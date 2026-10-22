Άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ιταλία: Ελλείψεις σε ζυμαρικά, κρέατα και καύσιμα

Μεγάλες ελλείψεις σε προϊόντα έχουν σημειωθεί σε σούπερ μάρκετ στην Ιταλία 

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ιταλία: Ελλείψεις σε ζυμαρικά, κρέατα και καύσιμα
ΚΟΣΜΟΣ
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Μεγάλες ελλείψεις σε προϊόντα έχουν σημειωθεί σε πολλά σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα στη νότια Ιταλία, καθώς οδηγοί φορτηγών μεταφοράς απεργούν εδώ και μία εβδομάδα, διαμαρτυρόμενοι για την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και το αυξημένο κόστος ζωής.

Στη Νάπολη, διαδηλωτές εμποδίζουν τη φόρτωση και την εκφόρτωση φρέσκων τροφίμων και άλλων αγαθών σε αποθήκες διανομής σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Sky TG24.

Ένα σούπερ μάρκετ της πόλης αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από τους πελάτες του για το γεγονός ότι «ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να μην είναι προσωρινά διαθέσιμα ή να διατίθενται σε περιορισμένη ποικιλία» λόγω της απεργίας των οδηγών.

Italy-Trucker Protest
A notice on empty shelves at a supermarket apologizes to customers for the lack of products, due to an ongoing truckers strike in Naples, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino)AP

Ελλείψεις σε ζυμαρικά

Την ίδια στιγμή, σοβαρές ελλείψεις σε ζυμαρικά, συσκευασμένα τυριά, κρέατα, καθώς και σε φρέσκα προϊόντα έχουν καταγραφεί και στην Σικελία, αφού οι οδηγοί προχώρησαν στον αποκλεισμό δρόμων και λιμανιών του νησιού, προκαλώντας προβλήματα και στον εφοδιασμό με καύσιμα. Ελλείψεις έχουν σημειωθεί και στην Καλαβρία, αλλά και στην Απουλία.

Η εταιρεία παραγωγής ζυμαρικών Rummo, με έδρα την περιοχή της Καμπανίας, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ανέστειλε την παραγωγή της, καθώς εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες πρώτες ύλες.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κόζιμο Ρούμο, στην εφημερίδα La Repubblica, σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί ζυμαρικών στην γειτονική Απουλία, η οποία μαζί με την Καμπανία και τη Σικελία αποτελούν τον πυρήνα της ιταλικής παραγωγής ζυμαρικών, αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.

«Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής παραγωγής ζυμαρικών έχει σταματήσει εντελώς ή βρίσκεται κοντά στο να σταματήσει», προειδοποίησε ο ίδιος.

Η La Molisana, ένας άλλος παραγωγός ζυμαρικός με έδρα την περιοχή του Μολίζε, δήλωσε ότι σημείωσε σημαντική πτώση στην παραγωγή και αναγκάστηκε να αντλήσει από τα αποθέματά της σε πρώτες ύλες, όπως σιτάρι και αλεύρι σιμιγδάλι.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο η European House-Ambrosetti (TEHA Group), η αλυσίδα εφοδιασμού ζυμαρικών της Ιταλίας παρήγαγε το 2025, έσοδα ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Προβλήματα και στα τρόφιμα και τα καύσιμα

Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται πλέον στη βιομηχανική παραγωγή.

Το Centro Agroalimentare Roma (CAR), η μεγαλύτερη χονδρική αγορά φρούτων και λαχανικών της Ιταλίας, ανακοίνωσε ότι η διακοπή των μεταφορών έχει προκαλέσει προβλήματα στον ανεφοδιασμό των σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί ελλείψεις σε προϊόντα όπως ντομάτες, πιπεριές και σταφύλια, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών και ενίσχυση της εξάρτησης από εισαγωγές από χώρες όπως η Ισπανία και η Αλβανία.

Παράλληλα, στα πρατήρια καυσίμων σχηματίζονται ουρές από οδηγούς που προσπαθούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.

Πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους άνω των 150 εκατ. ευρώ

Μπροστά στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και στις πιέσεις στην αγορά, η κυβέρνηση της Ιταλίας δεσμεύτηκε να βοηθήσει τον κλάδο των μεταφορών.

Μετά από συνάντηση του με εκπροσώπους των οδηγών μεταφοράς την Τρίτη, ο υπουργός Μεταφορών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι σύντομα θα ανακοινώσει φορολογικές ελαφρύνσεις για την αντιστάθμιση των αυξανόμενων τιμών του ντίζελ και κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό των τελών μεταφοράς.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών της Ιταλίας, Εντοάρντο Ρίξι, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα διατεθεί πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους άνω των 150 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ιταλίας προετοιμάζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας ως απάντηση στις ταραχές του Σαββατοκύριακου στο Μιλάνο και σε άλλες πόλεις της χώρας, οι οποίες ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων κατά του πληθωρισμού.

Ο Βιντσένζο Αλέτσια, πρόεδρος της ένωσης φορτηγών του Τράπανι, μιας πόλης στη δυτική Σικελία, δήλωσε στο Reuters ότι γνωρίζει ότι η αναστάτωση είναι τεράστια, αλλά πρόσθεσε ότι «πρόκειται για ειρηνική διαμαρτυρία προς όφελος του λαού», επισημαίνοντας ότι η αύξηση των τιμών επηρεάζει όλους.

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