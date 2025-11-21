Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μηνυμά της

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, σήμερα 21η Νοεμβρίου γιορτάζεται η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων με πρωτοβουλία της Ελληνικής Πολιτείας για να υπομνησθεί και να τιμηθεί η προσφορά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων προς το Έθνος, τόσο σε περίοδο πολέμων, όσο και στην ειρήνη.

Ως εκ τούτου η 21η Νοεμβρίου αποτελεί για την Ελλάδα μια ημέρα με ιδιαίτερο βάρος. Η ημερομηνία συνδυάζει τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον ετήσιο εορτασμό των ενόπλων δυνάμεων, που τιμούν τον στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία. Η διπλή γιορτή έχει καθιερωθεί ως σταθερό σημείο αναφοράς για την πολιτεία και την εκκλησία.

Ο συμβολισμός της ημέρας

Ο συνδυασμός των εισοδίων της Θεοτόκου με την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι τυχαίος. Η Θεοτόκος τιμάται παραδοσιακά ως «υπέρμαχος στρατηγός», μια αναφορά που διατηρείται από τα βυζαντινά χρόνια και συνδέεται με την προστασία του ελληνικού έθνους. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η σκέπη της θεωρείται σύμβολο ενίσχυσης για όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Η προσφορά των ενόπλων δυνάμεων

Από τα αρχαία χρόνια έως τη σύγχρονη εποχή, οι ένοπλες δυνάμεις του Έθνους έχουν καταγράψει σελίδες ηρωισμού και επιχειρησιακής δράσης σε διαφορετικά πεδία. Ο φετινός εορτασμός της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων λειτουργεί έτσι ως υπενθύμιση μιας παράδοσης που παραμένει ζωντανή. Η σημερινή δε γεωπολιτική συγκυρία αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Με συγκρούσεις να μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή και κρίσεις να ξεσπούν σε μικρές αποστάσεις από τα σύνορά μας, η ανάγκη για διαρκή αποτροπή και υψηλό επίπεδο ετοιμότητας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Την ίδια ώρα, γειτονικές χώρες εξακολουθούν να αμφισβητούν κυριαρχικά μας δικαιώματα, γεγονός που καθιστά την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας.

Εκδηλώσεις Εορτασμού Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Εισοδίων της Θεοτόκου (Προστάτιδος των ΕΔ), θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

Την 08:00 επίσημη έπαρση της Ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

της Ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Στις 11:00 επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄. Στις 11:40 κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη. Στις 17:09 υποστολή της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων , Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.

, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας. Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025.

των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025. Το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.

Η έκθεση στο Σύνταγμα

Από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2025, θα λάβει χώρα διακλαδική έκθεση των ΕΔ στον χώρο του σταθμού ΜΕΤΡΟ «Σύνταγμα»

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από 10:00 έως 20:00 και αποσκοπεί στη γνωριμία του με τις ελληνικές ΕΔ μέσω δράσεων και εκθεμάτων που προβάλλουν το έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητές τους, στο πλαίσιο εξωστρέφειας, ενημέρωσης και ενίσχυσης της σχέσης με την κοινωνία.

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα εξής:

● Προβολή των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών στο πλαίσιο επαγγελματικού προσανατολισμού.

● Παρουσίαση οικιστικού προγράμματος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

● Επίδειξη εξοπλισμού σύγχρονου μαχητή.

● Διαδραστικό σκάμμα για τη χρήση ανίχνευσης αντιαρματικής νάρκης με ερευνητή VALLON.

● Επίδειξη ρομποτικών μηχανημάτων.

● Εικονική πτήση ελικοπτέρου APACHE, μέσω συσκευών εικονικής πραγματικότητας (Virtual reality – VR).

● Έκθεση μη επανδρωμένου αεροχήματος VBAT (ομοίωμα).

● Εξομοιωτή εκπαίδευσης χειρισμού Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους τύπου FPV (First Person View) και τετρακόπτερων.

● Προβολή οπτικοακουστικού υλικού για επιχειρησιακές δραστηριότητες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς του Πολεμικού Ναυτικού, παρουσίαση μονάδων που θα αποκτηθούν στο άμεσο μέλλον.

● Ομοίωμα Φρεγάτας τύπου FDI HN υπό κλίμακα, με παράλληλη προβολή οπτικοακουστικού υλικού με τις φάσεις ναυπήγησης.

● Αερόχημα ALPHA-900.

● Χρήση συστημάτων VR με σκοπό την παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού από δραστηριότητες Υπηρεσιών του ΠΝ.

● Εκθέματα από Βαλκανικούς Πολέμους και φωτογραφίες του ΠΝ.

● Παρουσίαση πτήσης μαχητικών αεροσκαφών με χρήση προσομοιωτών (VR).

● Ανάπτυξη δύο εξομοιωτών πτήσης (Flight Simulators) συνθετικής εκπαίδευσης.

● Έκθεση υλικών Υποβρύχιου Καταστροφέα και Αλεξιπτωτιστή Ελεύθερης Πτώσης.

● Διόραμα ρίψης φορτίων με μοντέλο αεροσκάφους C-130 υπό κλίμακα, με αληθοφανείς μινιατούρες και λοιπά υλικά όπως βαρέλια, κιβώτια, λέμβοι κλπ.

● Προσομοίωση (VR) ρίψης προσωπικού με ελεύθερη πτώση (Virtual Free Fall) και από ελικόπτερο CH-47D με τη μέθοδο Fast Rope.

● Προβολή οπτικοακουστικού υλικού με εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

● Πάνελ φωτογράφισης (photo board) με απεικόνιση αλεξιπτωτιστή και ελεύθερου σκοπευτή.

