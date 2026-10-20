Ιταλία: Κινδυνεύει η παραγωγή ζυμαρικών από την απεργία των οδηγών φορτηγών

Snapshot Η απεργία των οδηγών φορτηγών στη Σικελία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αλυσίδα ανεφοδιασμού τροφίμων και πρώτων υλών στη νότια Ιταλία.

Η παραγωγή ζυμαρικών στην Ιταλία έχει σταματήσει ή μειωθεί σημαντικά λόγω έλλειψης πρώτων υλών, με μεγάλους παραγωγούς όπως η Rummo να αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Η έλλειψη μεταφορών απειλεί την καταστροφή ευπαθών προϊόντων στη Σικελία και οδηγεί σε έλλειψη τροφίμων και καυσίμων σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει πακέτο βοήθειας άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ και να εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση των ταραχών και της κρίσης.

Η διαμαρτυρία των οδηγών φορτηγών αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών στα καύσιμα και το κόστος διαβίωσης, ενώ χαρακτηρίζεται ειρηνική από τους εκπροσώπους τους. Snapshot powered by AI

Σε απεργία βρίσκονται οι οδηγοί φορτηγών μεταφοράς τροφίμων και πρώτων υλών στη νότια Ιταλία, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, απειλώντας σημαντικά την αλυσίδα ανεφοδιασμού.

Οι οδηγοί διαμαρτύρονται για την αύξηση των τιμών στα καύσιμα αλλά και στο κόστος διαβίωσης, προχωρώντας σε αποκλεισμό δρόμων και λιμανιών της Σικελίας, προκαλώντας μεγάλο πρόβλημα σε εργοστάσια, σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το Reuters, ο κίνδυνος έχει φτάσει να απειλεί το πιο βασικό είδος που παράγει η Ιταλία, τα ζυμαρικά, αφού τα εργοστάσια έχουν σταματήσει να τροφοδοτούνται με πρώτες ύλες. Παράλληλα, η Ρώμη κινδυνεύει με έλλειψη τροφίμων, ενώ σε άλλες περιοχές κλείνουν τα βενζινάδικα, αφού δεν παραδίδονται τα καύσιμα από τη νότια Ιταλία.

Η ιταλική ομάδα πίεσης του αγροτικού τομέα Confagricoltura προειδοποίησε ότι οι παραγωγοί στη Σικελία θα αναγκαστούν να καταστρέψουν μεγάλες ποσότητες ευπαθών προϊόντων, εάν δεν επαναληφθούν οι μεταφορές.

Σταματά η παραγωγή ζυμαρικών

Η εταιρεία παραγωγής ζυμαρικών Rummo, με έδρα την περιοχή της Καμπανίας, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ανέστειλε την παραγωγή της, καθώς εξαντλήθηκαν τα συστατικά.

Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί ζυμαρικών στη γειτονική περιοχή της Απούλιας, η οποία μαζί με την Καμπανία και τη Σικελία αποτελεί τον πυρήνα της ιταλικής παραγωγής ζυμαρικών, αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Cosimo Rummo στην εφημερίδα «La Repubblica». «Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής παραγωγής ζυμαρικών έχει σταματήσει εντελώς ή βρίσκεται κοντά σε αυτό», ανέφερε.

Η «La Molisana», ένας άλλος παραγωγός με έδρα την περιοχή του Μολίζε, δήλωσε ότι σημείωσε σημαντική πτώση στην παραγωγή και αναγκάστηκε να αντλήσει από τα αποθέματά της σε πρώτες ύλες, όπως σιτάρι και αλεύρι σιμιγδάλι.

Η αλυσίδα εφοδιασμού ζυμαρικών της Ιταλίας παρήγαγε πέρυσι έσοδα ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο η European House-Ambrosetti (TEHA Group).

Το Centro Agroalimentare Roma (CAR), η μεγαλύτερη χονδρική αγορά φρούτων και λαχανικών της Ιταλίας, ανέφερε ότι τα οδοφράγματα και τα αυξημένα έξοδα μεταφοράς προκαλούν έλλειψη προϊόντων όπως ντομάτες, πιπεριές και σταφύλια, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών και ενίσχυση της εξάρτησης από εισαγωγές από χώρες όπως η Ισπανία και η Αλβανία.

Συνάντηση εκπροσώπων με την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να παράσχει περισσότερη βοήθεια στους οδικούς μεταφορείς. Μετά από συνάντηση με τους εκπροσώπους τους την Τρίτη, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Εντοάρντο Ρίξι δήλωσε ότι σύντομα θα διατεθεί ένα πακέτο αξίας άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας προετοιμάζει επίσης αυστηρά μέτρα ασφαλείας ως απάντηση στις ταραχές του Σαββατοκύριακου στο Μιλάνο και σε άλλες πόλεις του Βορρά, οι οποίες ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων κατά του πληθωρισμού.

Ο Βιντσένζο Αλέτσια, πρόεδρος της ένωσης φορτηγών του Τράπανι, της λιμενικής πόλης στη δυτική Σικελία, δήλωσε στο Reuters ότι γνωρίζει ότι η αναστάτωση είναι τεράστια, αλλά πρόσθεσε ότι «πρόκειται για ειρηνική διαμαρτυρία προς όφελος του λαού», επισημαίνοντας ότι η αύξηση των τιμών επηρεάζει όλους.

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