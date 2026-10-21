Νάντια Γιαννακοπούλου: Ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα μετά από καβγά με τον Μακάριο Λαζαρίδη

Snapshot Η Νάντια Γιαννακοπούλου ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» μετά από έντονη αντιπαράθεση με τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Μακάριο Λαζαρίδη για χρήση προσωπικών χαρακτηρισμών και επιθέσεων στην πολιτική συζήτηση.

Η ένταση μεταξύ των δύο προκλήθηκε από τη διαφωνία σχετικά με τον τρόπο υπεράσπισης των πολιτικών θέσεων.

Η συναισθηματική έκρηξη της Νάντιας Γιαννακοπούλου συνέβη μπροστά στις κάμερες κατά την τηλεοπτική της παρουσία. Snapshot powered by AI

Σε κλάματα ξέσπασε η Νάντια Γιαννακοπούλου, μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε με τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ την ώρα που μιλούσε, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της και λύγισε μπροστά στις κάμερες.

Η ένταση είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της πολιτικής συζήτησης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τη Νάντια Γιαννακοπούλου να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, εκείνος υπερασπίζεται τις θέσεις του.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Μακάριο Λαζαρίδη ότι δεν περιορίζεται στην πολιτική αντιπαράθεση και στην ανταλλαγή επιχειρημάτων, αλλά καταφεύγει σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς και επιθέσεις για να υποστηρίξει τις απόψεις του.

Ολόκληρη η συζήτηση ανάμεσα στη Νάντια Γιαννακοπούλου και τον Μακάριο Λαζαρίδη:

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