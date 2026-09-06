Χάος σε πτήση: Έδεσαν επιβάτη με μονωτική ταινία στο κάθισμα έπειτα από ρατσιστικό παραλήρημα

Ο 67χρονος φέρεται να εξαπέλυσε ρατσιστικές ύβρεις, να επιτέθηκε σε συνεπιβάτες και να δάγκωσε έναν άνδρα, αναγκάζοντας το πλήρωμα και επιβάτες να τον ακινητοποιήσουν - Η πτήση εκτράπηκε 

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Χάος σε πτήση: Έδεσαν επιβάτη με μονωτική ταινία στο κάθισμα έπειτα από ρατσιστικό παραλήρημα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σε πτήση της American Airlines, ο 67χρονος Arthur Lundeen επιτέθηκε σε συνεπιβάτες και εκτόξευσε ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις.
  • Ο Lundeen δάγκωσε έναν άνδρα και προσπάθησε να δαγκώσει άλλον, αναγκάζοντας επιβάτες και πλήρωμα να τον ακινητοποιήσουν με μονωτική ταινία.
  • Η πτήση εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο Baltimore/Washington International, όπου ο Lundeen συνελήφθη με κατηγορίες σε πολιτειακό επίπεδο.
  • Ο άνδρας φέρεται να κατέστρεψε υπολογιστή συνεπιβάτη και να προκάλεσε σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.
  • Μετά τη σύλληψη του Lundeen, η πτήση συνέχισε κανονικά προς τον προορισμό της στο Νιούαρκ.
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Στιγμές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση της American Airlines από το Ντάλας προς το Νιου Τζέρσεϊ, όταν άνδρας - έπειτα από ένα ξέσπασμα με ρατσιστικές ύβρεις - καθηλώθηκε στο κάθισμά του με πλαστικά δεματικά και μονωτική ταινία, αφού είχε καταναλώσει τεράστια ποσότητα αλκοόλ.

Ο 67χρονος Arthur Lundeen άρχισε ξαφνικά να φωνάζει στον άνδρα που καθόταν δίπλα του όταν η πτήση είχε φτάσει κοντά στον προορισμό της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο 67χρονος άρχισε να μιλά δυνατά για τον Ιησού και την κόλαση, γεγονός που οδήγησε έναν αεροσυνοδό να πλησιάσει για να δει τι συνέβαινε.

Ο Lundeen, ο οποίος καθόταν στην πρώτη θέση, φέρεται στη συνέχεια να απηύθυνε ρατσιστική ύβρη σε μαύρο αεροσυνοδό και να έκανε ομοφοβικά σχόλια.

Μια γυναίκα επιβάτης φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει για να βοηθήσει, όμως ο άνδρας την έσπρωξε, με αποτέλεσμα τρεις ακόμη άνδρες επιβάτες να σηκωθούν από τις θέσεις τους.

Στη συνέχεια, ο Lundeen φέρεται να δάγκωσε έναν άνδρα και να επιχείρησε να δαγκώσει ακόμη έναν.

«Ήταν σαν να γύρισε ξαφνικά ένας διακόπτης. Από την ησυχία περάσαμε μέσα σε δευτερόλεπτα στις φωνές και στο χάος», δήλωσε στο CBS News ο Juan Mejia, συνταξιούχος αστυνομικός που επέβαινε στην πτήση.

«Γύρισα να κοιτάξω και ο άτυχος κύριος που καθόταν δίπλα του, στη θέση του διαδρόμου, δεχόταν επίθεση. Ο άνδρας είχε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του», πρόσθεσε.

Ο Juan Mejia και ο Richard Olenick, οι οποίοι κάθονταν δύο σειρές μπροστά από τον Lundeen, σηκώθηκαν αμέσως για να βοηθήσουν.

Ένας αεροσυνοδός τούς έδωσε μονωτική ταινία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες ακινητοποίησαν τον 67χρονο, τυλίγοντας την γκρι ταινία γύρω από τους καρπούς, το κεφάλι και το σώμα του, ώστε να παραμείνει δεμένος στο κάθισμά του.

Ο Lundeen φέρεται να προσπάθησε να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, με τους άνδρες επιβάτες να τον συγκρατούν.

Η πτήση 618 εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο Baltimore/Washington International Thurgood Marshall, όπου προσγειώθηκε περίπου 15 λεπτά αργότερα.

Ο 67χρονος τέθηκε υπό κράτηση με κατηγορίες σε πολιτειακό επίπεδο, ενώ, σύμφωνα με το TMZ, δεν αποκλείεται να του απαγγελθούν και ομοσπονδιακές κατηγορίες από το FBI.

Ο Lundeen φέρεται επίσης να χτύπησε τον συνεπιβάτη του και να κατέστρεψε τον υπολογιστή του.

Ο Lundeen αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος και στη συνέχεια η πτήση συνέχισε κανονικά προς το Νιούαρκ.

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