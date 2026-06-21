Βαλκανικό Στίβου 2026: Πέντε χρυσά για την Ελλάδα τη δεύτερη ημέρα – Συνολικά 39 μετάλλια!

Η δεύτερη ημέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο συνοδεύτηκε από νέες επιτυχίες για τα ελληνικά χρώματα, με την Ελλάδα να προσθέτει πέντε χρυσά μετάλλια και να ολοκληρώνει τη διοργάνωση με συνολικά 39 παρουσίες στο βάθρο.

Στα 200 μέτρα, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, τερματίζοντας σε 20.73. Στο ίδιο αγώνισμα, ο Βασίλης Μυριανθόπουλος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με χρόνο 20.83.

Στις γυναίκες, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο της στα 200 μέτρα, επικρατώντας στο νήμα της Τουρκάλας Ελίφ Πολάτ. Η Ελληνίδα σπρίντερ τερμάτισε σε 23.26 έναντι 23.27 της αντιπάλου της, σε μία από τις πιο συναρπαστικές κούρσες της διοργάνωσης. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην πέμπτη θέση με 23.31.

Ελληνική κυριαρχία στα 1.500 μέτρα γυναικών

Η Ελλάδα πέτυχε το απόλυτο στα 1.500 μέτρα γυναικών, με την Ιουλιάννα Ρούσσου και την Ανθή-Κοραΐνη Κυριακοπούλου να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις.

Η 19χρονη Ρούσσου είχε τον έλεγχο της κούρσας από την αρχή και έφτασε στη νίκη με χρόνο 4:20.09, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Λίγα μέτρα πίσω της τερμάτισε η Κυριακοπούλου σε 4:20.30, χαρίζοντας στην Ελλάδα το «1-2» του αγωνίσματος.

Διατήρησε τα σκήπτρα του ο Τσίτσος

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκλεισε τον αγώνα με βολή στα 78.68 μέτρα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και υπερασπιζόμενος τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2025.

Στο ίδιο αγώνισμα, ο Γιώργος Χριστακάκος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με βολή στα 71.79 μέτρα.

Χρυσό στο δέκαθλο ο Ανδρέογλου

Ο Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κατέκτησε την πρώτη θέση στο δέκαθλο με 7.864 βαθμούς, φτάνοντας στον τρίτο διαδοχικό βαλκανικό τίτλο της καριέρας του.

Στο βάθρο ανέβηκε και ο Κώστας Καραγιαννίδης, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα του στη δεύτερη θέση με 7.551 βαθμούς, σημειώνοντας παράλληλα νέο ατομικό ρεκόρ.

Μετάλλια σε σφαιροβολία, εμπόδια και ύψος

Η Μαρία Ραφαηλίδου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το αργυρό μετάλλιο στη σφαιροβολία με καλύτερη βολή στα 16.24 μέτρα, ενώ ο Δημήτρης Παυλίδης πήρε το χάλκινο στη δισκοβολία με 59.92 μέτρα.

Στα εμπόδια, η Σοφία Ιωσηφίδου ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 100 μ. με εμπόδια με χρόνο 13.30, ενώ η Σοφία Καμπερίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ (13.40). Στα 110 μ. με εμπόδια, ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ 13.75.

Στο ύψος, η Παναγιώτα Δόση πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο με άλμα στο 1.86 μ.

Μετάλλια για Τσιάμη, Μπάλλα και τη σκυταλοδρομία

Ο Δημήτρης Τσιάμης συνέχισε την παράδοση διακρίσεων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν με καλύτερο άλμα στα 16.18 μέτρα.

Στα 5.000 μέτρα γυναικών, η Ντενίσα Μπάλλα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με νέο φετινό ρεκόρ (16:32.05), ενώ η ομάδα 4Χ400 μ. γυναικών κατέλαβε τη δεύτερη θέση με τις Ραφαηλία Γιαννουλίδου, Ιουλιάννα Ρούσσου, Κατερίνα Γρηγοριάδου και Αναστασία Ράπτη.

Συνολικά 39 μετάλλια για την Ελλάδα

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με απολογισμό 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα μετάλλια, φτάνοντας συνολικά τα 39 μετάλλια και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βόλου. Στην πρώτη θέση της κατάταξης των χρυσών μεταλλίων ολοκλήρωσε η Τουρκία με 13.