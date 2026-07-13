Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σταματήσει η ναυτία στο αυτοκίνητο;

Απλές λύσεις για τη ναυτία, που λειτουργούν καλύτερα από το να κοιτάτε το τηλέφωνό σας.

Newsbomb

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σταματήσει η ναυτία στο αυτοκίνητο;
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
6'
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Ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσετε να έχετε ναυτία στο αυτοκίνητο είναι να βοηθήσετε τον εγκέφαλό σας να «συντονίσει» τις αισθητηριακές πληροφορίες που λαμβάνει από τα μάτια, το εσωτερικό αυτί και το υπόλοιπο σώμα. Καθίστε σε σημείο που μπορείτε να δείτε τον δρόμο, κοιτάξτε τον ορίζοντα, αποφύγετε το διάβασμα ή το χάζι στο κινητό, κρατήστε το κεφάλι σας ακίνητο και αναπνεύστε καθαρό αέρα.

Η ναυτία στο αυτοκίνητο είναι μια μορφή ναυτίας κίνησης. Συμβαίνει όταν το εσωτερικό αυτί αισθάνεται κίνηση, αλλά τα μάτια και το σώμα σας στέλνουν αντικρουόμενα σήματα στον εγκέφαλο. Αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να προκαλέσει ναυτία, ζάλη, εφίδρωση, πονοκέφαλο και έμετο.

Τι πρέπει να κάνετε μόλις ξεκινήσει η ναυτία στο αυτοκίνητο;

Δράστε εγκαίρως. Η ναυτία στο αυτοκίνητο είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί πριν η ναυτία γίνει έντονη.

Δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

  • Κοιτάξτε έξω από το μπροστινό παράθυρο ή στον ορίζοντα
  • Αφήστε στην άκρη τηλέφωνα, βιβλία και tablet
  • Καθίστε στο κάθισμα του συνοδηγού, αν είναι δυνατόν
  • Ακουμπήστε το κεφάλι σας στο κάθισμα για να μειώσετε την κίνηση
  • Ανοίξτε ένα παράθυρο ή κατευθύνετε δροσερό αέρα προς το πρόσωπό σας
  • Πάρτε αργές αναπνοές
  • Πιείτε μια γουλιά νερό
  • Φάτε ένα απλό κράκερ ή φρυγανιά αν νιώθετε το στομάχι σας άδειο

Εάν είναι δυνατόν, σταματήστε το αυτοκίνητο και περπατήστε έξω για λίγα λεπτά. Ο καθαρός αέρας και ένα σταθερό οπτικό περιβάλλον συχνά βοηθούν στην υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Ποια είναι η καλύτερη θέση αν έχετε ναυτία στο αυτοκίνητο;

Η θέση του συνοδηγού είναι συνήθως η καλύτερη σε ένα αυτοκίνητο, επειδή δίνει την πιο καθαρή θέα του δρόμου μπροστά. Οι οδηγοί συχνά αισθάνονται λιγότερη ναυτία, επειδή βλέπουν εγκαίρως -και προετοιμάζονται για- τις στροφές, το φρενάρισμα και την επιτάχυνση.

Σε λεωφορεία, τρένα ή πλοία, επιλέξτε ένα κάθισμα στραμμένο προς τα εμπρός, όπου η κίνηση είναι λιγότερο έντονη. Σε ένα αεροπλάνο, το να κάθεστε πάνω από το φτερό μπορεί να βοηθήσει, επειδή η κίνηση συνήθως γίνεται λιγότερο αισθητή εκεί.

Αποφύγετε τα καθίσματα στραμμένα προς τα πίσω και το να κοιτάτε πλάγια για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτές οι θέσεις μπορούν να επιδεινώσουν την αισθητηριακή αναντιστοιχία που προκαλεί ναυτία.

Πρέπει να τρώτε πριν ταξιδέψετε;

Ναι, αλλά φροντίστε να είναι ελαφρύ γεύμα. Το ταξίδι με εντελώς άδειο στομάχι δεν αποτρέπει πάντα τη ναυτία, ενώ μπορεί να κάνει ορισμένους να αισθάνονται ακόμα χειρότερα.

Πριν από ένα ταξίδι, επιλέξτε ήπια, χαμηλά σε λιπαρά τρόφιμα όπως τοστ, κράκερ, ρύζι, μπανάνες και δημητριακά. Αποφύγετε τα βαριά, λιπαρά, πικάντικα ή όξινα γεύματα. Το αλκοόλ και το κάπνισμα μπορούν επίσης να επιδεινώσουν τη ναυτία.

Η ενυδάτωση έχει σημασία, αλλά αποφύγετε να πίνετε μεγάλες ποσότητες γρήγορα. Μικρές γουλιές είναι συνήθως καλύτερες.

Μπορεί η μουσική να βοηθήσει στη ναυτία του αυτοκινήτου;

Η μουσική μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους, αποσπώντας την προσοχή του εγκεφάλου και μειώνοντας τη δυσφορία. Μια πρόσφατη μελέτη προσομοίωσης έδειξε ότι η απαλή και χαρούμενη μουσική ανακούφισε τα συμπτώματα της ναυτίας κίνησης περισσότερο από την έντονη και δυνατή μουσική, ενώ η πιο θλιβερή μουσική φάνηκε λιγότερο χρήσιμη.

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι η μουσική θα σταματήσει τη ναυτία του αυτοκινήτου για όλους σε ταξίδια στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο, η χαλαρωτική ή αισιόδοξη μουσική είναι χαμηλού κινδύνου και μπορεί να αξίζει να τη δοκιμάσετε, ειδικά αν σας βοηθά να εστιάσετε λιγότερο στη ναυτία.

Τα ηχητικά βιβλία μπορεί να είναι καλύτερα από το διάβασμα, αλλά αν η ακρόαση σας κάνει να συγκεντρώνεστε πολύ έντονα ή να αισθάνεστε χειρότερα, μεταβείτε σε ήσυχη αναπνοή και ξεκούραση.

γυναικα με ναυτια στο αυτοκινητο

Ποια φάρμακα βοηθούν στην πρόληψη της ναυτίας του αυτοκινήτου;

Τα φάρμακα λειτουργούν καλύτερα όταν λαμβάνονται πριν από το ταξίδι, όχι αφού τα συμπτώματα είναι σοβαρά. Οι επιλογές περιλαμβάνουν ηρεμιστικά αντιισταμινικά και συνταγογραφούμενα έμπλαστρα σκοπολαμίνης για μεγαλύτερα ή πιο δύσκολα ταξίδια.

Αυτά τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία, ξηροστομία, θολή όραση ή μειωμένη εγρήγορση. Είναι σώφρον να μην οδηγείτε μετά την λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου.

Οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και τα άτομα με γλαύκωμα, κατακράτηση ούρων, ηπατική ή νεφρική νόσο θα πρέπει να συμβουλευτούν πρώτα έναν κλινικό ιατρό ή φαρμακοποιό, πριν λάβουν κάποιο φάρμακο.

Πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό για ζητήματα ναυτίας στο αυτοκίνητο

Η ναυτία στο αυτοκίνητο συνήθως δεν είναι επικίνδυνη, αλλά η ιατρική συμβουλή είναι λογική εάν:

  • ο εμετός είναι σοβαρός
  • εμφανιστεί αφυδάτωση
  • τα συμπτώματα επιμένουν μετά το τέλος του ταξιδιού
  • εμφανιστεί ναυτία ακόμα και όταν δεν κινείστε
  • η ζάλη είναι νέα, έντονη και σχετίζεται με απώλεια ακοής, νευρολογικά συμπτώματα, σοβαρό πονοκέφαλο, λιποθυμία ή πόνο στο στήθος

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί τα παιδιά παθαίνουν ναυτία τόσο συχνά;

Η ναυτία κίνησης είναι συχνή στα παιδιά, ειδικά ηλικίας 2-12 ετών, επειδή τα συστήματα ανίχνευσης κίνησης βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη. Το να κάθονται σε σημείο που μπορούν να βλέπουν μπροστά και το να αποφεύγουν τις οθόνες μπορεί να βοηθήσει.

Είναι το τζίντζερ χρήσιμο για τη ναυτία κίνησης;

Το τζίντζερ μπορεί να ανακουφίσει τη ναυτία σε ορισμένα άτομα, αλλά τα αποτελέσματα ποικίλλουν. Το τσάι, οι κάψουλες και οι καραμέλες τζίντζερ μπορούν να δοκιμαστούν εάν είναι ασφαλή για εσάς και δεν αλληλεπιδρούν με φάρμακα.

Συμπέρασμα

Ο ταχύτερος τρόπος για να μειώσετε τη ναυτία κίνησης είναι να σταματήσετε τη σύγκρουση αισθητηριακών πληροφοριών που φτάνουν στον εγκέφαλο: κοιτάξτε μπροστά, αποφύγετε τις οθόνες, κρατήστε το κεφάλι σας ακίνητο, αναπνεύστε δροσερό αέρα και κάντε διαλείμματα όταν είναι δυνατόν. Για προβλέψιμα ταξίδια, η πρόληψη λειτουργεί καλύτερα από τη θεραπεία διάσωσης.

Εάν αυτά τα απλά βήματα δεν είναι αρκετά, η φαρμακευτική αγωγή για τη ναυτία κίνησης, όταν λαμβάνεται πριν από το ταξίδι, μπορεί να βοηθήσει. Η μουσική μπορεί να είναι ένα χρήσιμο συμπλήρωμα, αλλά η ισχυρότερη στρατηγική παραμένει η θέση στο αυτοκίνητο, η οπτική εστίαση, ο καθαρός αέρας και η έγκαιρη πρόληψη.

Πηγές:
sciencefocus.com
clevelandclinic.org
healthline.com
cdc.gov
mayoclinic.org

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