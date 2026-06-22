Επίθεση Τραμπ στους New York Times: «Το Ιράν έχει διαλυθεί στρατιωτικά και οικονομικά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε σε δημοσίευμα της εφημερίδας, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος άλλαξε ριζικά την κατάσταση στο Ιράν και οδήγησε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Επίθεση Τραμπ στους New York Times: «Το Ιράν έχει διαλυθεί στρατιωτικά και οικονομικά»
AP
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε σε δημοσίευμα των New York Times που υποστήριζε ότι μετά από τέσσερις μήνες πολέμου η κατάσταση στο Ιράν δεν άλλαξε σημαντικά.
  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει υποστεί σοβαρές στρατιωτικές και οικονομικές ζημιές, με αποδεκατισμένες τις ένοπλες δυνάμεις και καταστραμμένο ναυτικό και αεροπορία.
  • Υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός στο Ιράν έχει φτάσει το 250% και η οικονομία της χώρας έχει καταρρεύσει, ενώ Ιρανοί στρατιώτες δεν πληρώνονται.
  • Τόνισε ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η αποκατάσταση της πετρελαϊκής ροής αποτελούν σημαντικές αλλαγές που οφείλονται στον πόλεμο.
  • Ο Τραμπ κατηγόρησε τους συντάκτες των New York Times ως «διεφθαρμένους», «ανήθικους» και «δειλούς».
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Με οργισμένη ανάρτηση στο Truth Social επιτέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στους New York Times, με αφορμή τίτλο της εφημερίδας σύμφωνα με το οποίο, έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες πολέμου, «δεν άλλαξαν και πολλά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε πλήρως αυτή την εκτίμηση και υποστήριξε ότι το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένες στρατιωτικές και οικονομικές απώλειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης έχουν αποδεκατιστεί, το ναυτικό και η αεροπορία της έχουν ουσιαστικά καταστραφεί, ενώ σοβαρά πλήγματα έχουν δεχθεί οι βάσεις εκτόξευσης, οι πύραυλοι, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι εγκαταστάσεις παραγωγής τους.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι δύο διαδοχικές ομάδες της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας έχουν εξοντωθεί, ότι ο πληθωρισμός έχει φθάσει το 250% και ότι η οικονομία της χώρας έχει καταρρεύσει. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι Ιρανοί στρατιώτες δεν πληρώνονται.

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«Τα Στενά άνοιξαν και το πετρέλαιο ρέει»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ παρουσίασε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ως μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που προκάλεσε ο πόλεμος.

Τόνισε ότι η πετρελαϊκή ροή έχει αποκατασταθεί, ενώ συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι το χρηματιστήριο και η απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Κλείνοντας, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της εφημερίδας, χαρακτηρίζοντας τους συντάκτες της «διεφθαρμένους», «ανήθικους» και «δειλούς».

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