Πέθανε από ανακοπή ο παλαίμαχος παίκτης του Αστέρα Τρίπολης Σταύρος Σιαμπάνης σε ηλικία 50 ετών

Snapshot Ο Σταύρος Σιαμπάνης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 50 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Ήταν βασικό στέλεχος του Αστέρα Τρίπολης τη δεκαετία του 1990 και προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου.

Αγωνίστηκε επίσης σε Άρη Πετρούπολης, Ατρόμητο Αθηνών και Λεβαδειακό, με παρουσία στις εθνικές κατηγορίες.

Ο Αστέρας Τρίπολης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του και τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σιαμπάνη.

Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία της Αρκαδίας και της Κορινθίας. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον κόσμο του αθλητισμού η είδηση του θανάτου του Σταύρου Σιαμπάνη. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 50 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Ο Σιαμπάνης συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τον Αστέρα Τρίπολης, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας κατά τη δεκαετία του 1990. Υπήρξε προϊόν των ακαδημιών του αρκαδικού συλλόγου και φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας με επιτυχία. Ο πρόωρος θάνατός του προκάλεσε σοκ στους φίλαθλους, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία της Αρκαδίας και της Κορινθίας.

Πάντως, η ποδοσφαιρική του διαδρομή ξεπέρασε τα όρια της Πελοποννήσου. Μετά την αποχώρησή του από την Τρίπολη, αγωνίστηκε στην Αθήνα υπερασπιζόμενος τα χρώματα του Άρη Πετρούπολης και του Ατρόμητου Αθηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της καριέρας του, αγωνίστηκε επίσης και στον Λεβαδειακό, καταγράφοντας μια γεμάτη πορεία στις εθνικές κατηγορίες.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

«Η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Σταύρου Σιαμπάνη. Ο Σταύρος τίμησε τα κιτρινομπλέ χρώματα, υπηρετώντας την δεκαετία του ’90 τον ΑΣΤΕΡΑ με αθλητικό ήθος, αξιοθαύμαστη αγωνιστική προσφορά και αγάπη για την ομάδα.

Καλό ταξίδι Σταύρο! Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους τους εκλιπόντος».

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