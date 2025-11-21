Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

Η 21η Νοεμβρίου αποτελεί για την Ελλάδα μια ημέρα με ιδιαίτερο βάρος

Newsbomb

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

21η Νοεμβρίου - Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων

ΓΕΕΘΑ
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, σήμερα 21η Νοεμβρίου γιορτάζεται η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων με πρωτοβουλία της Ελληνικής Πολιτείας για να υπομνησθεί και να τιμηθεί η προσφορά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων προς το Έθνος, τόσο σε περίοδο πολέμων, όσο και στην ειρήνη.

Ως εκ τούτου η 21η Νοεμβρίου αποτελεί για την Ελλάδα μια ημέρα με ιδιαίτερο βάρος. Η ημερομηνία συνδυάζει τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον ετήσιο εορτασμό των ενόπλων δυνάμεων, που τιμούν τον στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία. Η διπλή γιορτή έχει καθιερωθεί ως σταθερό σημείο αναφοράς για την πολιτεία και την εκκλησία.

Ο συμβολισμός της ημέρας

Ο συνδυασμός των εισοδίων της Θεοτόκου με την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι τυχαίος. Η Θεοτόκος τιμάται παραδοσιακά ως «υπέρμαχος στρατηγός», μια αναφορά που διατηρείται από τα βυζαντινά χρόνια και συνδέεται με την προστασία του ελληνικού έθνους. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η σκέπη της θεωρείται σύμβολο ενίσχυσης για όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Η προσφορά των ενόπλων δυνάμεων

Από τα αρχαία χρόνια έως τη σύγχρονη εποχή, οι ένοπλες δυνάμεις του Έθνους έχουν καταγράψει σελίδες ηρωισμού και επιχειρησιακής δράσης σε διαφορετικά πεδία. Ο φετινός εορτασμός της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων λειτουργεί έτσι ως υπενθύμιση μιας παράδοσης που παραμένει ζωντανή. Η σημερινή δε γεωπολιτική συγκυρία αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Με συγκρούσεις να μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή και κρίσεις να ξεσπούν σε μικρές αποστάσεις από τα σύνορά μας, η ανάγκη για διαρκή αποτροπή και υψηλό επίπεδο ετοιμότητας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Την ίδια ώρα, γειτονικές χώρες εξακολουθούν να αμφισβητούν κυριαρχικά μας δικαιώματα, γεγονός που καθιστά την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας.

Εκδηλώσεις Εορτασμού Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Εισοδίων της Θεοτόκου (Προστάτιδος των ΕΔ), θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

  • Την 08:00 επίσημη έπαρση της Ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
  • Στις 11:00 επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.
  • Στις 11:40 κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.
  • Στις 17:09 υποστολή της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

  • Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.
  • Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025.
  • Το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.

Η έκθεση στο Σύνταγμα

Από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2025, θα λάβει χώρα διακλαδική έκθεση των ΕΔ στον χώρο του σταθμού ΜΕΤΡΟ «Σύνταγμα»

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από 10:00 έως 20:00 και αποσκοπεί στη γνωριμία του με τις ελληνικές ΕΔ μέσω δράσεων και εκθεμάτων που προβάλλουν το έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητές τους, στο πλαίσιο εξωστρέφειας, ενημέρωσης και ενίσχυσης της σχέσης με την κοινωνία.

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα εξής:

● Προβολή των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών στο πλαίσιο επαγγελματικού προσανατολισμού.
● Παρουσίαση οικιστικού προγράμματος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
● Επίδειξη εξοπλισμού σύγχρονου μαχητή.
● Διαδραστικό σκάμμα για τη χρήση ανίχνευσης αντιαρματικής νάρκης με ερευνητή VALLON.
● Επίδειξη ρομποτικών μηχανημάτων.
● Εικονική πτήση ελικοπτέρου APACHE, μέσω συσκευών εικονικής πραγματικότητας (Virtual reality – VR).
● Έκθεση μη επανδρωμένου αεροχήματος VBAT (ομοίωμα).
● Εξομοιωτή εκπαίδευσης χειρισμού Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους τύπου FPV (First Person View) και τετρακόπτερων.
● Προβολή οπτικοακουστικού υλικού για επιχειρησιακές δραστηριότητες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς του Πολεμικού Ναυτικού, παρουσίαση μονάδων που θα αποκτηθούν στο άμεσο μέλλον.
● Ομοίωμα Φρεγάτας τύπου FDI HN υπό κλίμακα, με παράλληλη προβολή οπτικοακουστικού υλικού με τις φάσεις ναυπήγησης.
● Αερόχημα ALPHA-900.
● Χρήση συστημάτων VR με σκοπό την παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού από δραστηριότητες Υπηρεσιών του ΠΝ.
● Εκθέματα από Βαλκανικούς Πολέμους και φωτογραφίες του ΠΝ.
● Παρουσίαση πτήσης μαχητικών αεροσκαφών με χρήση προσομοιωτών (VR).
● Ανάπτυξη δύο εξομοιωτών πτήσης (Flight Simulators) συνθετικής εκπαίδευσης.
● Έκθεση υλικών Υποβρύχιου Καταστροφέα και Αλεξιπτωτιστή Ελεύθερης Πτώσης.
● Διόραμα ρίψης φορτίων με μοντέλο αεροσκάφους C-130 υπό κλίμακα, με αληθοφανείς μινιατούρες και λοιπά υλικά όπως βαρέλια, κιβώτια, λέμβοι κλπ.
● Προσομοίωση (VR) ρίψης προσωπικού με ελεύθερη πτώση (Virtual Free Fall) και από ελικόπτερο CH-47D με τη μέθοδο Fast Rope.
● Προβολή οπτικοακουστικού υλικού με εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.
● Πάνελ φωτογράφισης (photo board) με απεικόνιση αλεξιπτωτιστή και ελεύθερου σκοπευτή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην οδό Καλλιρρόης – Θα ισχύουν έως το τέλος του έτους

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

«Carbon Farming Schools»: Oι μαθητές καλλιεργούν τη γνώση για το περιβάλλον

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος αδελφός του θύματος – Αναμένεται η απόφαση για την προφυλάκιση του 23χρονου για τη βόμβα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Πιέρρ, το Eurogroup και ο υπερβάλλον ανταγωνισμός, οι μηνύσεις της εξεταστικής, η Διαμαντοπούλου και ο Τσίπρας, τα καρφιά Παντελιάδη και ο αποφασισμένος Θεοδωρικάκος, τα ταξίδια των Public

06:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η νέα μελέτη του Προκόπη Παυλοπούλου για τα όρια της επέκτασης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απονομή της Δικαιοσύνης

06:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε για 54,7 εκατ. δολάρια – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Νοεμβρίου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα του Big-4 ως το τέλος του 2025 - Φουλ του ντέρμπι μέχρι τις γιορτές!

06:32LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Διπλάσια η τιμή στο ψωμί - «Πικρός» ο καφές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλληνες διάσημοι στο μπλοκάκι του ΚΟΚ: Αλκοόλ, ταχύτητα και «γκάζια» για την αποφυγή των ελέγχων

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολεμικό το κλίμα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Επίθεση Παύλου Μαρινάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη σε «όλη την αντιπολίτευση»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος με το «βαρύ» ιστορικό βίας - Από συνεχείς επιθέσεις έως τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος με το «βαρύ» ιστορικό βίας - Από συνεχείς επιθέσεις έως τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο Τραμπ 28 σημείων για την Ουκρανία: Τι προβλέπει για παραχωρήσεις εδαφών και ΝΑΤΟ - Υπό πίεση ο Ζελένσκι

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ: Η Ουκρανία παραχωρεί εδάφη, μένει εκτός ΝΑΤΟ και οδηγείται σε εκλογές σε 100 ημέρες – Τι κερδίζει η Ρωσία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα του Big-4 ως το τέλος του 2025 - Φουλ του ντέρμπι μέχρι τις γιορτές!

04:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε Αττική και Τίρανα για εξάρθρωση κυκλώματος κλοπής ρούχων – Έγιναν οχτώ συλλήψεις – Ο ρόλος της 54χρονης αρχηγού

06:32LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ζαχάροβα κατά Αθήνας: «Η Ρωσία θα απαντήσει στην συμπαραγωγή drones με Ουκρανία »

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

23:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι 103-82: Ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό για να τη διαλύσει

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Βρισηίδα Ανδριώτου για τη συμμορία των καζίνο: «Είμαι η μόνη που διατηρώ επικοινωνία με τον υπαρχηγό»

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Τα «SOS» για την αναγνώριση πλασματικών ετών - Ποιους και πότε συμφέρει

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ