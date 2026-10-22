Η Σδούκου άδειασε Λαζαρίδη:« Ήταν μια λάθος συμπεριφορά - Χτυπήματα κάτω από την ζώνη»

Snapshot Η Αλεξάνδρα Σδούκου χαρακτήρισε λανθασμένη τη συμπεριφορά του Μακάριου Λαζαρίδη στην τηλεοπτική αντιπαράθεση με τη Νάντια Γιαννακοπούλου.

Η Σδούκου τόνισε ότι η ευπρέπεια στον πολιτικό λόγο απαιτεί την αναγνώριση των λαθών και επαίνεσε τη συγγνώμη του Λαζαρίδη.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την ένταση που προκάλεσε στη συζήτηση με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, καταγγέλλοντας προσωπικές επιθέσεις από τον Λαζαρίδη.

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και αφορούσε τις θέσεις που υπερασπίζονταν οι δύο βουλευτές. Snapshot powered by AI

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου χαρακτήρισε λανθασμένη τη στάση του Μακάριου Λαζαρίδη στην χθεσινή τηλεοπτική αντιπαράθεσή του με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου , τονίζοντας ότι η ευπρέπεια στον πολιτικό λόγο προϋποθέτει την αναγνώριση των λαθών, ενώ αναφέρθηκε και στη συγγνώμη που ζήτησε ο ίδιος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε: «Δεν μου άρεσε η εικόνα να βλέπω μια γυναίκα πολιτικό να δακρύζει από την πίεση και από χτυπήματα κάτω από την ζώνη. Ήταν μια λάθος συμπεριφορά του κυρίου Λαζαρίδη και επειδή θεωρώ ότι τη ΝΔ την διακρίνει η ευπρέπεια στον πολιτικό μας λόγο και γι' αυτό αν θέλουμε να το υποστηρίζουμε αυτό πρέπει να αναγνωρίζουμε και τα λάθη μας. Είδα τον κύριο Λαζαρίδη να ζητά συγγνώμη και αυτό δεν είναι συνηθισμένο».

Χθες ο Μακάριος Λαζαρίδης, έσπευσε να απολογηθεί στη Νάντια Γιαννακοπούλου για τη διένεξη που είχαν στον «αέρα» πρωινής τηλεοπτικής ενημερωτικής εκπομπής με αποτέλεσμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ να βάλει τα κλάματα από την ένταση.

Στην απολογητική του ανάρτηση στο X, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε: «Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια.

Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω.

Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη», έγραψε ο κ. Λαζαρίδης».

Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη. — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) October 21, 2026

Δείτε το βίντεο με τον καυγά

Νωρίτερα σε κλάματα ξέσπασε η Νάντια Γιαννακοπούλου, μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε με τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ την ώρα που μιλούσε, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της και λύγισε μπροστά στις κάμερες.

Η ένταση είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της πολιτικής συζήτησης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τη Νάντια Γιαννακοπούλου να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, εκείνος υπερασπίζεται τις θέσεις του.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Μακάριο Λαζαρίδη ότι δεν περιορίζεται στην πολιτική αντιπαράθεση και στην ανταλλαγή επιχειρημάτων, αλλά καταφεύγει σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς και επιθέσεις για να υποστηρίξει τις απόψεις του.

Ολόκληρη η συζήτηση ανάμεσα στη Νάντια Γιαννακοπούλου και τον Μακάριο Λαζαρίδη:

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