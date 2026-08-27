Άννα Βίσση: Ένας μήνας πριν από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Snapshot Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 με μεγάλη παραγωγή και σκηνή 360 μοιρών.

Η συναυλία αναμένεται να διαρκέσει πάνω από τρεις ώρες, περιλαμβάνοντας μεγάλες επιτυχίες και νέα τραγούδια της.

Η ζήτηση για εισιτήρια ήταν πολύ υψηλή, με πάνω από 70.000 ενδιαφερόμενους και τα περισσότερα οικονομικά εισιτήρια να εξαντλούνται γρήγορα.

Τα εισιτήρια που απομένουν αφορούν κυρίως ακριβότερες κατηγορίες, με τιμές που φτάνουν έως και 477 ευρώ.

Το όνομα του διεθνούς guest της συναυλίας δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί και παραμένει άγνωστο. Snapshot powered by AI

Ένας μήνας απομένει μέχρι η Άννα Βίσση να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της.

Το μεγάλο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, με την παραγωγή να υπόσχεται ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών. Οι πόρτες ανοίγουν στις 16:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η συναυλία της Άννας Βίσση έχει προγραμματιστεί για τις 21:00.

Η συναυλία έρχεται μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο και φιλοδοξεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη, με μια παραγωγή που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις πολύ πριν από την ημέρα του live.

Η σκηνή των 360 μοιρών

Ένα από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το μεγάλο show είναι ο σχεδιασμός της σκηνής.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, η Άννα Βίσση θα εμφανιστεί πάνω σε κυκλική, περιστρεφόμενη σκηνή 360 μοιρών, ώστε οι θεατές από διαφορετικά σημεία του ΟΑΚΑ να έχουν οπτική επαφή μαζί της κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Παράλληλα, έχει γίνει λόγος για μια μεγάλη ευθεία σκηνική κατασκευή που θα διατρέχει τον χώρο.

Η παραγωγή έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιήσει στο έπακρο το μέγεθος του ΟΑΚΑ, με μεγάλες οθόνες, πολυάριθμες κάμερες και εντυπωσιακό φωτισμό και laser. Στον σχεδιασμό έχουν αναφερθεί επίσης εναέρια πλάνα με drones, ενώ η σκηνοθεσία και οι χορογραφίες αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του θεάματος.

Η συναυλία αναμένεται να ξεπεράσει τις τρεις ώρες, με ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τις μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βίσση αλλά και τα νέα της τραγούδια.

Το sold out που ήρθε μέσα σε λίγες ώρες

Η ζήτηση για ένα εισιτήριο ήταν τεράστια από την πρώτη κιόλας ημέρα της προπώλησης.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε στις 16 Απριλίου και περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην ηλεκτρονική αναμονή για να εξασφαλίσουν θέση. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες είχαν πουληθεί δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια, με τα οικονομικότερα να εξαντλούνται σχεδόν αμέσως.

Στιγμιότυπο από το πλάνο των θέσεων

Στις 17 Απριλίου υπήρξαν πληροφορίες για περίπου 75.000 εισιτήρια σε 24 ώρες, με τη συναυλία να βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στο sold out.

Τον Ιούνιο είχαν απομείνει περίπου 5.000 εισιτήρια, κυρίως στις ακριβότερες κατηγορίες, με τιμές 265, 318 και 477 ευρώ.

Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

Οι αρχικές τιμές ξεκινούσαν από 21,20 ευρώ για θέσεις στις κερκίδες, ενώ στην αρένα οι τιμές ξεκινούσαν από 31,80 ευρώ. Οι κατηγορίες standing περιλάμβαναν Silver στα 31,80 ευρώ, Golden στα 53 ευρώ και Platinum στα 63,60 ευρώ.

Στις ακριβότερες θέσεις, οι τιμές έφταναν τα 265 ευρώ για PL3, τα 318 ευρώ για PL2, ενώ υπήρχε και το Diamond Ultimate Experience στα 477 ευρώ, με premium παροχές φιλοξενίας.

Αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται και στην πλατφόρμα προπώλησης, τα περισσότερα εισιτήρια που έχουν απομείνει αφορούν τις ακριβότερες κατηγορίες θέσεων, με διαθεσιμότητα κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της αρένας.

Συγκεκριμένα, διαθέσιμες θέσεις εμφανίζονται σε τμήματα των PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8 και PL9, ενώ η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά κατηγορία και μπορεί να μεταβάλλεται κατά διαστήματα.

*Η διαθεσιμότητα αλλάζει συνεχώς και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν την επίσημη πλατφόρμα προπώλησης για τις διαθέσιμες θέσεις τη στιγμή της αγοράς.

«Αιγαίο» και «Όλο πιο πάνω» για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ

Η συναυλία θα έχει, φυσικά, όλα τα τραγούδια που έχουν γίνει συνώνυμα με την πορεία της Άννας Βίσση, όμως το πρόγραμμα αποκτά και έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα.

Το «Αιγαίο», σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026 και αποτέλεσε μία από τις νέες μεγάλες κυκλοφορίες της τραγουδίστριας.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, ήρθε το «Όλο πιο πάνω», σε μουσική και στίχους Νίκου Καρβέλα, σε ένα διαφορετικό, πιο σύγχρονο μουσικό ύφος. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου, ενώ η παραγωγή συνδέεται με τον διεθνή DJ και παραγωγό ARGY.

Τα δύο τραγούδια προσθέτουν ένα ιδιαίτερο στοιχείο στο live, καθώς θα παρουσιαστούν στο ΟΑΚΑ σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες της Άννας Βίσση με τη νέα της δισκογραφική περίοδο.

Ποιος θα είναι ο διεθνής guest;

Εδώ παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό. Το προηγούμενο διάστημα ακούστηκαν αρκετά διεθνή ονόματα ως πιθανοί guests, μεταξύ των οποίων η Jennifer Lopez και ο Benson Boone. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά της παραγωγής για κάποιο από τα συγκεκριμένα ονόματα.

Μάλιστα, δημοσιεύματα είχαν εξετάσει διαφορετικά σενάρια για το ποιος θα μπορούσε να βρεθεί στο πλευρό της Άννας Βίσση, ενώ παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο ενός καλλιτέχνη που θα αναλάβει το pre-show.

Έναν μήνα πριν από τη συναυλία, το όνομα του διεθνούς guest παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της βραδιάς.

«Ανυπομονώ για το ΟΑΚΑ»

Την ίδια ώρα, η Άννα Βίσση φαίνεται πως απολαμβάνει τις τελευταίες στιγμές του καλοκαιριού, πριν επιστρέψει στην Αθήνα για την τελική ευθεία της μεγάλης συναυλίας.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ με καλοκαιρινά στιγμιότυπα, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, αλλά και αγαπημένους φίλους.

https://www.instagram.com/p/DcbqaO9DGxb/

Φωτογραφίες από χαλαρές στιγμές, καλοκαιρινά τραπέζια, φαγητά, παρέες και στιγμιότυπα από τις διακοπές της συνθέτουν το άλμπουμ που δημοσίευσε η τραγουδίστρια, λίγες εβδομάδες πριν από το μεγάλο ραντεβού με το κοινό της.

«Looking forward to seeing you all at OAKA on the 26th of September», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, δείχνοντας πως και η ίδια μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη βραδιά.

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