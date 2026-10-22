Ο Ερυθρός Σταυρός πραγματοποιεί δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

Snapshot Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός οργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού σε όλη την Ελλάδα κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Στις 23 Οκτωβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν δράση πρόληψης στην Πλατεία Συντάγματος με κλινική εξέταση μαστού και εκπαίδευση στην αυτοεξέταση.

Θα παρέχεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων και στοχευμένη ενημέρωση για παράγοντες κινδύνου και πρώιμη ανίχνευση.

Όσες γυναίκες έχουν πιθανά ευρήματα θα παραπέμπονται σε δημόσιες δομές υγείας για περαιτέρω διερεύνηση και φροντίδα.

Ο Ε.Ε.Σ. τονίζει τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της έγκαιρης διάγνωσης ως βασικά μέσα προστασίας της υγείας. Snapshot powered by AI

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να διαδώσει ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, αλληλεγγύης και έμπρακτης υποστήριξης προς όλες τις γυναίκες.

Η Κινητή Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ. ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού, θα πραγματοποιήσει ανοιχτή προς το κοινό δράση, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, από τις 09:00 έως τις 14:00, στην Πλατεία Συντάγματος (πλησίον σταθμού Μετρό).

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ. θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης και ενημέρωσης στο κοινό.

Συγκεκριμένα, η δράση περιλαμβάνει:

Κλινική εξέταση (ψηλάφηση) μαστού από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και την έγκαιρη αναγνώρισηπιθανών ευρημάτων.

Βιωματική εκπαίδευση στην τεχνική της αυτοεξέτασης του μαστού, με τη χρήση ειδικών εκπαιδευτικών προπλασμάτων, ώστε οι συμμετέχουσες να εξοικειωθούν με τη σωστή τεχνική και τη σημασία της αυτοφροντίδας.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις ενδεδειγμένες ιατρικές οδηγίες.

Παράλληλα, θα παρέχεται στοχευμένη ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου, τη σημασία του τακτικού προληπτικού ελέγχου και τον καθοριστικό ρόλο της πρώιμης ανίχνευσης.

Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα επιδιώκεται η διασύνδεση των ατόμων με πιθανά ευρήματα με αρμόδιες δημόσιες δομές υγείας για περαιτέρω διερεύνηση και συνέχεια της φροντίδας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί το κοινό να συμμετάσχει στη δράση, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη, η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την προστασία της υγείας.

«Η πρόληψη είναι δύναμη!» Ενημερώνομαι – Εκπαιδεύομαι – Φροντίζω τον εαυτόμου!