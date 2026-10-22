Εύβοια: Νεκρός στο ιατρείο του βρέθηκε γυναικολόγος - Τον βρήκε ασθενής

Snapshot Ο γυναικολόγος Βασίλης Παπαευσταθίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο ιατρείο του στην Ιστιαία από ασθενή που περίμενε για εξέταση.

Ο ασθενής μπήκε στο ιατρείο αφού ο γιατρός δεν άνοιγε την πόρτα για αρκετή ώρα και τον εντόπισε πεσμένο μπρούμυτα.

Στο σημείο κλήθηκαν η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να διαπιστωθεί ο θάνατος.

Η ιατροδικαστική έρευνα θα καθορίσει τα αίτια θανάτου του 65χρονου γιατρού. Snapshot powered by AI

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Ιστιαίας στην Εύβοια, μετά την είδηση του θανάτου γνωστού γυναικολόγου της περιοχής.

Σύμφωνα με το evia online, το απόγευμα της Τετάρτης, ο γυναικολόγος Βασίλης Παπαευσταθίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο ιατρείο του, από ασθενή που περίμενε να εξεταστεί.

Ειδικότερα, ενώ ο ασθενής περίμενε έξω από το ιατρείο για το ραντεβού, ωστόσο ο γιατρός δεν άνοιγε την πόρτα και μετά από παρέλευση αρκετής ώρας μπήκε στο γραφείο του όπου τον είδε πεσμένο μπρούμυτα.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ιατροδικαστική έρευνα θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του πολύ αγαπητού γυναικολόγου.

Η είδηση του θανάτου του 65χρονου που ήταν γιατρός και σε μεγάλο μαιευτήριο των Αθηνών (ΡΕΑ) έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς ήταν γνωστός και δραστήριος.

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