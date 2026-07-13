Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και λεωφόρο Αθηνών - Έως 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Έντονη είναι η κίνηση για ακόμη ένα πρωινό, σήμερα Δευτέρα στις κεντρικές αρτηρίες της Αττικής με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις κυρίως στον Κηφισό και την Αττική Οδό

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και λεωφόρο Αθηνών - Έως 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
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  • Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σήμερα στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, κυρίως στον Κηφισό και την Αττική Οδό.
  • Η κίνηση στον Κηφισό είναι δυσχερής και στα δύο ρεύματα, ενώ αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών.
  • Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά και στους δρόμους προς το κέντρο της Αθήνας, όπως Κηφισίας, Μεσογείων και Συγγρού.
  • Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο φτάνουν τα 15-20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 25-30 λεπτά από Φυλή έως Κηφισίας.
  • Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία είναι μεταξύ 10 και 15 λεπτών.
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Αυξημένη κίνηση σημειώνεται και σήμερα, Δευτέρα (13/07), στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως στον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση παρατηρείται στον Κηφισό, όπου η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου. Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη λεωφόρο Αθηνών, τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους της.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, ενώ όσο περνά η ώρα εντείνεται η κίνηση στους δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνας, όπως η Κηφισίας, η Μεσογείων και η Συγγρού.

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Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί που κινούνται προς το Αεροδρόμιο αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 25 έως 30 λεπτών από τη Φυλή έως την Κηφισίας.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία κυμαίνονται μεταξύ 10 και 15 λεπτών.

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