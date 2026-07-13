Σαμ Νιλ: Πέθανε ο πρωταγωνιστής των «Jurassic Park» και «Peaky Blinders» σε ηλικία 78 ετών 

Snapshot Ο Σαμ Νιλ, γνωστός για τον ρόλο του Δρ. Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park» και τη συμμετοχή του στη σειρά «Peaky Blinders», πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Το 2022 διαγνώστηκε με καρκίνο του αίματος στο στάδιο 3 και υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή θεραπεία πριν τον θάνατό του.

Η καριέρα του εκτεινόταν σε πέντε δεκαετίες με περισσότερα από 150 έργα, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ταινιών όπως το «The Piano» και το «Jurassic Park».

Τιμήθηκε με τίτλους όπως Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και Ιππότης της Νέας Ζηλανδίας το 2022.

Αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά και έξι εγγόνια. Snapshot powered by AI

Ο Σαμ Νιλ, πρωταγωνιστής των ταινιών «Jurassic Park» και της σειράς «Peaky Blinders», απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, λίγους μήνες μόλις μετά την ανακοίνωση ότι είχε θεραπευτεί από τον καρκίνο.

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο του αίματος στο στάδιο 3 το 2022, ενώ προωθούσε την ταινία «Jurassic World Dominion», αλλά υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή θεραπεία νωρίτερα φέτος.

To Sam Neill, you had an amazing career. You did so much. You made an impact.



Nobody else could have played Dr. Alan Grant. You did that.



Rest easy Legend. pic.twitter.com/jHcYZ7qwj5 — ?????? ????? (@CinemaBurst) July 13, 2026

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του σε ανακοίνωσή της, γράφοντας: «Με απέραντη θλίψη η οικογένεια του Σαμ Νιλ μοιράζεται την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας».

Ο Σαμ ανακοίνωσε τη μάχη του με τον καρκίνο στο πρώτο κεφάλαιο των απομνημονευμάτων του, Did I Ever Tell You This;

Ο Neill γεννήθηκε ως Nigel John Dermot Neill το 1947 στη Βόρεια Ιρλανδία, γιος μιας Αγγλίδας και ενός Νεοζηλανδού που υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό. Η οικογένεια μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία το 1954 και υιοθέτησε το όνομα Sam σε ηλικία 12 ετών επειδή υπήρχαν αρκετοί Nigels στο σχολείο του.

Ο ηθοποιός, ο οποίος γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία αλλά μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία, εδραιώθηκε στη κινηματογραφική βιομηχανία το 1993 με δύο τίτλους: The Piano, της Jane Campion, βραβευμένης με Όσκαρ, και Jurassic Park, του Steven Spielberg, όπου έπαιξε τον Δρ Άλαν Γκραντ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος είχε αρχικά προσφερθεί στον Χάρισον Φορντ.

Στις πέντε δεκαετίες της καριέρας του, συμμετείχε σε περισσότερα από 150 έργα όπως Dead Calm, The Jungle Book, In the Mouth of Madness, Event Horizon, Bicentennial Man, The Dish και Peter Rabbit.

Ήταν επίσης υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Ρότζερ Μουρ ως Τζέιμς Μποντ, έκανε μία οντισιόν το 1986, αλλά ο ρόλος κατέληξε στον Τίμοθι Ντάλτον.

Το 1991 διορίστηκε Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τις υπηρεσίες του στην υποκριτική και Διακεκριμένος Σύντροφος του Τάγματος της Αξίας της Νέας Ζηλανδίας το 2007. Χρόνια αργότερα, με μια αλλαγή στο σύστημα τιμών της Νέας Ζηλανδίας, αποδέχτηκε τον τίτλο του ιππότη και του απονεμήθηκε ο τίτλος του sir το 2022.

Αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά και έξι εγγόνια.