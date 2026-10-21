«Πυρά» ΠΑΣΟΚ για την επίθεση Λαζαρίδη: «Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός»

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη για ψεύδη και χυδαίες προσωπικές επιθέσεις κατά της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Νάντιας Γιαννακοπούλου.

Η αντιπαράθεση προέκυψε από ισχυρισμό του Λαζαρίδη ότι η Γιαννακοπούλου τον ρώτησε για άλλα εμπλεκόμενα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για ανοχή στη συμπεριφορά του Λαζαρίδη και καταλογίζει ευθύνη προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την κατάσταση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τον πολιτικό λόγο του Λαζαρίδη ως τοξικό και υποβαθμίζει την αξιοπιστία του. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στον Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, μετά την έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, φορτίστηκε ιδιαίτερα συναισθηματικά στον αέρα του ΑΝΤ1.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τον είχε πλησιάσει στο καφενείο της Βουλής, μετά από συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να τον ρωτήσει εάν υπάρχουν και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο ισχυρισμός αυτός προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νάντιας Γιαννακοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει προσωπικό χαρακτήρα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Μακάριο Λαζαρίδη ότι αντί να περιορίζεται στην πολιτική αντιπαράθεση και την ανταλλαγή επιχειρημάτων, καταφεύγει σε προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς.

«Η αξιοπιστία του είναι ανάλογη των πτυχίων του»

Με ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλει τον βουλευτή της ΝΔ για «ψεύδη» και «χυδαία προσωπική επίθεση», εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές για την αξιοπιστία του.

«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του».

Συνεχίζοντας, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση».

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα πυρά του συνολικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας στην ηγεσία της ανοχή απέναντι στη συμπεριφορά του βουλευτή.

«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευθεία προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι «την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός».

Διαβάστε επίσης