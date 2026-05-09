Υπόθεση stalking σε Αθήνα: Έστηνε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην του - Oι αλλαγές στη νομοθεσία

Snapshot Δικαστήριο στην Αθήνα επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών σε άνδρα για ενδοοικογενειακό stalking και απόπειρα παράνομης βίας κατά της πρώην συντρόφου του.

Το stalking εντάχθηκε στο νομικό πλαίσιο περί ενδοοικογενειακής βίας από το 2025, αναγνωρίζοντας την επιμονή παρακολούθησης και παρενόχλησης ως μορφή βίας.

Αρχικά, το θύμα αντιμετώπισε αποθάρρυνση και αμφισβήτηση από τις αστυνομικές αρχές όταν ζήτησε προστασία και κατήγγειλε την κατάσταση.

Η υπόθεση αποτελεί απόδειξη της ανάγκης για άμεση και αυστηρή κρατική προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και stalking.

Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακού stalking, που αναδεικνύει τη νέα αυστηρότερη νομοθετική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής απειλής, εκδικάστηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα, με το δικαστήριο να επιβάλλει βαριά ποινή φυλάκισης στον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, μια δικηγόρος διατηρούσε επί περίπου τέσσερα χρόνια σχέση με άνδρα, με τον οποίο χώρισε τον περασμένο Νοέμβριο. Ωστόσο, μετά τον χωρισμό, ο πρώην σύντροφός της φέρεται να ξεκίνησε μια επίμονη και τρομακτική συμπεριφορά παρακολούθησης και παρενόχλησης, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της γυναίκας να σταματήσει κάθε επικοινωνία μαζί της.

Όπως καταγγέλλεται, ο άνδρας έστελνε συνεχώς μηνύματα, ενώ εμφανιζόταν συστηματικά τόσο έξω από το σπίτι όσο και στον χώρο εργασίας της, προκαλώντας της έντονο φόβο και αναστάτωση.

Η κατάσταση κορυφώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο κατηγορούμενος μετέβη εκ νέου κάτω από την οικία της γυναίκας. Εκείνη κάλεσε άμεσα την αστυνομία, ωστόσο μόλις ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού, τράπηκε σε φυγή και δεν κατέστη δυνατό να συλληφθεί εκείνη τη στιγμή.

Λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με τη δικογραφία, επέστρεψε στο σπίτι της, κατάφερε να εισέλθει στην πολυκατοικία και ανέβηκε έξω από το διαμέρισμά της, χτυπώντας επίμονα την πόρτα και απειλώντας πως θα την σπάσει.

Μετά το νέο αυτό περιστατικό, η γυναίκα, με τη συνδρομή συναδέλφου της δικηγόρου, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και, αφού εντοπίστηκε η διεύθυνση κατοικίας του, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η υπόθεση εκδικάστηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου, με το δικαστήριο να κρίνει ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα του ενδοοικογενειακού stalking, καθώς και για απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, με εκτιτέους τους τρεις μήνες, σε μία από τις πρώτες αποφάσεις που εφαρμόζουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ενδοοικογενειακού stalking στην Ελλάδα.

Το αδίκημα του ενδοοικογενειακού stalking προβλέφθηκε ρητά στον πρόσφατο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία, ενισχύοντας την ποινική προστασία θυμάτων που βιώνουν επίμονη παρακολούθηση, παρενόχληση και εκφοβισμό από πρώην ή νυν συντρόφους.

Ο δικηγόρος του θύματος, Γαβριήλ Γαβριηλίδης, μιλώντας στο Newsbomb.gr, τόνισε: Η υπόθεση της εντολέως μου αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο μια πραγματικότητα που δυστυχώς εξακολουθούν να βιώνουν πολλά θύματα ενδοοικογενειακής βίας και έμφυλης παρενόχλησης. Η εντολέας μου υπέστη επίμονο stalking και επαναλαμβανόμενη παρενοχλητική συμπεριφορά από πρώην σύντροφό της, ο οποίος εμφανιζόταν απρόσκλητος στην οικία και στον χώρο εργασίας της, πραγματοποιούσε συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις στο σπίτι και στη δουλειά της, ενώ έφτασε στο σημείο, μεταμεσονύκτιες ώρες, να χτυπά επίμονα την πόρτα της κατοικίας της και να απειλεί ότι θα την σπάσει εάν δεν του ανοίξουν. Ειναι ένα παράδειγμα κακοποιητικής και τρομοκρατικής συμπεριφοράς που πλήττει ευθέως την ελευθερία, την ασφάλεια και την ψυχική ακεραιότητα του θύματος.



Ιδιαίτερα σοβαρό και απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι όταν η εντολέας μου, αν και δικηγόρος, προσήλθε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, για να ζητήσει προστασία και να υποβάλει μήνυση, όμως αντιμετωπίστηκε με αποτρεπτική διάθεση και σχόλια του τύπου «ξανασκέψου το» και «που να μπλέκεις τώρα με μηνύσεις». Είναι αδιανόητο, το 2026, γυναίκες που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις να μην εισπράττουν άμεση θεσμική προστασία, αλλά αμφισβήτηση και αποθάρρυνση. Η στάση αυτή δημιουργεί τον κίνδυνο τα θύματα να σιωπήσουν, να επιστρέψουν στον φόβο και τελικά να μείνουν απροστάτευτα απέναντι σε επικίνδυνες συμπεριφορές που συχνά κλιμακώνονται.



Η συγκεκριμένη υπόθεση οδηγήθηκε τελικά στη Δικαιοσύνη, ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δεκαπέντε μηνών, εν μέρει εκτιτέα.



ΤΟ STALKING ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ



Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει και τη σαφή βούληση του νομοθέτη να αντιμετωπιστούν πλέον με αυστηρότητα τέτοιες συμπεριφορές. Από το 2025, η επίμονη παρακολούθηση, καταδίωξη και παρενόχληση πρώην συντρόφου έχει ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο περί ενδοοικογενειακής βίας, ακριβώς επειδή η κοινωνία και η έννομη τάξη αναγνώρισαν ότι το stalking δεν είναι μια «υπερβολική αντίδραση» ή μια «ρομαντική επιμονή», αλλά μια μορφή βίας που προκαλεί πραγματικό φόβο και ασφυκτική πίεση στο θύμα.



Η εντολέας μου σήμερα αισθάνεται ανακούφιση επειδή η Δικαιοσύνη λειτούργησε και επειδή επιβεβαιώθηκε ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να μετατρέπει τη ζωή ενός ανθρώπου σε καθεστώς φόβου και διαρκούς επιτήρησης. Δεν θα έπρεπε όμως να χρειάζεται να φτάνει κάποιος μέχρι τα δικαστήρια για να γίνει αντιληπτό το αυτονόητο: δεν είναι φυσιολογικό να στήνεις καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην συντρόφου σου, να την παρακολουθείς, να την πιέζεις και να την τρομοκρατείς. Και κυρίως, κανένα θύμα δεν πρέπει να αποθαρρύνεται όταν ζητά προστασία από τις αρμόδιες αρχές».

