Λαζαρίδης: Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Γιαννακοπούλου

Snapshot Ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε συγγνώμη από τη Νάντια Γιαννακοπούλου για τη διένεξη που είχαν σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η αντιπαράθεση έγινε σε ζωντανή μετάδοση και προκάλεσε ένταση που οδήγησε τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να κλάψει.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παραδέχτηκε ότι η συζήτηση ξέφυγε από τα αποδεκτά όρια.

Ο Λαζαρίδης τόνισε ότι η υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου μπορεί να τον οδήγησε να πει παραπάνω λόγια από τα απαραίτητα.

Η απολογία του συνοδεύτηκε από δήλωση σεβασμού και τιμής προς τη βουλευτή για την οποία ζήτησε συγγνώμη. Snapshot powered by AI

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, έσπευσε να απολογηθεί στη Νάντια Γιαννακοπούλου για τη διένεξη που είχαν στον «αέρα» πρωινής τηλεοπτικής ενημερωτικής εκπομπής με αποτέλεσμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ να βάλει τα κλάματα από την ένταση.

Στην απολογητική του ανάρτηση στο X, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε: «Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια.

Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω.

Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη», έγραψε ο κ. Λαζαρίδης».

Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη. — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) October 21, 2026

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