιρέτησε το κοινό με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

«Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και όπως κάθε αποχαιρετισμός, είναι και λίγο δυσάρεστος, είναι και στενάχωρος, είναι και ευχάριστος με την έννοια ότι τελειώνει μια εποχή», είπε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου να συμπληρώνει: «Ε, όταν τελειώνει μια εποχή, αρχίζει μια άλλη».

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ευχαρίστησε την ομάδα της εκπομπής, τονίζοντας πως η φετινή σεζόν ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή. «Ήταν μια πολύ ωραία σεζόν, υπέροχη, δημιουργική, χαρούμενη, συναινετική. Φέτος νομίζω ήταν μια χρονιά που ήμασταν λίγο περισσότερο κοντά ο ένας στον άλλον», ανέφερε.

Ιδιαίτερα συγκινημένη, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου μίλησε για την ευγνωμοσύνη που νιώθει απέναντι στους ανθρώπους της ΕΡΤ. «Νιώθω ευγνωμοσύνη, όπως πάντα. Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοίκηση της ΕΡΤ, ευχαριστούμε όλη την ΕΡΤ, το Ραδιομέγαρο εδώ στην Κατεχάκη, τα παιδιά που είναι εδώ κάτω και γίνανε και φίλοι μας. Έχουμε κάνει φίλους εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενη στο τηλεοπτικό κοινό, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ανέφερε: «Κυρίως να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές μας. Πραγματικά εσείς είστε το Στούντιο 4. Το Στούντιο 4 είναι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι ευτυχώς. Είστε πολλοί και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλη αυτή την αγάπη που μας δώσατε».

«Εμείς θα τα ξαναπούμε, γεια σας», είπε κλείνοντας ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ολοκληρώνοντας έτσι το τελευταίο «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ. Οι δύο δημοσιογράφοι θα μετακινηθούν στον ΣΚΑΪ, ενώ Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος αναμένεται να αναλάβουν τη μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ.