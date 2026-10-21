Αυστραλία: «Είναι μαχήτρια» – Συγκλονίζει ο σύζυγος της βουλευτού που ακρωτηριάστηκε

Snapshot Η Αυστραλή βουλευτής Έλεν Χέινς υπέστη ακρωτηριασμό και στα δύο πόδια μετά από σκόπιμη επίθεση με αυτοκίνητο έξω από το πολιτικό της γραφείο.

Ο 43χρονος Μπρένταν Νιούτζεντ συνελήφθη και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς, με πιθανή απαγγελία κατηγορίας απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Η κατάσταση της υγείας της βουλευτού είναι σταθερή, με καλή καρδιακή και νοητική λειτουργία, αν και η αποκατάστασή της αναμένεται μακρά και δύσκολη.

Ο σύζυγος της Έλεν Χέινς τόνισε την αποφασιστικότητα και τη δύναμη της βουλευτού να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αποκατάστασης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ ο δράστης παραμένει υπό κράτηση χωρίς εγγύηση. Snapshot powered by AI

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη για την κατάσταση της υγείας της Αυστραλής βουλευτού Έλεν Χέινς προχώρησε ο σύζυγός της, Φιλ Χέινς, επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτικός έχασε και τα δύο πόδια της μετά τη φερόμενη σκόπιμη επίθεση με αυτοκίνητο έξω από το πολιτικό της γραφείο.

Η ανεξάρτητη βουλευτής υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς όταν, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ένας άνδρας φέρεται να την παρέσυρε με το όχημά του στην πόλη Γουανγκαράτα (Wangaratta), περίπου 240 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τα τραύματά της ήταν τόσο σοβαρά ώστε κατέστη αναγκαίος ο ακρωτηριασμός και των δύο κάτω άκρων.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Μελβούρνη, όπου νοσηλεύεται η σύζυγός του, ο Φιλ Χέινς περιέγραψε τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν την επίθεση, τονίζοντας ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η οικογένειά του αισθάνεται ανακούφιση που η Έλεν βρίσκεται στη ζωή.

«Είναι ζωντανή και σταθερή – Αυτό είναι το σημαντικότερο για την οικογένειά μας»

Ο Φιλ Χέινς χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτό περιστατικό», επισημαίνοντας ότι προκάλεσε εξαιρετικά σοβαρούς τραυματισμούς στη σύζυγό του.

Όπως αποκάλυψε, οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού της ήδη από την ημέρα της επίθεσης.

Ακολούθησε μια αγωνιώδης προσπάθεια να σωθεί το δεξί της πόδι, ωστόσο οι χειρουργοί διαπίστωσαν ότι και δεύτερος ακρωτηριασμός ήταν αναπόφευκτος.

«Ελπίζαμε ότι θα μπορούσαμε να σώσουμε το δεξί της πόδι, αλλά οι χειρουργοί αναγκάστηκαν να το αφαιρέσουν και αυτό», ανέφερε ο σύζυγός της.

Παρά τη δραματική αυτή εξέλιξη, ο ίδιος θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας.

«Το καλό νέο μέσα σε όλα αυτά είναι ότι η Έλεν είναι ζωντανή και η κατάστασή της είναι σταθερή. Αυτό είναι το σημαντικότερο για την οικογένειά μας», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, η καρδιακή και η νοητική της κατάσταση είναι καλή, γεγονός που δίνει στην οικογένεια δύναμη για τη δύσκολη περίοδο που ακολουθεί.

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«Ο δρόμος της αποκατάστασης θα είναι μακρύς και δύσκολος»

Ο σύζυγος της βουλευτού αναγνώρισε ότι η αποκατάστασή της θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα και σημαντική προσπάθεια.

Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η αποφασιστικότητα της Έλεν, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της οικογένειάς της, θα τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.

«Ο δρόμος προς την ανάρρωση θα είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι μαχήτρια», τόνισε.

«Είναι ένας αποφασιστικός άνθρωπος, που θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, με την υποστήριξη και την αγάπη μας, για να αναρρώσει. Και αυτό ελπίζουμε», πρόσθεσε.

Ο Φιλ Χέινς ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα που παρέχουν στη σύζυγό του, καθώς και τους πολίτες τόσο από την Αυστραλία όσο και από το εξωτερικό που έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους.

Παράλληλα, κάλεσε όσους επιθυμούν να στηρίξουν την οικογένεια να πραγματοποιήσουν δωρεά στην οργάνωση Save the Children.

«Συνεχίστε να στέλνετε την αγάπη σας στην Έλεν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς έγινε η επίθεση έξω από το πολιτικό της γραφείο

Η επίθεση σημειώθηκε έξω από το γραφείο της Έλεν Χέινς στην πόλη Γουανγκαράτα, στην πολιτεία της Βικτώριας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ο φερόμενος δράστης οδηγούσε ένα Toyota LandCruiser, με το οποίο φέρεται να παρέσυρε σκόπιμα τη βουλευτή.

Ο άνδρας συνελήφθη λίγες στιγμές μετά το περιστατικό, ενώ η τραυματισμένη πολιτικός μεταφέρθηκε για νοσηλεία στη Μελβούρνη.

Οι Αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως σκόπιμη ενέργεια, με την ποινική διερεύνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ποιος είναι ο 43χρονος που κατηγορείται για την επίθεση

Για την επίθεση συνελήφθη και κατηγορείται ο 43χρονος Μπρένταν Νιούτζεντ (Brendan Nugent), κάτοικος της κοντινής πόλης Ταραουίντζι (Tarrawingee).

Ο άνδρας, ο οποίος είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία για την περιβαλλοντική του δράση, παρουσιάστηκε την Τετάρτη ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Αντιμετωπίζει τρεις βασικές κατηγορίες: επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης από πρόθεση και πρόκληση βλάβης σε ομοσπονδιακό δημόσιο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν αποκλείεται να απαγγελθούν και πρόσθετες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Κατά τη σύντομη παρουσία του στο δικαστήριο, ο 43χρονος παρέμεινε σιωπηλός, χωρίς να εκδηλώσει εμφανή συναισθηματική αντίδραση.

Δεν υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση και παραμένει υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, σε βάρος του έχουν επίσης απαγγελθεί κατηγορίες που σχετίζονται με την καλλιέργεια και την κατοχή κάνναβης.

Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

Η δύσκολη επόμενη ημέρα για την Έλεν Χέινς

Η σοβαρότητα των τραυμάτων της βουλευτού και η απώλεια και των δύο ποδιών της σηματοδοτούν την αρχή μιας μακράς περιόδου αποκατάστασης.

Για την οικογένειά της, όμως, η προτεραιότητα είναι μία: να συνεχίσει να αναρρώνει και να ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο.

Ο σύζυγός της εμφανίστηκε συγκινημένος αλλά αποφασισμένος να σταθεί στο πλευρό της, υπογραμμίζοντας ότι η Έλεν διαθέτει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που θα χρειαστεί στη νέα αυτή πραγματικότητα.

Και μέσα σε μια τραγωδία που άλλαξε δραματικά τη ζωή της, επέλεξε να κρατήσει εκείνο που, όπως είπε, έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

«Η Έλεν είναι ζωντανή. Αυτό είναι το σημαντικότερο για την οικογένειά μας».

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