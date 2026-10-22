Η συνήθεια στον ελληνικό καφέ που ανεβάζει τη χοληστερόλη πριν καν προσθέσετε οτιδήποτε σε αυτόν

Ο ελληνικός καφές μπορεί να αυξήσει την LDL χοληστερόλη, ακόμα κι αν τον πίνετε χωρίς ζάχαρη. Ο λόγος έγκειται σε φυσικά συστατικά που παραμένουν στο ρόφημα, διότι αυτό παρασκευάζεται χωρίς τη χρήση χάρτινου φίλτρου.

Αυτό καθιστά τον τρόπο παρασκευής ένα στοιχείο που αξίζει να λαμβάνεται υπόψη, ειδικά αν η χοληστερόλη σας είναι ήδη υψηλή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μικρό φλιτζάνι καφέ... προκαλεί καρδιακή νόσο.

Γιατί μπορεί ο ελληνικός καφές να επηρεάσει τη χοληστερόλη;

Ο ελληνικός καφές περιέχει έλαια καφέ με ενώσεις που ονομάζονται διτερπένια: συγκεκριμένα καφεστόλη και καβεόλη, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τη χοληστερόλη στο αίμα.

Όταν ο ψιλοαλεσμένος ελληνικός καφές θερμαίνεται μαζί με νερό σε μπρίκι και σερβίρεται απευθείας στο φλιτζάνι, οι ενώσεις αυτές καταλήγουν στο ρόφημα. Το φιλτράρισμα με χάρτινο φίλτρο απομακρύνει μεγάλο μέρος αυτών των ελαιωδών ουσιών, ενώ η παραδοσιακή μέθοδος παρασκευής του ελληνικού καφέ δεν περιλαμβάνει αυτό το στάδιο.

Το ζήτημα αυτό είναι ανεξάρτητο από τις επιπτώσεις της προσθήκης ζάχαρης ή κρέμας γάλακτος. Επιλέγοντας καφέ χωρίς ζάχαρη, αποφεύγετε την προσθήκη ζάχαρης, αλλά δεν απομακρύνετε τις ενώσεις που έχουν ήδη εκχυλιστεί από τους κόκκους του καφέ.

Πόσο ισχυρά είναι τα επιστημονικά δεδομένα;

Ελεγχόμενες μελέτες δείχνουν ότι ο καφές που δεν έχει φιλτραριστεί μπορεί να αυξήσει την LDL χοληστερόλη, και ότι το φιλτράρισμα με χάρτινο φίλτρο μειώνει σημαντικά αυτή την επίδραση.

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη 64 υγιείς εθελοντές χωρίστηκαν σε ομάδες: μία ομάδα κατανάλωνε καφέ που είχε βράσει χωρίς φιλτράρισμα, μία άλλη καφέ που είχε περάσει από χάρτινα φίλτρα, ενώ μια τρίτη ομάδα δεν κατανάλωνε καθόλου καφέ. Οι συμμετέχοντες στις ομάδες που έπιναν καφέ κατανάλωναν περίπου 900 ml ημερησίως.

Μετά από 79 ημέρες, παρατηρήθηκε αύξηση της LDL χοληστερόλης κατά περίπου 0,41 mmol/L (δηλαδή περίπου 16 mg/dL) στην ομάδα που κατανάλωνε τον μη φιλτραρισμένο καφέ, σε σύγκριση με την ομάδα που κατανάλωνε καφέ φιλτραρισμένο με χάρτινο φίλτρο.

Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι υπάρχει όντως μια επίδραση που σχετίζεται με τον τρόπο παρασκευής. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν σημαντικές ποσότητες βρασμένου καφέ. Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να προβλέψουν την μεταβολή της χοληστερόλης από την κατανάλωση ενός και μόνο μικρού ελληνικού καφέ, ενώ η μελέτη δεν εξέτασε τη συσχέτιση με καρδιακά επεισόδια.

Παίζει ρόλο το μέγεθος του φλιτζανιού;

Ναι: η ποσότητα που καταναλώνεται έχει σημασία, αλλά το μέγεθος του φλιτζανιού από μόνο του δεν αρκεί για να καθορίσει ένα όριο που να θεωρείται καθολικά ασφαλές.

Ένας μικρός ελληνικός καφές και μια μεγάλη κούπα αποτελούν διαφορετικές μερίδες. Η έκθεση εξαρτάται επίσης από την ποσότητα του αλεσμένου καφέ που χρησιμοποιείται, τον τρόπο παρασκευής και τη συχνότητα κατανάλωσης. Αρκετές μικρές μερίδες μπορεί να αθροιστούν στο τέλος της ημέρας.

Επομένως, δεν υπάρχει κάποιος αξιόπιστος κανόνας που να ορίζει ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός ελληνικών καφέδων είναι αβλαβής για όλους. Επίσης, τα γενικά όρια για την καφεΐνη δεν πρέπει να ταυτίζονται με τα όρια για τη χοληστερόλη: η καφεΐνη και η καφεστόλη είναι διαφορετικές ουσίες.

Εάν η LDL χοληστερόλη σας είναι αυξημένη, ενημερώστε τον γιατρό σας για τις πραγματικές συνήθειές σας όσον αφορά τον καφέ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου παρασκευής, της ποσότητας ανά μερίδα και της συχνότητας κατανάλωσης μέσα στην ημέρα.

Τι μπορείτε να αλλάξετε χωρίς να στερηθείτε τον καφέ;

Η αντικατάσταση μέρους ή του συνόλου των μερίδων καφέ με καφέ που έχει φιλτραριστεί μέσω χάρτινου φίλτρου αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο, για να μειώσετε την έκθεσή σας στα έλαια του καφέ που αυξάνουν τη χοληστερόλη. Ορισμένα χρήσιμα βήματα είναι τα εξής:

Επιλέξτε χάρτινο φίλτρο : οι καφετιέρες φίλτρου ή οι μέθοδοι εκχύλισης με χάρτινο φίλτρο παρέχουν το κατάλληλο φιλτράρισμα.

: οι καφετιέρες φίλτρου ή οι μέθοδοι εκχύλισης με χάρτινο φίλτρο παρέχουν το κατάλληλο φιλτράρισμα. Ελέγξτε τον εξοπλισμό : ένα επαναχρησιμοποιούμενο μεταλλικό φίλτρο (σήτα) δεν είναι το ίδιο με το χάρτινο. Ο καφές που παρασκευάζεται με γαλλική πρέσα (French press) θεωρείται, για τον σκοπό αυτό, μη φιλτραρισμένος.

: ένα επαναχρησιμοποιούμενο μεταλλικό φίλτρο (σήτα) δεν είναι το ίδιο με το χάρτινο. Ο καφές που παρασκευάζεται με γαλλική πρέσα (French press) θεωρείται, για τον σκοπό αυτό, μη φιλτραρισμένος. Καταγράψτε τις πραγματικές μερίδες που καταναλώνετε : συμπεριλάβετε τα δεύτερα φλιτζάνια, τους διπλούς καφέδες και άλλους τύπους μη φιλτραρισμένου καφέ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

: συμπεριλάβετε τα δεύτερα φλιτζάνια, τους διπλούς καφέδες και άλλους τύπους μη φιλτραρισμένου καφέ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εξετάστε τι προσθέτετε στον καφέ : η κρέμα γάλακτος και τα σιρόπια με ζάχαρη εισάγουν επιπλέον διατροφικά ζητήματα.

: η κρέμα γάλακτος και τα σιρόπια με ζάχαρη εισάγουν επιπλέον διατροφικά ζητήματα. Παρακολουθήστε τα επίπεδα της LDL: συνεννοηθείτε με τον γιατρό σας για το πότε θα πρέπει να επανεξετάσετε τη χοληστερόλη σας, αφού έχετε διατηρήσει τη συγκεκριμένη αλλαγή για κάποιο διάστημα.

Στόχος είναι μια προσαρμογή που να είναι εφικτή, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα της χοληστερόλης σας και τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Συχνές Ερωτήσεις

Θα έλυνε το πρόβλημα ο ελληνικός καφές χωρίς καφεΐνη (ντεκαφεϊνέ);

Όχι απαραίτητα. Η διαδικασία αφαίρεσης της καφεΐνης μειώνει την περιεκτικότητα σε αυτήν, αλλά η καφεστόλη μπορεί να παραμείνει στον καφέ. Ο τρόπος παρασκευής εξακολουθεί να παίζει ρόλο. Ο καφές ντεκαφεϊνέ μπορεί να βοηθήσει σε προβλήματα ύπνου ή ταχυπαλμίες που σχετίζονται με την καφεΐνη, αλλά δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα με τα έλαια του καφέ.

Είναι ο στιγμιαίος καφές μια εναλλακτική λύση με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε διτερπένια;

Ναι. Ο στιγμιαίος καφές περιέχει, γενικά, πολύ μικρές ποσότητες αυτών των ενώσεων και αποτελεί μια εναλλακτική λύση αντίστοιχη με τον καφέ που φιλτράρεται μέσω χάρτινου φίλτρου. Η προσθήκη ζεστού νερού σε διαλυτούς κόκκους καφέ διαφέρει από το βράσιμο αλεσμένου καφέ και την κατανάλωση του μη φιλτραρισμένου ροφήματος που προκύπτει.

Συμπέρασμα

Εάν πίνετε ελληνικό καφέ τακτικά και έχετε υψηλή LDL, η μέθοδος παρασκευής αξίζει προσοχής παράλληλα με την ποσότητα. Ο καφές με φίλτρο χαρτιού προσφέρει έναν απλό τρόπο μείωσης της έκθεσης στα διτερπένια, χωρίς να αντιμετωπίζετε κάθε μικρό φλιτζάνι σαν...απειλή ή σαν υπόσχεση για μια προβλέψιμη μείωση της χοληστερόλης.

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