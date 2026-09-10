Νάξος: Νεκρή 42χρονη σε σφοδρό τροχαίο - Το ΙΧ της συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα

Snapshot Μια 42χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε σοβαρό τροχαίο στη Νάξο το πρωί της Πέμπτης.

Η 42χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και συγκρούστηκε με ενοικιαζόμενο όχημα που είχε δύο αλλοδαπούς επιβάτες.

Οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που προσπάθησαν να επαναφέρουν την 42χρονη με ΚΑΡΠΑ χωρίς επιτυχία.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Ένα σφοδρό τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 42χρονη γυναίκα έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης στη Νάξο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η 42χρονη οδηγός, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο ενοικιαζόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και αποδείχθηκε μοιραία για την 42χρονη, ενώ οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα, προχωρώντας σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους, η 42χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.