Τραγωδία στη Σαντορίνη: Νεκρός 69χρονος Γάλλος τουρίστας σε παραλία

Snapshot Ένας 69χρονος Γάλλος τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα κοντά στον κολπίσκο «Ταξιάρχης» στη Σαντορίνη.

Ο άνδρας βρέθηκε από μέλη πληρώματος τουριστικού πλοίου και μεταφέρθηκε στο λιμάνι «Αθηνιός» όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες χωρίς αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Θήρας διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια περιηγητικού πλου από θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης κοντά στον κολπίσκο «Ταξιάρχης», ένας 69χρονος Γάλλος επιβάτης τουριστικού πλοίου το απόγευμα της Τετάρτης (9/9).

Ο άτυχος άνδρας, φέρεται να κολυμπούσε στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή, από όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από μέλη πληρώματος του Ε/Γ-Τ/Ρ. Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από βοηθητικό σκάφος του Ε/Γ-Τ/Ρ και μεταφέρθηκε στο λιμάνι «ΑΘΗΝΙΟΣ» της Θήρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιατρό, από στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αλλά και από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, με αρνητικά αποτελέσματα.

Ο άνδρας διακομίστηκε με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Θήρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

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