Αυστραλία: Συνελήφθη 56χρονος που εισέβαλε σε γραφείο γυναίκας βουλευτή με όπλο πολεμικών τεχνών

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η συμπεριφορά του άνδρα συνδέεται με τον οδηγό που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την ομοσπονδιακή βουλευτή Χέλεν Χέινς στην πολιτεία της Βικτώριας, τη Δευτέρα

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Αυστραλία: Συνελήφθη 56χρονος που εισέβαλε σε γραφείο γυναίκας βουλευτή με όπλο πολεμικών τεχνών
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας άνδρας συνελήφθη αφού εισέβαλε στο γραφείο μιας Αυστραλής βουλευτή με λοστό «νουντσάκου», λίγες ημέρες αφότου μια άλλη βουλευτής τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένας άνδρας την παρέσυρε επανειλημμένα με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα έγιναν την Τετάρτη, όταν ένας 56χρονος άνδρας εισέβαλε στο εκλογικό γραφείο της υπουργού της πολιτειακής κυβέρνησης της Δυτικής Αυστραλίας, Χάνα Μπίζλεϊ, σε προάστιο του Περθ, κρατώντας «νουντσάκου» και εκτοξεύοντας απειλές.

Η Μπίζλεϊ βρισκόταν στο κρατικό κοινοβούλιο όταν ο άνδρας μπήκε στο εκλογικό της γραφείο απαιτώντας να τη δει. «Δύο μέλη του προσωπικού μου ταράχθηκαν, αλλά δεν τραυματίστηκαν», τόνισε η ίδια, εξηγώντας ότι τα κίνητρα του άνδρα δεν έχουν γίνει γνωστά.

Τα «νουντσάκου» είναι ένα όπλο που χρησιμοποιείται στις πολεμικές τέχνες, το οποίο αποτελείται από δύο ράβδους που συνδέονται με σχοινί ή αλυσίδα.

Ο άνδρας συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οπλοφορία με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει φόβο, καθώς και για απειλή διάπραξης παράνομης πράξης. Πέρασε τη νύχτα υπό αστυνομική κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί σε δικαστήριο του Περθ αργότερα σήμερα.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η συμπεριφορά του άνδρα συνδέεται με τον οδηγό που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την ομοσπονδιακή βουλευτή Έλεν Χέινς στην πολιτεία της Βικτώριας, τη Δευτέρα.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης κατά της Χέινς, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο Μπρένταν Νούτζεντ, παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού από πρόθεση, επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, καθώς και για πρόκληση βλάβης σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο. Δεν τοποθετήθηκε επί των κατηγοριών και παραμένει υπό κράτηση.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του κινήτρου.

Η Χέινς, μια 65χρονη ανεξάρτητη βουλευτής, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Μελβούρνης, όπου οι χειρουργοί της προχώρησαν σε ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Έλεν Χέινς

Η Έλεν Χέινς

Ανησυχία για την ασφάλεια των γυναικών πολιτικών

Τόσο το περιστατικό με την Χέινς όσο και αυτό με τον Μπίζλεϊ έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των γυναικών πολιτικών, οι οποίες αποτελούν ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των βουλευτών στα αυστραλιανά κοινοβούλια.

Λίγο λιγότερο από το 50% των ομοσπονδιακών βουλευτών, καθώς και η πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε, είναι γυναίκες.

Οι Αυστραλοί βουλευτές συγκαταλέγονται στους πιο προσιτούς πολιτικούς παγκοσμίως, ενώ η πολιτική βία αποτελούσε, παραδοσιακά, ένα σπάνιο φαινόμενο στη χώρα. Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι ο ολοένα και πιο τοξικός δημόσιος διάλογος, ο οποίος τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργεί επιπλέον κινδύνους για τις εκλεγμένες γυναίκες.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι το γεγονός πως η απειλή κατά της Μπίζλεϊ σημειώθηκε τόσο σύντομα μετά την επίθεση κατά της Χέινς είναι «απλώς σπαρακτικό».

«Μπορούμε να διεξάγουμε διάλογο και να διαφωνούμε, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς να καταλήγουμε σε μορφές βίας, όπως αυτές που έχουμε δει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου», δήλωσε ο Αλμπανέζε στο αυστραλιανό κρατικό δίκτυο Australian Broadcasting Corp. «Σίγουρα, αυτό δεν αντιπροσωπεύει το ποιοι είμαστε ως Αυστραλοί».

Αυτήν την εβδομάδα, ο Αλμπανέζε συμμετείχε σε μια διαδικτυακή ενημέρωση για θέματα ασφάλειας που απευθυνόταν σε γυναίκες βουλευτές του κεντροαριστερού Εργατικού Κόμματός του. Οι υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρθηκαν σε μισογυνιστικές απειλές που στρέφονται εναντίον τους.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ομοσπονδιακοί βουλευτές συμφωνούν ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που βρίσκονται αντιμέτωπες με την σφοδρότερη διαδικτυακή κακοποίηση.

«Φυσικά και ο κόσμος ανησυχεί. Όλοι είναι αγχωμένοι», είπε ο Αλμπανέζε στο Australian Broadcasting Corp. «Έχει επέλθει μια κανονικοποίηση συμπεριφορών που μπορεί να είναι εξαιρετικά επιθετικές, κάτι που δεν συνέβαινε πριν από μερικές δεκαετίες», επεσήμανε ο ίδιος.

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