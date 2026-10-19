Αυστραλή βουλευτής χτυπήθηκε από όχημα έξω από το γραφείο της -Για επίθεση κάνει λόγο ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι η βουλευτής χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Αυστραλή βουλευτής χτυπήθηκε από όχημα έξω από το γραφείο της -Για επίθεση κάνει λόγο ο πρωθυπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Αυστραλή βουλευτής Έλεν Χέινς παρασύρθηκε από όχημα έξω από το γραφείο της στη Γουανγκαράτα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
  • Ένας 43χρονος συνελήφθη ως ύποπτος, ενώ μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε μαχαίρι και ακινητοποιήθηκε από περαστικό.
  • Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για σκόπιμη επίθεση, αλλά το κίνητρο παραμένει άγνωστο.
  • Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζε και ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ ανέφεραν αύξηση των απειλών και της έντασης κατά πολιτικών στην Αυστραλία τον τελευταίο καιρό.
  • Η Χέινς έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο πόδι και μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Μελβούρνης για θεραπεία.
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία το μεσημέρι της Δευτέρας, όπου η η ανεξάρτητη βουλευτής Ελεν Χέινς παρασύρθηκε από όχημα έξω από το γραφείο της στην πόλη Γουανγκαράτα στην πολιτεία Βικτώριας.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η βουλευτής χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ένας 43χρονος σχετικά με το περιστατικό. «Ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση ενώ διεξάγεται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές», είπε.

Το κίνητρο της υποτιθέμενης επίθεσης δεν είναι γνωστό, τόνισε ο Αλμπανέζι, χωρίς να σχολιάσει αν ο ύποπτος είναι γνωστός στην αστυνομία.

«Η Έλεν Χέινς είναι απίστευτα εργατική. Είναι εξαιρετικά έξυπνη, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι απλώς ένας απόλυτα αξιοπρεπής άνθρωπος, γεμάτη ακεραιότητα και σεβαστή σε ολόκληρο το κοινοβούλιο, καθώς και από όλους όσους έρχονται σε επαφή μαζί της. Είναι ένα πολύ αγαπητό μέλος της κοινότητάς της, και αυτό θα αποτελέσει τεράστιο σοκ για την κοινότητα αυτή», δήλωσε ο Αλμπανέζε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Χέινς έχει ακρωτηριαστεί στο πόδι.

Ο 43χρονος ακινητοποιήθηκε από περαστικό

Η αστυνομία της Βικτώριας ανέφερε ότι ο άνδρας που συνελήφθη είναι ένας 43χρονος από το Ταραγουίντζι, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Γουανγκαράτα, και ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από έναν περαστικό όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του. «Ένα λευκό Toyota LandCruiser παρέσυρε την 65χρονη γυναίκα έξω από ένα γραφείο στην οδό Μέρφι, γύρω στις 15:35», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι διερευνά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, ενώ παραμένει άγνωστο αν «τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ τους».

Αύξηση των απειλών κατά πολιτικών στην Αυστραλία

Ο Αλμπανέζε δήλωσε αργότερα στην εκπομπή «730» του ABC ότι, αν και δεν ήθελε να κάνει εικασίες σχετικά με το κίνητρο της φερόμενης επίθεσης, είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι «η ένταση έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό» στον πολιτικό χώρο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, ανέφερε επίσης ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση των απειλών κατά πολιτικών. «Πριν από δύο χρόνια, είχαμε 951 αναφορές για παρενοχλητική και απειλητική συμπεριφορά εναντίον διαφόρων υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Στο πιο πρόσφατο οικονομικό έτος, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε από 951 σε 1.067», είπε.

Σε δήλωσή της, η οικογένεια της Χέινς επιβεβαίωσε ότι η βουλευτής έχει τραυματιστεί και ευχαρίστησε τους περαστικούς για τη βοήθειά τους.

«Σήμερα το απόγευμα, η αγαπημένη μας Έλεν ενεπλάκη σε τροχαίο έξω από το εκλογικό της γραφείο στην Γουανγκαράτα και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη. Ευχαριστούμε τους περαστικούς για την άμεση βοήθειά τους, καθώς και τους αφοσιωμένους επαγγελματίες υγείας που τη βοήθησαν, αλλά και την αστυνομία για την επέμβασή της. Η οικογένειά μας, καθώς και το προσωπικό της Χέλεν, δεν θα προβούν σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν και ζητούν από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτική τους ζωή. Παρακαλούμε να έχετε την Έλεν στις σκέψεις σας».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η Χέινς μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Μελβούρνης.

Η Χέινς εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Ιντι, η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας της Βικτώρια, από το 2019.

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