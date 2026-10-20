Αυστραλία: Ήρωας κουρέας έσωσε βουλευτή από οδηγό που την παρέσυρε - Του άρπαξε το μαχαίρι

Snapshot Ο Αυστραλός κουρέας Ρίτσαρντ Τζέφρις εμπόδισε τη διαφυγήδρα που παρέσρε σοβαρά τη βουλευτή Έλεν Χέινς στην πόλη Γουάνγκαρατα.

Ο Τζέφρις αφαίρεσε από τον ύποπτο ένα μαχαίρι και το πέταξε μακριά πριν τον ακινητοποιήσει μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Η 65χρονη βουλευτής μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη.

Υπάρχουν αναφορές ότι η Χέινς έχει χάσει το πόδι της μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ο Αυστραλός κουρέας Ρίκυ Τζέφρις έγινε το πρόσωπο της ημέρας στην Αυστραλία, καθώς έτρεξε έξω από το κατάστημά του για να εμποδίσει τη διαφυγή ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ότι παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του την ανεξάρτητη βουλευτή Έλεν Χέινς. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γουάνγκαρατα και έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Ο Τζέφρις είχε μόλις ολοκληρώσει τα κουρέματα νεαρών μελών μιας οικογένειας, όταν, όπως περιέγραψε, άκουσε έναν «δυνατό γδούπο» έξω από το κατάστημά του. Τότε αντιλήφθηκε ότι ένα όχημα τύπου Toyota LandCruiser είχε χτυπήσει την Χέινς, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

«Αυτό ήταν τρελό. Αμέσως έτρεξα μπροστά για να δω τι είχε συμβεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Όπως ανέφερε, έσπευσε να βοηθήσει τη βουλευτή και να ακινητοποιήσει τον οδηγό. Μάλιστα, αφαίρεσε από την τσέπη του υπόπτου ένα μαχαίρι, το οποίο στη συνέχεια πέταξε μακριά, προτού τον βγάλει από το αυτοκίνητο.

«Είχε ένα μαχαίρι. Δεν το είχε βγάλει. Δεν ήμουν άνετος με τις κινήσεις του. Έτσι, το έβγαλα από την τσέπη του και το πέταξα μακριά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κουρέας κράτησε τον άνδρα στο έδαφος μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. «Απλώς έσκυψα από πάνω του κι όταν βρέθηκε στο έδαφος δεν ήταν πια απειλή. Έτσι, έμεινα μαζί του και του είπα ότι δεν μπορεί να φύγει», περιέγραψε.

Η 65χρονη Έλεν Χέινς μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έχει χάσει το πόδι της.